👑 Моуринью – первый, кто выиграл все еврокубки. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – а теперь покорил ЛК с «Ромой»

Главный коллекционер.

«Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) и забрала первую в истории Лигу конференций.

Жозе снова переписывает историю: на этот раз Особенный стал первым тренером, кто выигрывал вообще все евротрофеи: старые-добрые ЛЧ и ЛЕ с этого сезона идут в комплекте с ЛК. Жозе и «Рома» взяли ее с первой попытки – заявка на вечное место в истории турнира.

Португалец был заряжен на победу задолго до начала матча.

«Мы на заключительном этапе этого пути. Мы уже вошли в историю, добравшись до еврофинала, но теперь должны написать новую и выиграть его, – как всегда уверенно говорил Моуринью. – Думаю только финале. Он для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи».

Жозе сказал – Жозе сделал.

Самое время вспомнить предыдущие победы великого португальца.

В «Порту» Моуринью выиграл два еврокубка за два года

В январе 2002-го Моуринью принял «Порту», который на тот момент шел пятым в чемпионате и вылетел из Кубка. Уже в следующем сезоне он взял чемпионство с 11-очковым отрывом и выиграл Кубок УЕФА. В финале победу португальцам принесли дубль Дерлея и гол Аленичева.

Российский полузащитник сыграл роль и в следующем важном финале Жозе. Год спустя «Порту» добрался до победы уже в Лиге чемпионов: португальцы выбили по пути «МЮ» и потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» (3:0), последний гол турнира на счету Аленичева.

В «Интере» – требл

После Португалии последовал невероятно успешный отрезок в АПЛ, но с «Челси» тренеру не везло в еврокубках. Вторая ЛЧ пришла уже с «Интером». Все мы помним тот сезон, когда португалец вместе с Милито, Снейдером и Это’О выиграл требл.

Жозе вывел «Интер» в первый для них финал ЛЧ за 38 лет, а затем впервые в истории завоевал для итальянского клуба три главных трофея за сезон. В финале против «Баварии» все решил дубль Милито, у которого в том году получалось примерно все.

На следующий день после победы Жозе расстроил миланских фанов, объявив о скором уходе: «Грустно, но, похоже, это была моя последняя игра во главе «Интера». Если ты не тренировал «Реал», то оставил пробел в карьере».

В «МЮ» – первая Лига Европы в истории клуба

В «Реале» и во время второго захода в «Челси» Моуринью не добился евроуспехов. Зато ему удалось зацепить три трофея в «МЮ», что после ухода Фергюсона не получилось ни у кого. Одним из трофеев стала Лига Европы – первая в истории «Юнайтед».

В финале голы Погба и Мхитаряна позволили обыграть «Аякс».

В этот раз Генриха заменили из-за травмы еще в первом тайме, но это не помешало взять трофей с «Ромой».

А ведь сразу после выхода в финал Жозе говорил: «Если позволите, я бы хотел передать послание другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из «Реала» – Sports.ru). Давай вместе победим в финалах!»

Жозе выполнил часть сделки. Теперь ход за Анчелотти.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Mike Hewitt; REUTERS/Bernadett Szabo