«Ливерпуль» вышел резервом и сохранил чемпионскую интригу: но для титула нужно, чтобы «Астон Вилла» Джеррарда остановила «Сити»

Гонка продолжается.

Интрига в борьбе за чемпионство в Англии сохранилась – «Ливерпуль» в гостях обыграл «Саутгемптон» (2:1) в заключительном матче 37-го тура АПЛ. Мерсисайдцы, несмотря на важность матча, вышли далеко не основным составом. Неудивительно, Клопп еще до игры жаловался, что после 120 минут в финале Кубка можно было поставить матч и на четверг.

Салах и ван Дейк не попали в заявку из-за травм (их берегут к финалу ЛЧ), а с первых минут появились, например, Харви Эллиотт (всего 4-й старт в АПЛ), Такуми Минамино (вообще первый старт в АПЛ в этом сезоне), а также Цимикас, Гомес, Милнер, Джонс – да, хоть и игроки обоймы, но скорее ближайшего запаса.

И «Ливерпуль» пропустил уже на 13-й минуте – первым ударом в створ. Правда, еще в первом тайме отыгрался благодаря голу Минамино, а во втором тайме победный заколотил Жоэль Матип. Камерунец, кстати, выиграл 92% матчей в АПЛ – больше всех среди футболистов со 100+ играми в лиге. Надо сказать, что «Ливерпуль» победил совершенно по делу: «Саутгемптон» не последовал совету Пепа и сыграл очень робко (всего 29% владения мячом и 4 удара за матч), а мерсисайдцы регулярно били по чужим воротам (24 раза). Но только два стали голевыми.

«Это невероятно, то, что сотворили парни, делает это еще более особенным. Выдающаяся [команда], что я еще могу о них сказать? – восторгался Клопп после матча. – Это преступление, что Минамино так мало играет. Харви долго не играл, Кертис играет не так много. И они все равно дают результат. Это невероятно. 9 изменений в составе – и такая выдающаяся игра. Все сработало благодаря парням».

Ваше любимое – расклады. «Ливерпуль» еще может стать чемпионом?

Здесь все очень просто: перед последним туром «Ливерпуль» отстает от «Ман Сити» на 1 очко. «Сити» для чемпионства нужно:

•‎ обыграть «Астон Виллу» – тогда результат игры «Ливерпуля» на них никак не повлияет;

•‎ сыграть вничью – нужно, чтобы «Ливерпуль» не выиграл;

•‎ поражение – при поражении или ничьей «Ливерпуля».

Соответственно, «Ливерпуль» устроит любая потеря очков «Сити» при собственной победе.

Да, есть вариант, при котором в случае ничьей «Ливерпуля» и поражения «Сити» команды сравняются по очкам, но разница намного лучше у команды Пепа Гвардиолы – +72 против +66 у «красных» (и больше забитых голов). Теоретически «Ливерпуль» может устроить даже ничья, но только при условии, что «Вилла» обыграет «Сити» с разницей в 7 голов. Есть и совсем фантастический вариант: «Вилла» может обыграть «Сити» с разницей в шесть голов, а «Ливерпуль» все равно станет чемпионом, если сыграет с «Вулверхэмптоном» вничью: для этого нужен результат от 7:7 и выше.

«Мы все понимаем. Мы не сдаемся. Мы будем стараться, это наш последний домашний матч в сезоне. Атмосфера будет невероятной, и мы постараемся ей воспользоваться и сделать свою работу. Футбол бывает коварной игрой. Если кто-то хочет, чтобы мы стали чемпионами, то нам сначала нужно победить – а «Вилле» нужно взять очко у «Сити». Это возможно. Маловероятно, но возможно», – признал Клопп.

Интриги в этой борьбе действительно добавляет и то, с кем «Ман Сити» проводит последний матч – с «Астон Виллой» Стивена Джеррарда. Стиви Джи фактически лишил «Ливерпуль» чемпионства в 2014-м, когда поскользнулся в матче с «Челси».

А теперь может подарить «красным» чемпионство.

Такая красивая интрига, не так ли?

Фото: REUTERS/Ian Walton