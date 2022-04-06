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Бэйл может выйти с «Челси». В этом сезоне у него 270 минут за «Реал» и мысли о завершении карьеры

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Летом точно покинет Мадрид.

«Реал» подходит к четвертьфиналу ЛЧ с «Челси» не в самом хорошем настроении: недавно без шансов отдали Класико «Барселоне» (0:4), а «Сельту» (2:1) в последнем туре обыграли только благодаря двум пенальти.

В таких условиях тренерский штаб мадридцев ищет разные способы взбодрить команду. Football London сообщил, что у «Реала» может выйти Гарет Бэйл – невероятно редкий гость в старте в последних сезонах. Похоже, Карло Анчелотти не очень доволен игрой Марко Асенсио и Родриго, а Бэйл – один из немногих вариантов для усиления правого фланга.

Бэйл сыграл за «Реал» всего 5 матчей в сезоне, но затащил Уэльс в финал стыков

Статистика Гарета в сезоне-2021/22 – грусть. Валлиец набил за «Реал» лишь пять матчей во всех турнирах – всего 270 игровых минут. Однажды даже забил.

Рутинное пребывание Гарета в Мадриде скрасил последний перерыв на матчи сборных. Бэйл выдал шикарный перфоманс в полуфинале стыков к ЧМ-2022 против австрийцев: сделал дубль, положив один из голов роскошным ударом со штрафного. 

«Матч с Австрией был важнейшим для всех нас. Все сложилось прекрасно! В конце у меня начались судороги, но я готов на что угодно ради страны», – ликовал Гарет.

Бэйл воевал с фанатами и журналистами

Сезон-2021/22 – тяжелый для Бэйла не только в плане футбола. В ноябре 2021-го болельщики «Реала» возле базы клуба называли Гарета педиком – все из-за того, что он получил травму в сборной и выбыл на несколько недель.

Перед матчем Уэльса с Австрией испанские журналисты нагнетали – обвиняли Бэйла в нежелании играть за «Реал». Marca писала: «Реал» не является для него приоритетом. В клубе он жалуется на травмы и работает в зале, но не пропустил ни одной игры за Уэльс». Журналист Антонио Ромеро призвал «Реал» и Анчелотти перестать заступаться за игрока.

Бэйл среагировал на критику довольно спокойно: «Не слушаю их, это пустая трата времени. Это не влияет на меня, особенно когда я не читаю это. Мне без разницы, что они пишут. Я мог бы кое-что сказать, но лучше этого не делать».

 Позже Гарет все-таки ответил – на колонку Marca, где игрока назвали паразитом.

«Хочу знать, кто привлекает к ответственности этих журналистов и новостные агентства, кто позволяет им писать подобные статьи? За то время, что я был в центре внимания общественности, у меня появилась толстая кожа, но это не значит, что подобные статьи не причиняют мне вреда и не расстраивают в личном и профессиональном плане.

Я был свидетелем того, как медиа могут нанести ущерб психическому и физическому здоровью людей. Ежедневное давление на спортсменов огромно, и ясно, как негативное внимание СМИ может легко довести до отчаяния уже находящегося в стрессе спортсмена или любого другого человека, оказывающегося в поле зрения общественности», – написал Гарет.

Летом Бэйл уйдет из «Реала» и, возможно, завершит карьеру

Может, Бэйл и хочет остаться в «Мадриде», но клуб против. Контракт истекает летом, и Перес не собирается его продлевать.

• Marca уверена: «Реал» давно решил не продлевать Бэйла, Марсело и Иско – они уйдут летом. За счет их зарплат клуб освободит около 60 млн евро.

• По данным The Athletic, Бэйл и вовсе может закончить с футболом, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022. В стыках уже прошли крепкую Австрию, но решающая игра с победителем пары Шотландия – Украина только предстоит.

• Но если Уэльс все же окажется в Катаре, то Гарет готов отыграть еще один сезон. Sky Sports пишет, что он перейдет в «Кардифф» или «Суонси», – претендентов лучше нет. Хотя недавно El Nacional писала, что Бэйл может понадобиться «Саутгемптону», якобы новый сербский владелец Драган Шолак влюблен в игру Гарета. 

Увидим ли Бэйла где-нибудь кроме «Реала»?

 

Бэйл вытащил Уэльс в финал стыков. Режим супергероя в день, когда главное медиа Испании назвало его паразитом

Летом Бэйл расстанется с «Реалом» – этого ждет даже его семья. А если Уэльс не выйдет на ЧМ, он может завершить карьеру

Фото: globallookpress.com/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO, IMAGO/Darren Staples, Karl W Newton/Sports Press; REUTERS/Juan Medina

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