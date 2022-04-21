«Реалу» всего 4 очка до титула. Анчелотти станет первым тренером, кто выиграл все топ-лиги

Чемпионская интрига в Испании почти исчезла: «Реал» только что выиграл у «Осасуны» (3:1) несмотря на два незабитых пенальти Карима Бензема за семь минут. «Мадрид» первый с отрывом в 17 очков от второго места, «Атлетико» только что потерял два (0:0 с «Гранадой») и лишился шансов на чемпионство, от «Барселоны» – 18 при двух каталонских играх в запасе.

Чтобы выиграть чемпионат, достаточно набрать всего четыре очка в пяти ближайших матчах . Вероятность этого – уже почти 100% по модели FiveThirtyEight.

«Реал» изначально планировал прибавить весной

«Барсе» вряд ли помогут матчи в запасе – «Реал» благодаря ходам тренера по физподготовке Антонио Пинтуса вышел на пик в решающий момент.

«Есть два залога успешного сезона: летняя интенсивная физическая работа и подготовка во время зимнего перерыва. Так команда находится в хорошей форме до мая, – считает Пинтус. – Важно никогда не думать, что знаешь верный подход к тренировке. Нужно учиться и адаптироваться к различным культурам – вот правильная стратегия».

Испанский тренер Виктор Санчес еще в январе выделял особенный подход «Реала» к тратам сил и восхищался: «Если вы сравните их показатели со средними, то «Реал» пробегает на три километра меньше соперников за матч. Если сравнивать с «Атлетико» или «Барсой» – экономия составляет аж пять километров.

«Реал» сам облегчает себе нагрузки. Штаб прилагает серьезные усилия для того, чтобы игроки были свежими на решающем отрезке сезона. Важнейшее решение Анчелотти – команда не играет на износ и готова показать максимум в необходимый момент. Это и поможет ему добиться успеха».

Карло точно не хочет допустить повторения истории прошлого сезона: к весне-2021 команда Зидана подошла выжатой. Француз признавал проблемы. «Физически мы на пределе. Не знаю, как доиграем до конца сезона. Трудно доигрывать матчи, но мы все еще живы», – переживал тренер за несколько туров до конца.

Чемпионство ушло к «Атлетико».

Пинтус разобрал ошибки прошлого тренера по физподготовке Грегори Дюпона и разработал план по выводу команды на пик к весне. Особенный акцент – на май. Стратегия Антонио пока не сбоит – и это один из козырей «Реала» в борьбе за досрочное чемпионство.

Анчелотти может войти в историю: ему осталась как раз Ла Лига

У Карло есть 99-процентный шанс на тренерский рекорд – титулы в пяти топовых чемпионатах Европы. За первый заход в «Реале» взять Ла Лигу не вышло: сначала помешал магический Симеоне, а потом в «Барселоне» засверкало трио МСН.

Теперь есть шанс исправить недоразумение и добавить недостающую деталь в коллекцию трофеев – она у Анчелотти действительно мощная.

• Первое чемпионство Карло взял еще в «Милане» в сезоне-03/04 – с того момента прошло почти 18 лет. С начинающим Кака и опытным Андреем Шевченко на 11 очков опередили «Рому».

• В сезоне-09/10 Карло с Дрогба, Лэмпардом, Анелька, Деку, Баллаком, Малуда, Калу, Жирковым и другими обошел «Ман Юнайтед».

• Третье чемпионство Анчелотти выиграл через три года – и уже во Франции. «ПСЖ» взял титул с 12-очковым преимуществом над «Марселем». Но успехи пришли не сразу: в конце ноября вылетели из Кубка лиги, потом свалились на вторую строчку в чемпионате. А дальше 11-матчевая беспроигрышная серия в Лиге 1 и четвертьфинал ЛЧ. Анчи простили неудачный старт.

• Самое свежее – чемпионство с «Баварией» в сезоне-16/17. Команда Карло без проблем укатывала середняков, а вот с топами часто буксовала. Анчи тогда поругался с Франком Рибери, но чемпионство взял.

Что по календарю?

«Реал» и «Барса» находятся в примерно равном положении с одним отличием: парням Анчелотти предстоит еще один топ-матч – против «Атлетико» через две недели.

«Барса» с топами закончила, но Хави предстоит испытание симпатичными середняками. И матч со сверкающим в ЛЧ «Вильярреалом». «Барселоне» для чемпионства нужно много-много чуда – признает и сам Хави.

Можно смело поздравлять Анчелотти?

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; REUTERS/Marcelo Del Pozo