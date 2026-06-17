Кейн со 2-й попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но слишком рано покинул линию ворот
Кейн забил Хорватии с пенальти со второй попытки.
Англия забила Хорватии с пенальти в начале игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.
На 9-й минуте полузащитник Лука Модрич, пытаясь вынести мяч из штрафной, нанес удар в бедро Нони Мадуэке. Главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый.
С первой попытки Харри Кейн забить не смог, но рефери установил, что голкипер Доминик Ливакович слишком рано покинул линию ворот. Второй удар англичанина был успешным – 1:0.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер» и CazéTV
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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