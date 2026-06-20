Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»
Генич раскритиковал свою работу на матче Нидерланды – Швеция.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич остался недоволен своей работой на матче Нидерланды – Швеция (5:1) на ЧМ-2026.
После игры он выложил ролик, высмеивающий комментаторов за лишние разговоры и недостаточное внимание к событиям игры.
«######## (Проболтал – Спортс’‘) сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается. Сорри», – написал Генич.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура34040 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Какие еще доказательства вам нужны, что он готовился?)