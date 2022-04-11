«Порту» не проигрывает в чемпионате 57 матчей. Побит рекорд «Бенфики» 70-х, до «Милана» Капелло остался один матч

Подборка непобедимых.

В воскресенье «Порту» обыграл на выезде «Виторию Гимараэш» – 1:0. Это позволило команде Сержиу Консейсау обновить рекорд чемпионата Португалии – теперь они не проигрывают 57 матчей подряд. Предыдущее достижение принадлежало «Бенфике», которая в 1978 году остановилась на отметке 56.

Серия «Порту» длится на протяжении двух сезонов: 28 в прошлом и 29 в этом. Несмотря на такое достижение, в прошлом году клуб уступил титул «Спортингу», отстав от него на пять очков. В этом сезоне «Порту» пока лидирует, но с не очень большим отрывом (6 очков от того же «Спортинга»).

А как с беспроигрышными сериями в топ-5 лигах Европы?

«Милан» – 58 матчей (1991-1993)

«Порту» осталось совсем немного до великого «Милана» начала 90-х. В сезоне-1991/92 та команда выиграла чемпионат без единого поражения. Так Фабио Капелло продолжил дело, начатое Ариго Сакки. С 1992 года по 1996-й команда выиграла четыре титула из пяти.

Прервалась серия в домашней игре с «Пармой» – миланцы проиграли 0:1.

«Бавария» – 53 матча (2012-2014)

Эта серия началась при Юппе Хайнкесе, а завершилась при Пепе Гвардиоле. Мюнхенцы с тех пор не упускают титул – в Германии ни одного нового чемпиона с 2013 года. А беспроигрышная серия завершилась объяснимо: Пеп перед ответным четвертьфиналом ЛЧ с «МЮ» выставил резерв на уже ничего не значившую с турнирной точки зрения игру с «Аугсбургом» (0:1).

Тактика себя оправдала – «Бавария» вышла в полуфинал. Правда, там влетела 0:5 «Реалу».

«Арсенал» – 49 матчей (2003-2004)

Знаменитые «непобедимые» Арсена Венгера, которые в 2004-м выиграли АПЛ без единого поражения. «Манчестер Юнайтед» тех лет не мог смириться с таким положением вещей, поэтому команда Алекса Фергюсона лично не позволила лондонцам добраться до 50 матчей без поражений. В той знаменитой игре «МЮ» победил 2:0.

С тех пор «Арсенал» больше не брал титул.

«Барселона» – 43 матча (2017-2018)

Нынешняя «Барса» не проигрывает 15 матчей подряд, однако до рекорда Ла Лиги команде Хави еще далеко. Его каталонцы установили при Эрнесто Вальверде. В сезоне-2017/18 «Барселона» уверенно забрала чемпионат, проиграв лишь одну игру. И это уже без Неймара в составе.

Правда, в ЛЧ та команда вылетела на стадии четвертьфинала.

Фото: East News/MIGUEL RIOPA/AFP; Gettyimages.ru/Joern Pollex, Shaun Botterill, Alex Caparros / Stringer; globallookpress.com