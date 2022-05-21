Великое селфи «Рубина» просто напрашивается на эти чудеса фотошопа

Очень смешно и грустно одновременно.

В первом тайме Виталий Лисакович забил «Уфе» с пенальти и отпраздновал намечающееся спасение «Рубина» в стиле Франческо Тотти – собрал вокруг всю команду для селфи. Но в самой концовке Виталий превратился в антигероя: запорол второй одиннадцатиметровый и отправил «Казань» в ФНЛ.

Теперь это празднование «Рубина» войдет в историю – а селфи врежется в память фанатам очень надолго.

А чему же так радовались игроки «Рубина»? Давайте предполагать.

Может быть, проходу в лучшую лигу мира?

Или же вспоминали ту великую победу над «Барселоной»?

Неужели все-таки нашли билеты в Томск на матч ФНЛ?

А вот с этим, вероятно, есть сложности. О расширении лиги пока официально не говорят.

С более локальным запросом на расширение (ворот!) тоже проблемы.

И вот результат.

Теперь «Рубин» в ФНЛ, а Виталий Лисакович – главный антигерой матча.