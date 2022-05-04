Форварда «Сельты» приговорили к 4 годам тюрьмы за изнасилование. Он уже обжаловал решение

Клуб пока ждет.

Неприятные новости из Испании: 26-летнего нападающего «Сельты» Санти Мину приговорили к четырем годам лишения свободы за изнасилование.

Что произошло?

В середине марта издание Diario Sport вышло с громким заголовком: Санти Мина подозревается в нападении на женщину на сексуальной почве, которое произошло еще в 2017-м. Тогда Мина играл за «Валенсию».

Версия прокураты следующая: 16 июня 2017-го игрок вместе со своим другом Давидом Гольдаром из «Ибицы» приставал к жертве в фургоне. Санти постоянно твердил, что она ему «сильно нравится» и ей нужно «кое-что сделать» для него. Потерпевшая отказывалась – после этого Санти совершил над ней сексуальное насилие.

Прокуратура также утверждает, что жертва до сих пор находится в депрессии и очень страдает из-за хронического посттравматического расстройства.

На основе показаний жертвы прокуратура сначала просила приговорить испанца к 8 годам лишения свободы. Форварду хотели запретить приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет, а так же назначить испытательный срок продолжительностью в те же 10 лет.

При этом вины соучастника Гольдара прокуратуре не видит. Правда, он не предпринял действий для предотвращения преступления, однако то в Испании не наказывается тюремным заключением. Зато Санти получил по полной.

Сегодня нападающего «Сельты» приговорили к тюремному заключению на четыре года. Также он заплатит пострадавшей 50 тысяч евро компенсации. Мине на 12 лет запретили подходить к жертве ближе чем на 500 метров. Прокуратура согласилась со сроком и не стала подавать апелляцию.

А вот Мина подал. В ходе разбирательства Санти не отрицает, что у него был секс с девушкой, но и утверждает, что все было по взаимному согласию сторон.

«Сельта» отстранила игрока от тренировок

Через пару часов после оглашения приговора «Сельта» выступила с официальным заявлением.

«По результатам вынесенного сегодня постановления провинциального суда Альмерии решено открыть дисциплинарное дело в отношении Сантьяго и проговорить его рабочие обязанности с учетом данного решения.

В качестве меры предосторожности нами было принято решение временно отстранить игрока от тренировок с основной команды. Клуб составит для него индивидуальную программу занятий для поддержания формы в это непростое время.

При этом «Сельта» уважает право игрока на защиту – но клуб обязан принимать меры после данных событий. Они подрывают имидж нашего клуба и противоречат ценностям «Сельты».

Выходит, Мина сядет в тюрьму?

Важно отметить, что испанское законодательство устанавливает обязательное лишение свободы для тех осужденных, срок наказания которых превышает 2 года. Если же обжалование приговора не даст результата, то Санти и правда отправится за решетку на четыре года.

Однако есть шанс избежать заключения. Представители форварда во всю добиваются изменения наказания. В случае успеха Санти могут сократить срок – и испанец останется на свободе. Сторона Мины сохраняет оптимизм.

«Со стороны «Сельты» мы хотим выразить наше резкое осуждение событий, которые произошли сегодня с игроком из основного состава. Мы уважаем право сторон на судебные разбирательства, но ценности «Сельты» превыше всего. Мы будем защищать их, как защищали всегда. Если игрока признают невиновным, то мы защитим и его», – подчеркивает президент клуба Карлос Моуриньо.

Шансы на полное оправдание очень малы. Санти же стоит переживать насчет того, как остаться в футболе.

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso; Gettyimages.ru/Fran Santiago