Легенда об отступных Холанда: то ли 75 млн, то ли 75+10, то ли вообще не прописаны в контракте

Интересно.

Сумма выкупа Эрлинга Холанда у «Боруссии» – одна из главных легенд мирового футбола последних лет. Эрлинга хотят подписать куча клубов, но точной информации, за сколько это можно сделать, просто нет.

•‎ Самая свежая информация (от немецкого медиа Spox) – фиксированной суммы отступных вообще нет. Есть только «джентльменское соглашение» между руководством клуба и стороной игрока: если «Боруссии» предложат более 75 миллионов евро, клуб примет это.

Но и тут есть нюансы, которые могут сорвать сделку. Например, «Боруссия» потребует всю сумму единым траншем или пункт о проценте с дальнейшей перепродажи.

•‎ Bild писал о сумме в 75 миллионов евро – с дедлайном до 30 апреля для покупателей (потом пункт переставал действовать).

•‎ Позже Bild чуть обновил данные: оказалось, что еще 30 млн должен получить Альф-Инге Холанд, отец игрока, 40 млн – Мино Райола. Но зато опция выкупа не 75 млн, а 75+10 млн в качестве бонусов (также была версия о 75+15 млн).

•‎ Разные медиа гадали о сроках действия опции – кто-то писал про лето, кто-то – про апрель (как Bild), у кого-то опция вступала в действие с января, а кто-то вообще не очерчивал сроки.

«Боруссия» не любит отступные и хочет сохранить Холанда

Четкую сумму отступных Холанда неоднократно подтверждали в «Боруссии» – ее включили при подписании, иначе норвежец бы не поехал в Дортмунд. Сейчас расклад другой – «Дортмунд» очень хочет сохранить норвежца хотя бы на сезон, и отступные портят настроение.

«В прошлом суммы отступных встречались крайне редко, и мы постараемся больше не включать суммы отступных в контракты в такой форме. У Холанда же есть возможность уйти, – признавался спортдир «Боруссии» Себастьян Кель. – Я не буду говорить о деталях контракта. Когда будет какой-то итог, тогда я вам расскажу.

Сейчас у нас нет возможности выкупить этот пункт. Ситуация не критическая, но у нас есть финансовые трудности. Поэтому решение [выкупить сумму отступных] исключено. Если у нас будет возможность сохранить его, мы это, конечно же, сделаем. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать ему предложение получше. Но мы должны следить за своим финансовым положением».

Что имеется в виду под «выкупить пункт» – неясно. Возможно, речь о дополнительной сумме, которая убедит Холанда остаться.

До этого в «Боруссии» было два известных примера футболистов с отступными – это Марко Ройс (в 2015-м продлил контракт и опцию выкупа за 25 млн евро убрали) и Марио Гетце, который оказался в «Баварии» как раз благодаря активации опции выкупа.

Напомните, куда Холанд может перейти?

Интерес к Холанду приписывают многим в Европе, но тройка фаворитов выглядит вот так: «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». Испанские гранды давно воюют за Эрлинга и общаются с Мино Райолой – правда, Marca пишет, что интерес «Реала» угас из-за травматичности. А вот «Сити» ворвался в гонку недавно, но из-за своей денежной мощи уже стал фаворитом – по версии испанских медиа, англичане уже обошли и «Реал», и «Барсу» в гонке за норвежца.

Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de, Sebastian El-Saqqa/augenklick/firo Sportphoto