«Милан» брутально забрал скудетто. Чемпионы Италии!

Еле-еле отошли от развязки в АПЛ – и удивляемся «Милану», который на железных нервах добился результата. Команда Стефано Пиоли уничтожила «Сассуоло» в гостях 3:0, решив вопросы еще в первом тайме.

А ведь «Милану» хватало хотя бы ничьей – очевидно, что футболисты не настраивались на автобусные настроения, чтобы лишь бы не пропустить.

Оливье Жиру оформил дубль уже к 32-й минуте, Франк Кессиэ довел дело до разгрома. И на все три мяча голевые пасы раздавал Рафаэл Леау, сделавший 2+6 в 5 матчах на финише сезона.

«Милан» догнал «Интер» по титулам. Впереди – «Ювентус»

• «Милан» стал чемпионом впервые с сезона-2010/11. Ух, какая же красивая история.

• Скудетто в сезоне-2021/22 стало 19-м в истории «Милана». Это значит, что у соседей теперь равенство, и один ориентир – «Ювентус». Бесконечные 36 титулов.

• За ними следует «Дженоа» (9 побед), который по итогам текущей кампании вылетел в Серию B.

• Пятое место с 7 титулами делят «Торино», «Болонья» и «Про Верчелли». Первые две – стабильные участники Серии А, а вот «Про Верчелли» обитает в Серии C.

Пиоли зарядил команду перед игрой. У этого «Милана» нет одного героя – целая команда

Пиоли еще перед матчем рассказал, с какой идеей готовился к решающей игре:

«Я сказал ребятам, что мы так много работали, что не можем упустить этот шанс. Сегодня у меня есть только одно слово – «энтузиазм». Нужно играть как «Милан». Мы добрались до этого этапа потому, что у нас есть четкие идеи, есть свое лицо, есть своя манера игры. Мы должны действовать так же, как обычно

Он стал лучшим тренером команды в мае: «Милан» ни разу не споткнулся и забрал четыре победы, хотя соперники – «Фиорентина», «Верона», «Аталанта», «Сассуоло» – не казались простыми. В конце апреля была еще и победа над «Лацио».

У этой победы много лиц: и тренер, и вечный Златан Ибрагимович, и железный Майк Меньян, и ловкий Рафаэл Леау, и таран Тео Эрнандес, и…

По-настоящему командное скудетто.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria