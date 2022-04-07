«Баварии» забил парень, который уже стал лучшим бомбардиром «Вильярреала» в истории ЛЧ (6 голов). Познакомимся?

Его хотел «Ливерпуль».

Героем победы «Вильярреала» над «Баварией» (1:0) стал Арно Данджума – 25-летний вингер сборной Нидерландов, о котором вы, возможно, не слышали.

И очень зря: в этом сезоне он даже слишком хорош.

Арно влюблен в методы Эмери. Летом за ним гонялся «Ливерпуль»

«Вильярреал» сильно рисковал с голландцем: до этого Арно сверкнул только в «Борнмуте», где много забивал в Чемпионшипе. Унаи Эмери следил за парнем лично и после 17+7 за сезон не пожалел 23 миллиона евро.

«Вильярреал» потратил рекордную сумму, но Эмери не прогадал: Арно мгновенно заиграл в основе и даже заинтересовал топов: за парнем приходил «Ливерпуль», но Эмери отстоял вингера. Вместо него Клоппу купили Луиса Диаса.

«Унаи провел со мной так много времени... Он помогает мне с того самого дня, как я приехал в это шикарное место, – признавался Данджума The Athletic. – Мы всегда говорим о том, что я делаю на поле, как могу улучшить игру. Я смотрю на фото своих ошибок, и мы вместе разбираем их. Он говорит со мной вне поля и не стесняется в выражениях на поле.

Унаи сразу заговорил со мной по-английски. На тренировке, которая ничего не значила. Это я ее так воспринимал, но с Эмери меняется мировоззрение. Почему он перешел на английский? Да просто для того, чтобы я понял систему и нужные тактические моменты. На первой же тренировке. Он сделал меня лучше с первого дня».

Данджума часто говорит о мотивации, один из самых ярких эпизодов – его знакомство с Энтони Джошуа.

«Я знаю Энтони лично и для меня как для спортсмена очень важно быть среди таких людей, – рассказывал Арно. – Он чемпион мира в супертяжелом весе – когда тебя окружают такие люди, это всегда чему-то учит, несмотря на то, что у нас разные виды спорта».

Данджума уже покорил Вильярреал: он лучший бомбардир в истории ЛЧ

Арно фантастически начал испанское путешествие.

• В этом сезоне наколотил 14 голов во всех турнирах и оформил три ассиста, он лучший бомбардир «Вильярреала» и оставил позади даже Жерара Морено.

• Всего за один розыгрыш Арно стал лучшим бомбардиром «Вильярреала» в истории ЛЧ – шесть мячей в девяти матчах. Позади легендарные Хосеба Льоренте, Маркос Сенна и Джузеппе Росси.

«Если взглянуть на мои достижения в этом сезоне, можно вполне справедливо сказать, что я один из лучших вингеров в мире. Но, конечно, мне есть куда расти», – скромно ответил Арно The Guardian.

Сегодня онне подвел, хотя и мог забить больше.

Расти и правда необходимо.

Фото: REUTERS/Pablo Morano; East News/Pierre-Philippe MARCOU / AFP; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa