Оплатили дорогу на 12 самолетах, ускорили 1300 загранпаспортов – «Вильярреал» сделал все для фанатов. 5% города сегодня на «Энфилде»

Покрыли расходов почти на миллион евро.

У «Вильярреала» новый исторический пик, и клуб делает все, чтобы самые преданные болельщики из самого испанского городка пережили лучшие моменты вживую.

Команда выбила «Ювентус» и «Баварию», а теперь приехала к «Ливерпулю» на полуфинал ЛЧ (первый с 2006-го) – и 3000 болельщиков из Вильярреала тоже приехали.

Им было непросто прорваться в Англию, но клуб очень помог.

Ливерпуль сегодня не красный или синий, а желтый. Фаны-гости гуляли, вспоминали The Beatles, которых очень и очень любят, и весь день готовились дать голос на «Энфилде».

«Вильярреал» организовал 12 самолетов, взял половину расходов на дорогу с билетами, ускорил даже выдачу загранпаспортов

Как же «Вильярреал» ценит своих болельщиков!

На «Энфилде» будет больше 5% всего населения города. Вы же помните, что Вильярреал – совсем небольшое местечко в 60 километрах от Валенсии, там около 50 000 жителей. Да-да, снова укладываем в голове: в полуфинале ЛЧ клуб из городка, сопоставимого по населению с Воркутой, Салехардом и, например, Гусь-Хрустальным.

• Гостевые билеты разлетелись всего за три часа. Для фанатов клуб организовал 12 самолетов – огромный десант. Даже «Айнтрахт», поразивший еврокубковой поддержкой на выезде, должен быть впечатлен.

• Клуб взял на себя половину расходов: оплатить всем болельщикам по 50% от стоимости дороги и билетов – выделили по 300 евро на человека. Выходит, потратили почти миллион евро на выезд для фанатов.

Кстати, на четвертьфинал против «Баварии» тоже организовывали путешествие для своих: вместо 700 евро с помощью клуба тратить пришлось всего примерно по 250. Там было 3% населения.

• С выездом в Англию было больше трудностей: в активной фазе разъединение страны с Евросоюзом (да-да, Брексит), с октября испанцу для поездки на остров нужен загранпаспорт. Конечно, далеко не все успели сделать документы – но и тут помог клуб.

«Вильярреал» договорился с местными органами, чтобы болельщикам все сделали оперативно: профинансировали даже работу дополнительных офисов. Буквально за неделю с небольшим – с учетом еще и пасхальных дней – приняли и выдали около 1300 загранов.

«Ливерпуль» очень ждут в Вильярреале: билеты тоже разлетелись (недорого), в школах слушают гимн ЛЧ

Ответный матч всего через шесть дней – 3 мая. В Испании к нему уже готовы.

Клуб, естественно, сразу продал все билеты, причем цены не заломили: от 25 до 70 евро для владельцев абонементов – и по 90-250 евро в свободной продаже. Правильно: «Вильярреал» заработает деньги призовыми от УЕФА, продажей футболистов. А родных болельщиков ради роста выручки сильно напрягать не стали.

В городе правда обожают команду: например, в некоторых школах Вильярреала ставят гимн ЛЧ вместо звонка. Так дети точно понимают, что пора занимать места (да и вставать при входе учителя в класс органичнее – интересно, там есть такое правило?) Хавбек Ману Тригерос, который после матчей встает рано утром и подрабатывает учителем испанского в младших классах – не причем.

Дети сами активно пишут письма и присылают открытки своим кумирам. Правда большая и дружная семья.

«Я никогда не называю себя владельцем «Вильярреала», – рассуждает президент Фернандо Роч. – Я владелец керамической компании Pamesa. В футболе я руководящий менеджер. Владельцы – это 18 тысяч болельщиков с абонементами и еще 30 000 сопереживающих дома.

«Вильярреал» – это про чувства. У чувств тысяч людей, которые считают себя желтыми, владельца быть не может. Моя задача, задача моей команды – держать экономический баланс. Вот и все».

Фото: REUTERS/Albert Gea, Carl Recine; Twitter/VillarrealCF