Фэйл дня: 12 игроков на поле у «Баварии». Косяк Комана может превратить разгром в технарь

Или нет?

«Бавария» не заметила сопротивление «Фрайбурга» в 28-м туре Бундеслиги – 4:1.

Но счет не окончательный. Может случиться так, что «Бавария» получит 0:3.

Что стряслось?

На 85-й минуте тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал передохнуть лидерам перед ЛЧ: поменял Кингсли Комана на Марселя Забитцера и Корантена Толиссо на Никласа Зюле. После этого матч буднично продолжился.

Всего через минуту судья Кристиан Дингерт снова достал свисток и остановил матч.

Игроки ничего не поняли и подбежали к арбитру выяснять отношения. Через пару минут Кристиан объяснял – целых 16 секунд на поле одновременно находилось 12 игроков «Баварии».

На телекартинке видно 11 полевых в черной форме.

Пока игроки «Фрайбурга» что-то активно выговаривали судье, Коман рванул к скамейке и понял – его на поле быть уже не должно. Кингсли быстро исправил ситуацию.

Арбитры обсуждали нестандартную ситуацию 5 минут и решили продолжить матч. «Бавария» забила еще один мяч в добавленное время и выиграла. Никаких санкций по отношению к мюнхенцам применено пока не было, но «Баварии» вполне могут присудить техническое поражение.

Когда такое было предыдущий раз?

В 2017-м в похожую ситуацию попал «Реал». За 20 минут до конца матча с «Кадисом» Зинедин Зидан поменял двух игроков: травмированного Марсело заменил Васкесом, Лука Модрич должен был уступить место на поле нападающему Борхе Майоралю.

Проблема в том, что Модрич поле так и не покинул. Помогла внимательность арбитра Матео Лаоса: он вовремя разобрался в ситуации и пересчитал игроков «Реала» сразу после серии замен. Насчитав 12 игроков хозяев Матео моментально взбесился – но все-таки дал командам доиграть матч.

Правда «Реал» тогда все равно уступил.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst