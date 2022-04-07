Вы это видели?
Блог

Бен-Арфа устроил новый скандал. Пополнил коллекцию с Бензема, Эмери и Дешамом

Унаи Эмери Унаи Эмери
Алан Пардью Алан Пардью
Ньюкасл Ньюкасл
Себастьян Скиллачи Себастьян Скиллачи
ПСЖ ПСЖ
Ницца Ницца
Карим Бензема Карим Бензема
Клод Пюэль Клод Пюэль
Лион Лион
Марсель Марсель
Лилль Лилль
Жослен Гурвеннек Жослен Гурвеннек
Хатем Бен-Арфа Хатем Бен-Арфа
Футбол Футбол

В «Ницце» без ссор выдал лучший сезон.

35-летний Хатем Бен-Арфа только в январе 2022-го перешел в «Лилль», но уже близок к тому, чтобы покинуть команду. После субботнего матча с «Бордо» (0:0) футболиста вывели из состава из-за конфликта с главным тренером Жосленом Гурвеннеком.

Что случилось?

Как сообщает RMC Sport, после игры Бен-Арфа сначала громко разбирался с одноклубником Тиагу Джало, а затем перекинулся на главного тренера. Игрок сказал: «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не «Генгам!»

Бен-Арфа упомянул «Генгам» неслучайно – Гурвеннек работал там в сезоне-2018/19, тогда клуб вылетел из Лиги. Потом в карьере Жослена был двухгодичный перерыв, после которого он возглавил «Лилль». 

Обвинения Хатема нельзя назвать беспочвенными. В последних семи матчах «Лилль» забил лишь семь голов, четыре из которых – в ворота «Клермона», который в Лиге 1 болтается недалеко от зоны вылета. В противовес, правда, статистика пропущенных – команда оставалась сухой в каждом матче, пропускали только в 1/8 ЛЧ от «Челси». Сейчас «Лилль» занимает седьмое место, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Сам Бен-Арфа в игре с «Бордо» вел себя не слишком корректно: злился при любом неудачном решении одноклубников, при этом сам регулярно передерживал мяч. 

***

Хатем – один из самых конфликтных игроков в современном футболе. В течение карьеры у него были недопонимания и с одноклубниками, и с тренерами – именно скверный характер помешал французу реализовать огромный потенциал. Самое время освежить хронику конфронтаций с участием Бен-Арфа.

В «Лионе» ссорился с Бензема и Скиллачи 

В большом футболе Бен-Арфа дебютировал в «Лионе» в 2004 году. В сезоне-2006/07 Хатема признали лучшим молодым игроком года во Франции.

В следующем сезоне что-то пошло не так. Бен-Арфа ссорился с Каримом Бензема, который тогда уже был твердым игроком основы, а ближе к концу чемпионата Хатем на тренировке подрался с защитником Себастьяном Скиллачи. После этого руководство «Лиона» не выдержало и выставило игрока на продажу.

В «Марселе» отказывался выходить на замену – хотел начинать только в старте

Летом 2008-го за Бен-Арфа охотились «Реал», «МЮ», «Арсенал» и «Эвертон», но игрок поступил в своем стиле – ушел в «Марсель».

Уже на одной из июльских (то есть первых) тренировок Хатем умудрился поссориться с Джибрилем Сиссе, который чуть позже, в августе, укатил в «Сандерленд». Тогдашний тренер «Марселя» Эрик Геретс сразу сказал, что у молодого футболиста больше минусов, чем плюсов. Его слова подтвердились уже в октябре, когда Хатем отказался разминаться перед матчем в ЛЧ, потому что его не включили в старт. 

В следующем сезоне он рассорился уже с новым главным тренером Дидье Дешамом и уехал из Марселя, напоследок завоевав с клубом чемпионство.

В «Ньюкасле» наехал на Пардью после поражения от «МЮ»

В «Ньюкасл» Хатем пришел в августе 2010-го. В первые сезоны все было нормально, но в 2014 году он жестко раскритиковал тренера Аланом Пардью прямо в раздевалке после проигрыша «МЮ» (0:4). После инцидента Бен-Арфа продолжал играть за «Ньюкасл», хотя его одноклубники считали, что его нужно отстранить. Через несколько месяцев Хатема все-таки отправили в дубль.

«Ужасное унижение. Я неделями тренировался с молодыми игроками вдали от профессионалов. У меня было ощущение, что я заперт в темной комнате без двери. Я видел ад и не мог решить свои проблемы. Я был заключенным. Но я все же пытался убедить себя, что свет вернется, когда я найду правильный путь», – метафорически вспоминал Бен-Арфа тот период карьеры.

Игрока ненадолго подобрал «Халл», который возглавлял Стив Брюс. Тренер быстро разочаровался в Бен-Арфа и через полгода вернул его «Ньюкаслу».

В «Ницце» ни с кем не ругался и провел лучший сезон в карьере

«Ньюкасл» не стал давать Бен-Арфа второй шанс и разорвал с ним контракт. Игрок подписал соглашение с «Ниццей» уже в январе 2015-го. Затем выяснилось, что в том сезоне играть за «Ниццу» французу было нельзя. По правилам ФИФА футболист не имеет права выступать более чем за два клуба в течение года, а Бен-Арфа к тому моменту уже появлялся в «Ньюкасле» и «Халле».

В феврале Хатем разорвал контракт с «Ниццей» и сказал, что завершает карьеру, но уже летом подписал с командой новое соглашение и выдал лучший отрезок в карьере. Во всех турнирах в сезоне-2015/16 он забил 18 голов и сделал 7 ассистов, а «Ницца» заняла пятое место и вышла в Лигу Европы.

Бен-Арфа считает, что его карьеру реанимировал Клод Пюэль – именно он руководил «Ниццей».

«Мои отношения с Клодом подобны отношениям отца и сына – он хочет, чтобы я развивался. Это работает, потому что его послания доходят до людей. Я очень рад, что встретил Пюэля, он помог мне вернуться на правильный путь. Я действительно очень счастлив и благодарен», – говорил Хатем.

В «ПСЖ» пытался заткнуть Эмери

После успешного сезона в «Ницце» обновленного Хатема забрал «ПСЖ». Но в Париже игрок и сезона не продержался без скандала. Хатем сразу невзлюбил Унаи Эмери, а их взаимная неприязнь достигла пика, когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» в ЛЧ после великого камбэка во втором матче. В апреле 2017-го Бен-Арфа провел последний матч за «ПСЖ».

В заявку парижского клуба игрок больше не попадал. Зато до «Лилля» успел поиграть за «Ренн», «Вальядолид» и «Бордо».

Вероятно, скоро появится в каком-нибудь другом клубе. 

Президент «ПСЖ» не хотел жать руку Бен-Арфа на награждении. А когда-то оставил игрока на год без футбола из-за шутки

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald; globallookpress.com/Panoramic, Geoffroy Van Der Hasselt

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные