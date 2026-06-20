Генич раскритиковал свою работу на матче Нидерланды – Швеция.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич остался недоволен своей работой на матче Нидерланды – Швеция (5:1) на ЧМ-2026 .

После игры он выложил ролик, высмеивающий комментаторов за лишние разговоры и недостаточное внимание к событиям игры.

«######## (Проболтал – Спортс’‘) сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается. Сорри», – написал Генич.