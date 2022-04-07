Бен-Арфа устроил новый скандал. Пополнил коллекцию с Бензема, Эмери и Дешамом

В «Ницце» без ссор выдал лучший сезон.

35-летний Хатем Бен-Арфа только в январе 2022-го перешел в «Лилль», но уже близок к тому, чтобы покинуть команду. После субботнего матча с «Бордо» (0:0) футболиста вывели из состава из-за конфликта с главным тренером Жосленом Гурвеннеком.

Что случилось?

Как сообщает RMC Sport, после игры Бен-Арфа сначала громко разбирался с одноклубником Тиагу Джало, а затем перекинулся на главного тренера. Игрок сказал: «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не «Генгам!»

Бен-Арфа упомянул «Генгам» неслучайно – Гурвеннек работал там в сезоне-2018/19, тогда клуб вылетел из Лиги. Потом в карьере Жослена был двухгодичный перерыв, после которого он возглавил «Лилль».

Обвинения Хатема нельзя назвать беспочвенными. В последних семи матчах «Лилль» забил лишь семь голов, четыре из которых – в ворота «Клермона», который в Лиге 1 болтается недалеко от зоны вылета. В противовес, правда, статистика пропущенных – команда оставалась сухой в каждом матче, пропускали только в 1/8 ЛЧ от «Челси». Сейчас «Лилль» занимает седьмое место, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Сам Бен-Арфа в игре с «Бордо» вел себя не слишком корректно: злился при любом неудачном решении одноклубников, при этом сам регулярно передерживал мяч.

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Хатем – один из самых конфликтных игроков в современном футболе. В течение карьеры у него были недопонимания и с одноклубниками, и с тренерами – именно скверный характер помешал французу реализовать огромный потенциал. Самое время освежить хронику конфронтаций с участием Бен-Арфа.

В «Лионе» ссорился с Бензема и Скиллачи

В большом футболе Бен-Арфа дебютировал в «Лионе» в 2004 году. В сезоне-2006/07 Хатема признали лучшим молодым игроком года во Франции.

В следующем сезоне что-то пошло не так. Бен-Арфа ссорился с Каримом Бензема, который тогда уже был твердым игроком основы, а ближе к концу чемпионата Хатем на тренировке подрался с защитником Себастьяном Скиллачи. После этого руководство «Лиона» не выдержало и выставило игрока на продажу.

В «Марселе» отказывался выходить на замену – хотел начинать только в старте

Летом 2008-го за Бен-Арфа охотились «Реал», «МЮ», «Арсенал» и «Эвертон», но игрок поступил в своем стиле – ушел в «Марсель».

Уже на одной из июльских (то есть первых) тренировок Хатем умудрился поссориться с Джибрилем Сиссе, который чуть позже, в августе, укатил в «Сандерленд». Тогдашний тренер «Марселя» Эрик Геретс сразу сказал, что у молодого футболиста больше минусов, чем плюсов. Его слова подтвердились уже в октябре, когда Хатем отказался разминаться перед матчем в ЛЧ, потому что его не включили в старт.

В следующем сезоне он рассорился уже с новым главным тренером Дидье Дешамом и уехал из Марселя, напоследок завоевав с клубом чемпионство.

В «Ньюкасле» наехал на Пардью после поражения от «МЮ»

В «Ньюкасл» Хатем пришел в августе 2010-го. В первые сезоны все было нормально, но в 2014 году он жестко раскритиковал тренера Аланом Пардью прямо в раздевалке после проигрыша «МЮ» (0:4). После инцидента Бен-Арфа продолжал играть за «Ньюкасл», хотя его одноклубники считали, что его нужно отстранить. Через несколько месяцев Хатема все-таки отправили в дубль.

«Ужасное унижение. Я неделями тренировался с молодыми игроками вдали от профессионалов. У меня было ощущение, что я заперт в темной комнате без двери. Я видел ад и не мог решить свои проблемы. Я был заключенным. Но я все же пытался убедить себя, что свет вернется, когда я найду правильный путь», – метафорически вспоминал Бен-Арфа тот период карьеры.

Игрока ненадолго подобрал «Халл», который возглавлял Стив Брюс. Тренер быстро разочаровался в Бен-Арфа и через полгода вернул его «Ньюкаслу».

В «Ницце» ни с кем не ругался и провел лучший сезон в карьере

«Ньюкасл» не стал давать Бен-Арфа второй шанс и разорвал с ним контракт. Игрок подписал соглашение с «Ниццей» уже в январе 2015-го. Затем выяснилось, что в том сезоне играть за «Ниццу» французу было нельзя. По правилам ФИФА футболист не имеет права выступать более чем за два клуба в течение года, а Бен-Арфа к тому моменту уже появлялся в «Ньюкасле» и «Халле».

В феврале Хатем разорвал контракт с «Ниццей» и сказал, что завершает карьеру, но уже летом подписал с командой новое соглашение и выдал лучший отрезок в карьере. Во всех турнирах в сезоне-2015/16 он забил 18 голов и сделал 7 ассистов, а «Ницца» заняла пятое место и вышла в Лигу Европы.

Бен-Арфа считает, что его карьеру реанимировал Клод Пюэль – именно он руководил «Ниццей».

«Мои отношения с Клодом подобны отношениям отца и сына – он хочет, чтобы я развивался. Это работает, потому что его послания доходят до людей. Я очень рад, что встретил Пюэля, он помог мне вернуться на правильный путь. Я действительно очень счастлив и благодарен», – говорил Хатем.

В «ПСЖ» пытался заткнуть Эмери

После успешного сезона в «Ницце» обновленного Хатема забрал «ПСЖ». Но в Париже игрок и сезона не продержался без скандала. Хатем сразу невзлюбил Унаи Эмери, а их взаимная неприязнь достигла пика, когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» в ЛЧ после великого камбэка во втором матче. В апреле 2017-го Бен-Арфа провел последний матч за «ПСЖ».

В заявку парижского клуба игрок больше не попадал. Зато до «Лилля» успел поиграть за «Ренн», «Вальядолид» и «Бордо».

Вероятно, скоро появится в каком-нибудь другом клубе.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; globallookpress.com/Panoramic, Geoffroy Van Der Hasselt