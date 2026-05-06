  • «Удивляет, что Энрике и Сантоса вызывают в сборную, а Вендела — нет. Посмотрите, как он играет в последнее время». Дркушич о зенитовцах
«Удивляет, что Энрике и Сантоса вызывают в сборную, а Вендела — нет. Посмотрите, как он играет в последнее время». Дркушич о зенитовцах

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич считает, что хавбек сине-бело-голубых Вендел заслуживает вызова в сборную Бразилии.

«Честно говоря, меня удивляет, что Луиса Энрике и Дугласа Сантоса вызывают в сборную Бразилии, а Вендела — нет. Посмотрите, как он играет в последнее время. Это просто другой уровень по сравнению со всеми остальными. 

Если бы я был тренером сборной Бразилии, я точно вызвал бы Вендела на чемпионат мира», — сказал Дркушич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Да, сборная Бразилии последних лет довольна слаба. И наверное, Ванья не совсем точно выразил мысль. Удивляет не то, что Сантоса и Энрике вызывают в сборную, а то, что не вызывают такого Вендела. Даже в расширенный состав.
Может потому что у человека полностью отсутствует профессиональная этика? Тут все любят говорить про непрофессионализм Неймара, но он никогда в карьере не пропускал сборы
Просто в сборной Бразилии знают как Вендел приезжает на сборы Зенита, причина же простая. Там систематические опоздания.
к плей-офф подъедет, затащит
Ну как минимум в расширенный состав могли бы и вызвать. Всё-таки в последние *дцать лет у бразилов не то, чтобы избыток хороших игроков. Вендел хоть и разгильдяй, но в сборную думаю поехал бы без загулов в фавеллах родных.
Есть такие леги, о которых помнишь долго и с теплотой. Вендел из таких
Зенит базовый клуб сборной Бразилии.
Каземиро, Бруно Гимараеш, Жоэлинтон, Пакета. При всем уважении, Вендел ни одного вытеснить из состава не сможет. А там ещё вагон игроков его уровня типа Данило, Андрея Сантоса, Жерсона того же.
Ага, видали мы этого Жерсона
Потому что нужна еще и дисциплина, сам виноват, надо вовремя приезжать на сборы
Если не в сборную Бразилии, то хотя бы в сборную Германии вместо Киммиха могли бы вызвать
В расширенный можно было бы хоть раз вызывать, чисто посмотреть. Но у него фамилия не Винисиус.
Это больше про уровень игроков современной Бразилии в целом. Есть пара звездных игроков...а большинство обычные середняки по меркам мирового футбола.
