Фанаты разожгли финал ЛЕ: жестко дрались в городе, украсили арену изнутри

Сине-белое столкновение «Рейнджерс» и «Айнтрахта» в Севилье.

Финальный матч еврокубка – большое приключение для любого города. И не из-за самой игры – а в первую очередь из-за болельщиков. В Севилью по оценкам приехали около 150 тысяч фанатов: две трети из Шотландии, сотня тысяч, треть – из Германии.

Хоть клубам и досталось всего по 10 тысяч мест (остальные 24 тысячи разошлись партнерам УЕФА), стадион все равно поделился на белую и синюю стену.

Выглядит впечатляюще, не так ли?

Остальные же болельщики отправились смотреть футбол в фан-зоны, бары и пабы – и, конечно, не обошлось без конфликтов.

В ночь на среду около 200 болельщиков «Айнтрахта» атаковали фанатов «Рейнджерс». Досталось и полиции, которой пришлось вмешаться в драку – немецкие болельщики забрасывали офицеров осветительными ракетами, столами и бутылками. Пятерых болельщиков «Айнтрахта» задержали.

«Это возмутительно. Слишком много людей со слишком большим количеством алкоголя, большинство из них без билета на игру, – сказал глава полиции Севильи Хуан Карлос Кастро. – А в городе очень много строительных площадок. Все это вместе может привести к серьезным проблемам».

Болельщикам «Рейнджерс», например, не понравилось, что предназначенная для них фан-зона оказалась у стадиона «Ла Картуха» – а вот фанатам «Айнтрахта» выделили площадь прямо у «Рамон Санчес Писхуан», принимающей финал. От второй арены идти до «Писхуана» больше часа.

Правда, конфликты на этом не закончились – уже в день матча в городе зафиксировали сразу несколько стычек с применением столов, стульев, бутылок и прочих предметов, попавших под руку.

Фанаты «Айнтрахта» выглядели более подготовленными: встречались группы в балаклавах, явно пришедшие в них не просто попить пива.

Данных о пострадавших пока нет – но кажется, что врачи просто еще не успели освидетельствовать.

Фото: REUTERS/Albert Gea, Matthew Childs, John Sibley