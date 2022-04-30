Самая нелепая травма года: парень из Англии не сыграет из-за ушной палочки. Не повторяйте его ошибку

Сорвал джек-пот.

Низшие дивизионы Англии созданы для настоящих мужчин. Марк Шелтон из «Хартлпула» не даст соврать. Он пропустит ближайший матч против «Сканторпа» из-за серьезнейшей травмы.

У Марка в ухе застряла ушная палочка.

Перед матчем тренер команды Грэм Ли не стал ничего скрывать.

«У него в ухе ушная палочка. Он отправился в больницу – она застряла слишком далеко. Похоже, палочка вошла слишком глубоко. Он не может встать. У него кружится голова», – грустил тренер.

Травма Шелтона точно достойна звания самого нелепого повреждения десятилетия. Она встает в один ряд с злополучными лосьоном легенды «Валенсии» Сантьяго Канисареса (наступил на осколки емкости) и пультом от Рио Фердинанда (потянул спину, когда за ним тянулся).

Не стоит чистить уши ватными палочками

С Марком все точно будет в порядке – но вам надо позаботиться о себе.

Накопление серы в ушах – естественный процесс, который невозможно предотвратить. Когда ее слишком много образуется так называемая серная пробка. Ватные палочки не помогают: счищая серу слишком активно, человек раздражает кожу самого уха и она выделяет еще больше серы.

Проблемы можно заработать проще: просто используя ватные палочки вы проталкиваете комок серы глубже в ушной проход – и она скапливается вне зоны вашей досягаемости.

Что же делать? Лучше всего обратиться к специалисту и провести процедуру по удалению ушной серы. Есть два метода: промыванием или так называемым «сухим» методом. При первом пробку сначала размягчают, а потом промывают раствором фурациллина или теплой водой при помощи шприца Жане. Во втором все еще легче: пробки достают с помощью пинцета и крючка-зонда.

Заниматься самолечением не стоит – иначе что-то может застрять в вашем ухе.

Марк Шелтон уже убедился.

Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Tattersall; East News/deandrobot/easyfotostock