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Фэйл дня: 12 игроков на поле у «Баварии». Косяк Комана может превратить разгром в технарь

Никлас Зюле Никлас Зюле
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Или нет?

«Бавария» не заметила сопротивление «Фрайбурга» в 28-м туре Бундеслиги – 4:1.

Но счет не окончательный. Может случиться так, что «Бавария» получит 0:3.

Что стряслось?

На 85-й минуте тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал передохнуть лидерам перед ЛЧ: поменял Кингсли Комана на Марселя Забитцера и Корантена Толиссо на Никласа Зюле. После этого матч буднично продолжился.

Всего через минуту судья Кристиан Дингерт снова достал свисток и остановил матч.

Игроки ничего не поняли и подбежали к арбитру выяснять отношения. Через пару минут Кристиан объяснял – целых 16 секунд на поле одновременно находилось 12 игроков «Баварии».

На телекартинке видно 11 полевых в черной форме.

Пока игроки «Фрайбурга» что-то активно выговаривали судье, Коман рванул к скамейке и понял – его на поле быть уже не должно. Кингсли быстро исправил ситуацию.

Арбитры обсуждали нестандартную ситуацию 5 минут и решили продолжить матч. «Бавария» забила еще один мяч в добавленное время и выиграла. Никаких санкций по отношению к мюнхенцам применено пока не было, но «Баварии» вполне могут присудить техническое поражение.

Когда такое было предыдущий раз?

В 2017-м в похожую ситуацию попал «Реал». За 20 минут до конца матча с «Кадисом» Зинедин Зидан поменял двух игроков: травмированного Марсело заменил Васкесом, Лука Модрич должен был уступить место на поле нападающему Борхе Майоралю.

Проблема в том, что Модрич поле так и не покинул. Помогла внимательность арбитра Матео Лаоса: он вовремя разобрался в ситуации и пересчитал игроков «Реала» сразу после серии замен. Насчитав 12 игроков хозяев Матео моментально взбесился – но все-таки дал командам доиграть матч.

Правда «Реал» тогда все равно уступил.

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Фрайбург – Бавария 1:4 (0:0, 1:4)
Дата проведения
2 апреля, 16.30, «Europa-Park Stadion»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 58 Горетцка, 1:1 – 63 Петерсен, 1:2 – 73 Гнабри, 1:3 – 82 Коман, 1:4 – 90 Забитцер.
ФрайбургФлеккен, Гульде (Чжон Ву Ен, 83), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид (Сике, 69), Хефлер, Грифо, Эггештайн (Хаберер, 83), Шаллаи (Петерсен, 62), Хелер (Вайсхаупт, 83).
БаварияНойер, Павар (Гнабри, 73), Упамекано, Ньянзу, Эрнандес, Горетцка (Толиссо, 62; Зюле, 85), Киммих, Мюллер, Левандовски (Мусиала, 62), Коман (Забитцер, 84), Сане.
Предупреждения:
Гюнтер (70), Упамекано (90).

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst

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