Вы это видели?
Блог

Великое селфи «Рубина» просто напрашивается на эти чудеса фотошопа

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Олимп-ФНЛ Олимп-ФНЛ
Рубин Рубин
Виталий Лисакович Виталий Лисакович
Футбол Футбол

Очень смешно и грустно одновременно.

В первом тайме Виталий Лисакович забил «Уфе» с пенальти и отпраздновал намечающееся спасение «Рубина» в стиле Франческо Тотти – собрал вокруг всю команду для селфи. Но в самой концовке Виталий превратился в антигероя: запорол второй одиннадцатиметровый и отправил «Казань» в ФНЛ.

Теперь это празднование «Рубина» войдет в историю – а селфи врежется в память фанатам очень надолго.

А чему же так радовались игроки «Рубина»? Давайте предполагать.

Может быть, проходу в лучшую лигу мира?

Или же вспоминали ту великую победу над «Барселоной»?

Неужели все-таки нашли билеты в Томск на матч ФНЛ?

А вот с этим, вероятно, есть сложности. О расширении лиги пока официально не говорят.

С более локальным запросом на расширение (ворот!) тоже проблемы.

И вот результат.

Теперь «Рубин» в ФНЛ, а Виталий Лисакович – главный антигерой матча.

Агония «Рубина» – самые безумные 15 минут в сезоне РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные