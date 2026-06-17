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  4. Кейн со 2-й попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но слишком рано покинул линию ворот

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Кейн со 2-й попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но слишком рано покинул линию ворот
Кейн забил Хорватии с пенальти со второй попытки.

Англия забила Хорватии с пенальти в начале игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

На 9-й минуте полузащитник Лука Модрич, пытаясь вынести мяч из штрафной, нанес удар в бедро Нони Мадуэке. Главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый.

С первой попытки Харри Кейн забить не смог, но рефери установил, что голкипер Доминик Ливакович слишком рано покинул линию ворот. Второй удар англичанина был успешным – 1:0.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер» и CazéTV

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн
logoСборная Англии по футболу
logoЛука Модрич
logoСборная Хорватии по футболу
logoНони Мадуэке
logoДоминик Ливакович
Клеман Тюрпен
logoсудьи

Комментарии

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Как раз таки из за паузы Кейна он чуть раньше и среагировал . Запретите уже паузы перед ударами , эти долбанный подпрыгивания , разбежался - ударил , . Вратарю даже шевелиться нельзя , зато бьющий как хочет так и исполняет
Как же бесит расхайпованный Кейн со своими пенальти чуть ли не в каждом втором матче. И это еще Роналду называли Пеналду
ОтветMr.mojo_risin
Как же бесит расхайпованный Кейн со своими пенальти чуть ли не в каждом втором матче. И это еще Роналду называли Пеналду
Согласен. Как не включу матч с Кейном - 100% пенка.
ОтветИлья Егоров
Согласен. Как не включу матч с Кейном - 100% пенка.
то есть вы хотите сказать, что любой той команде, где играет Кейн, дарят левые пенальти или что вы хотите сказать? или сами не оч понимаете, что?
На повторе и не видно было, что вратарь раньше покинул ворота!!
Где то смеется один Ежи Дудек
ОтветBonebrake
Где то смеется один Ежи Дудек
Где-то в Стамбуле
Когда уже запретят эти остановки при пробитии пенальти
Нормальный повтор будет линии?
Дали повтор , реально вышел.
Защи не причем , спортс тоже
У судьи мусорный бак вместо сердца
Повторы конечно на этом ЧМ, это «отдельный вид искусства»
Одно радует, англичане все равно соснут
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