«Барсе» били 3 пенальти, но она все равно победила. Спасибо де Йонгу

15 матчей без поражений.
Как же преобразилась «Барселона» при Хави! Вырывает победы в тяжелейших матчах, когда все складывается против каталонской команды. Именно так все и случилось на традиционно тяжелом выезде к «Леванте».
Первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором пошла жара. На 50-й минуте Дани Алвес локтем остановил игрока «Леванте» Сона в собственной штрафной – пенальти реализовал капитан Моралес.
Через 5 минут в ворота «Барсы» поставили второй 11-метровый – к мячу подошел Марти, но его удар отразил Тер Стеген. Счет так и остался 1:0.
После этого на поле вышел Педри – и «Барселона» сразу же забила. Отличился Обамеянг с очередного ассиста Усмана Дембеле (уже 9-го в 2022-м году – больше нет ни у кого). А потом и сам Педри отправил мяч в ворота. За 4 минуты счет превратился из 0:1 в 2:1 в пользу каталонцев.
Как вы думаете, что случилось на 83-й минуте? В ворота «Барсы» поставили третий пенальти. Это вышедший на замену Лангле сбил в штрафной Дани Гомеса. Третий пенальтист в составе «Леванте» Мелеро реализовал – и счет стал 2:2.
Спасать вышел Люк де Йонг – и справился. На 92-й минуте замкнул подачу Жорди Альбы.
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Голы де Йонга уже принесли «Барселоне» 6 очков в этом сезоне Ла Лиги.
• +2 очка против «Леванте» – вытащил победу при 2:2
• +1 против «Эспаньола» – спас команду от поражения на 90+6
• +2 против «Мальорки» – забил единственный гол в матче
• +1 против «Гранады» – 1:1, у «Барсы» забил только голландец
Последние три гола голландца случились на 90-й минуте или позже. И да, волевой настрой – фишка команды при Хави: каталонцы наколотили уже 10 голов после 84-й минуты, из них 4 мяча – в добавленное время.
Хави просто счастлив: «Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка – золотые. Одним из ключевых моментов является сэйв тер Стегена, а другим – гол Люка.
Наш чемпионат очень сложный. «Реал» практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее».
«Барселона» не проигрывает уже 15 матчей – из них 11 побед. Поражения в Кубке Испании против «Атлетика» и в Суперкубке против «Реала» были в дополнительное время, последняя неудача в основное – 0:3 против «Баварии» в декабре 2021-го. Фантастическая стабильность.
Команда уже на втором месте в Ла Лиге с 60 очками. У «Севильи» (тоже 60 очков) и «Реала» (72 очка – первое место) на 1 игру больше. Пока Хави только намекает на возможную чемпионскую гонку, но впереди у мадридцев матчи против «Севильи» и «Атлетико».
Отыграть 12 очков на дистанции 7 туров – нечто невероятное. Но Хави показывает, что новая «Барса» способна на все.
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- Дата проведения
- 10 апреля, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 52, пенальти Моралес, 1:1 – 59 Обамеянг, 1:2 – 63 Педри, 2:2 – 83, пенальти Мелеро, 2:3 – 90 де Йонг.
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Леванте –
Карденас, Мирамон, Робер, Постиго, Везу (Кантеро, 76), Сон, Радоя (Барди, 76), Пепелу, Кампанья (Мелеро, 65), Рохер Марти (Дани Гомес, 65), Моралес (Пубиль, 90).
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Барселона –
тер Стеген, Дани Алвес (Лангле, 81), Араухо, Эрик Гарсия, Альба, Нико Гонсалес (Педри, 56), Бускетс, де Йонг (Гави, 57), Дембеле (Траоре, 84), Обамеянг (де Йонг, 84), Ферран Торрес.
Фото: REUTERS/PABLO MORANO
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