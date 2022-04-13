Это не сказка, это полуфинал! «Вильярреал» забил «Баварии» на 88-й и снова нас покорил

Фантастика.

На старте «Бавария» решительно прижала гостей к воротам, испытывала защитников кроссами, но «Вильярреал» стойко отбивался и уже спустя 5 минут успокоил игру, даже пригрозив ударом Морено из-за штрафной.

«Бавария» снова завелась только к 20-й минуте, в штрафную опасно заходили Мусиала и Коман, но до опасных ударов не доходило. Первый реальный момент у ворот Рульи возник только на 28-й минуте, когда все тот же Мусиала сильно пробил головой после кросса Горетцки – только мяч полетел прямо в кипера.

В первом тайме этот характер игры сохранялся, только «Вильярреал» еще начал дерзить контратаками, которые, впрочем, тоже ни к чему не приводили. «Бавария» владела мячом 64% времени, нанесла 8 ударов (против 2 у соперника), подала три угловых (против 0) и не забила в первом тайме четвертый матч подряд.

Зато красиво начала второй. Наконец-то заработал прессинг, и на 52-й минуте Коман перехватил в центре передачу Парехо, мяч реактивно дошел до Левандовского, который с линии штрафной низом уложил мяч в ворота.

«Бавария» вроде бы расцвела, зажала соперника в штрафной, но снова без острых моментов. «Вильярреал» бросил атаковать, думая об экстра-таймах, но ошибся на 71-й минуте: Сане классно навесил на Мюллера, который изящно ушел от опекуна и должен был забивать головой с пяти метров, но толком не попал по мячу – мимо.

«Бавария» все кружила и кружила, но больше ничего не придумала. А на 88-й минуте «Альянц Арена» затихла. «Вильярреал» реактивно унесся в контратаку, Морено выложил пас на другой край штрафной Чуквуэзе, и он в касание пробил Нойера.

•‎ В этот «Вильярреал» невозможно не влюбиться. Пусть даже он владел мячом 32% времени, 4 раза пробил по воротам и не заработал ни одного углового.

•‎ Еще мощнее: команда Эмери за два матча всего дважды била в створ – оба раза это привело к голам.

• Это будет первый полуфинал ЛЧ для «Вильярреала» за 16 лет. В прошлый раз он забрался так высоко в сезоне-2005/06 (вылетел от «Арсенала»).

Теперь история этого сезона останется с нами навсегда.