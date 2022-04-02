Фэйл дня: 12 игроков на поле у «Баварии». Косяк Комана может превратить разгром в технарь

Или нет?
«Бавария» не заметила сопротивление «Фрайбурга» в 28-м туре Бундеслиги – 4:1.
Но счет не окончательный. Может случиться так, что «Бавария» получит 0:3.
Что стряслось?
На 85-й минуте тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал передохнуть лидерам перед ЛЧ: поменял Кингсли Комана на Марселя Забитцера и Корантена Толиссо на Никласа Зюле. После этого матч буднично продолжился.
Всего через минуту судья Кристиан Дингерт снова достал свисток и остановил матч.
Игроки ничего не поняли и подбежали к арбитру выяснять отношения. Через пару минут Кристиан объяснял – целых 16 секунд на поле одновременно находилось 12 игроков «Баварии».
На телекартинке видно 11 полевых в черной форме.
Пока игроки «Фрайбурга» что-то активно выговаривали судье, Коман рванул к скамейке и понял – его на поле быть уже не должно. Кингсли быстро исправил ситуацию.
Арбитры обсуждали нестандартную ситуацию 5 минут и решили продолжить матч. «Бавария» забила еще один мяч в добавленное время и выиграла. Никаких санкций по отношению к мюнхенцам применено пока не было, но «Баварии» вполне могут присудить техническое поражение.
Когда такое было предыдущий раз?
В 2017-м в похожую ситуацию попал «Реал». За 20 минут до конца матча с «Кадисом» Зинедин Зидан поменял двух игроков: травмированного Марсело заменил Васкесом, Лука Модрич должен был уступить место на поле нападающему Борхе Майоралю.
Проблема в том, что Модрич поле так и не покинул. Помогла внимательность арбитра Матео Лаоса: он вовремя разобрался в ситуации и пересчитал игроков «Реала» сразу после серии замен. Насчитав 12 игроков хозяев Матео моментально взбесился – но все-таки дал командам доиграть матч.
Правда «Реал» тогда все равно уступил.
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- Дата проведения
- 2 апреля, 16.30, «Europa-Park Stadion»
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Фрайбург –
Флеккен, Гульде (Чжон Ву Ен, 83), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Сике, 69), Хефлер, Грифо, Эггештайн (Хаберер, 83), Шаллаи (Петерсен, 62), Хелер (Вайсхаупт, 83).
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Бавария –
Нойер, Павар (Гнабри, 73), Упамекано, Ньянзу, Эрнандес, Горетцка (Толиссо, 62; Зюле, 85), Киммих, Мюллер, Левандовски (Мусиала, 62), Коман (Забитцер, 84), Сане.
Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst
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