Кейн со 2-й попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но слишком рано покинул линию ворот

Кейн забил Хорватии с пенальти со второй попытки.

Англия забила Хорватии с пенальти в начале игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 .

На 9-й минуте полузащитник Лука Модрич , пытаясь вынести мяч из штрафной, нанес удар в бедро Нони Мадуэке . Главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый.

С первой попытки Харри Кейн забить не смог, но рефери установил, что голкипер Доминик Ливакович слишком рано покинул линию ворот. Второй удар англичанина был успешным – 1:0.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер» и CazéTV