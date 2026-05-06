  • Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
«Нужно уважать Аргентину, потому что это действующие чемпионы мира. Это по-прежнему сильная команда, а номер 10 там носит Месси.

Затем есть мы, Франция. У нас отличная команда, и мы сыграли в двух финалах подряд. И затем есть Испания. Меня поражает, что независимо от игроков она всегда действует одинаково, в одном и том же привлекательном стиле, и отобрать у нее мяч очень сложно.

Достижения Франции очень впечатляют. На последних семи чемпионатах мира мы выходили в финал четыре раза. Это невероятно. Так что я оптимистично настроен, да», – сказал экс-форвард сборной Франции.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Месси конечно бог футбола,но он уже не тот что был раньше.Как же грустно что он последний раз играть будет на чемпионат мира как и Роналду.Как же время беспощадно...
Ответ Тимак Капарзо
Ну...
Роналду вообще то на чемпионатах мира ничем не отличался от всех.
Так, что сильно горевать не надо.
Месси в порядке.
Ему много двигаться не нужно.
Ему нужно просто играть в свое удовольствие.
Именно тогда Месси бывает неудержимым.
Остальные помогут.
