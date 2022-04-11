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«Барсе» били 3 пенальти, но она все равно победила. Спасибо де Йонгу

Хави Хави
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Люк де Йонг Люк де Йонг
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Педри Педри
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Усман Дембеле Усман Дембеле
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15 матчей без поражений.

Как же преобразилась «Барселона» при Хави! Вырывает победы в тяжелейших матчах, когда все складывается против каталонской команды. Именно так все и случилось на традиционно тяжелом выезде к «Леванте».

Первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором пошла жара. На 50-й минуте Дани Алвес локтем остановил игрока «Леванте» Сона в собственной штрафной – пенальти реализовал капитан Моралес.

Через 5 минут в ворота «Барсы» поставили второй 11-метровый – к мячу подошел Марти, но его удар отразил Тер Стеген. Счет так и остался 1:0.

После этого на поле вышел Педри – и «Барселона» сразу же забила. Отличился Обамеянг с очередного ассиста Усмана Дембеле (уже 9-го в 2022-м году – больше нет ни у кого). А потом и сам Педри отправил мяч в ворота. За 4 минуты счет превратился из 0:1 в 2:1 в пользу каталонцев.

Как вы думаете, что случилось на 83-й минуте? В ворота «Барсы» поставили третий пенальти. Это вышедший на замену Лангле сбил в штрафной Дани Гомеса. Третий пенальтист в составе «Леванте» Мелеро реализовал – и счет стал 2:2.

Спасать вышел Люк де Йонг – и справился. На 92-й минуте замкнул подачу Жорди Альбы.

 

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Голы де Йонга уже принесли «Барселоне» 6 очков в этом сезоне Ла Лиги.

• +2 очка против «Леванте» – вытащил победу при 2:2

• +1 против «Эспаньола» – спас команду от поражения на 90+6

• +2 против «Мальорки» – забил единственный гол в матче

• +1 против «Гранады» – 1:1, у «Барсы» забил только голландец

Последние три гола голландца случились на 90-й минуте или позже. И да, волевой настрой – фишка команды при Хави: каталонцы наколотили уже 10 голов после 84-й минуты, из них 4 мяча – в добавленное время.

Хави просто счастлив: «Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка – золотые. Одним из ключевых моментов является сэйв тер Стегена, а другим – гол Люка. 

Наш чемпионат очень сложный. «Реал» практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее».

«Барселона» не проигрывает уже 15 матчей – из них 11 побед. Поражения в Кубке Испании против «Атлетика» и в Суперкубке против «Реала» были в дополнительное время, последняя неудача в основное – 0:3 против «Баварии» в декабре 2021-го. Фантастическая стабильность.

Команда уже на втором месте в Ла Лиге с 60 очками. У «Севильи» (тоже 60 очков) и «Реала» (72 очка – первое место) на 1 игру больше. Пока Хави только намекает на возможную чемпионскую гонку, но впереди у мадридцев матчи против «Севильи» и «Атлетико».

Отыграть 12 очков на дистанции 7 туров – нечто невероятное. Но Хави показывает, что новая «Барса» способна на все. 

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Леванте – Барселона 2:3 (0:0, 2:3)
Дата проведения
10 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52, пенальти Моралес, 1:1 – 59 Обамеянг, 1:2 – 63 Педри, 2:2 – 83, пенальти Мелеро, 2:3 – 90 де Йонг.
ЛевантеКарденас, Мирамон, Робер, Постиго, Везу (Кантеро, 76), Сон, Радоя (Барди, 76), Пепелу, Кампанья (Мелеро, 65), Рохер Марти (Дани Гомес, 65), Моралес (Пубиль, 90).
Барселонатер Стеген, Дани Алвес (Лангле, 81), Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Нико Гонсалес (Педри, 56), Бускетс, де Йонг (Гави, 57), Дембеле (Траоре, 84), Обамеянг (де Йонг, 84), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Кампанья (11), Араухо (87).

Фото: REUTERS/PABLO MORANO

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