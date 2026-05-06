«Удивляет, что Энрике и Сантоса вызывают в сборную, а Вендела — нет. Посмотрите, как он играет в последнее время». Дркушич о зенитовцах

Дркушич: удивляет, что Энрике и Сантоса вызывают в сборную, а Вендела — нет.

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич считает, что хавбек сине-бело-голубых Вендел заслуживает вызова в сборную Бразилии.

«Честно говоря, меня удивляет, что Луиса Энрике и Дугласа Сантоса вызывают в сборную Бразилии, а Вендела — нет. Посмотрите, как он играет в последнее время. Это просто другой уровень по сравнению со всеми остальными.

Если бы я был тренером сборной Бразилии, я точно вызвал бы Вендела на чемпионат мира», — сказал Дркушич.