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  4. Генич извинился за свою работу на матче Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»

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Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»
Генич раскритиковал свою работу на матче Нидерланды – Швеция.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич остался недоволен своей работой на матче НидерландыШвеция (5:1) на ЧМ-2026

После игры он выложил ролик, высмеивающий комментаторов за лишние разговоры и недостаточное внимание к событиям игры. 

«######## (Проболтал – Спортс’‘) сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается. Сорри», – написал Генич. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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Комментарии

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раздутое эго не позволяет просто без всяких оговорок извиниться. я типа готовился, столько всего выдал вам, а вы, животные, не оценили. вот слушаешь сейчас Минина - как бальзам на душу после всех этих бездарей.
Только за этот матч извинился?
ОтветВанька1992
Только за этот матч извинился?
Пусть берет пример с Чердака, тот никогда к матчам не готовится
ОтветЕбздрогыч
Пусть берет пример с Чердака, тот никогда к матчам не готовится
Зачем Вы так? Чердак готовится, делает бутерброды, наливает колу, потом весь матч жует и сдерживает отрыжку, это вообще-то мастерство и подготовка от Жоры!
ОтветЕвгений Сидоров
Это он готовился?!
Не зазывал шведов финнами, а голландцев - бельгийцами
Какие еще доказательства вам нужны, что он готовился?)
ОтветЕвгений Сидоров
Это он готовился?!
Ты вообще видимо не слушал
А попробуй пару месяцев вообще не комментировать
Иди пей Афанасий марочное
Пересказал в один момент статью со Спортса про Поттера, это даже подготовкой не назвать)
Ответраскаявшийся жиробас
Пересказал в один момент статью со Спортса про Поттера, это даже подготовкой не назвать)
Ты не слушал значит
Самое смешное, что Генич полматча читал мою статью о сборной Швеции на Спортсе))) и втыкал факты уместно и неуместно)
ОтветAS-4792
Самое смешное, что Генич полматча читал мою статью о сборной Швеции на Спортсе))) и втыкал факты уместно и неуместно)
🤣
не шибко внимательно его слушал. Но заметил, когда голланцы забили, у него было время ох...ных историй👿
Да уж. Слушать биографию тренера шведов Поттера, когда игра идет не очень хотелось. Так то кому это интересно может и на википедии почитать. А тут сей товарищ путано и монотонно бубнил больше 5 минут. Прям очень раздражало
ОтветKvip
Да уж. Слушать биографию тренера шведов Поттера, когда игра идет не очень хотелось. Так то кому это интересно может и на википедии почитать. А тут сей товарищ путано и монотонно бубнил больше 5 минут. Прям очень раздражало
А мне было интересно. И статью на спортсе я сегодня читал. И ничего меня в комментарии матча не раздражало. Пустырник попей.
У меня даже жена не выдержала и выругалась в адрес комментатора. Правда назвала его "этот Черданцев". 🤣
ОтветAmalfitano
У меня даже жена не выдержала и выругалась в адрес комментатора. Правда назвала его "этот Черданцев". 🤣
Не сильно ошиблась. Это как Хана с Исаком перепутать
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