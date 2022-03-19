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Не удивляйтесь, Уткин опять забил со штрафного! Он с отрывом лучший в Европе в этом сезоне

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Даниил Уткин Даниил Уткин
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Да, он опять сделал это! Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин положил гол со штрафного перед самым перерывом матча с «Локо».

Левой ногой закрутил в дальнюю девятку.

Давайте изучать новый экспонат в деталях. Вот так выглядит траектория.

 

Вратарь Даниил Худяков увидел мяч слишком поздно – в этот момент прыгать уже было бесполезно. К тому же он в момент удара сделал шажок в другую сторону и обратно уже не сориентировался.

Обратите внимание, что перед ударом «Ахмат» максимально закрыл ему обзор собственной стенкой.

Кстати, в ноябре Уткин уже забивал «Локомотиву» почти с этой же точки. Но в другой угол.

На 5 мячей у Уткина ушло всего 12 ударов. С сезона-2009 в России так много забивал только один игрок

Даниил – лучший исполнитель штрафных в Европе в этом сезоне. В топ-15 лигах никто не забивал больше трех голов. По три на счету звезды «Монпелье» Тежи Саванье, защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги, а также Марко Грюлля из «Рапида» и Ясмина Куртича из ПАОК.

Александр Дорский посчитал, что с сезона-2009 в РПЛ так много со штрафных за чемпионат забивал только один игрок – Александр Алиев в «Локомотиве» – семь в сезоне-2010. До рекорда лиги осталось два мяча.

Алиеву для такого результата потребовалось рекордные 55 ударов (так часто штрафные у нас не был даже Халк).

• А вот Уткину для пяти голов потребовалось всего 12 ударов. Похожую результативность показывал Владимир Кисенков (4 гола с 14 ударов за нальчикский «Спартак» в сезоне-2009) и Фернандо (четыре гола c 22 ударов за «Спартак» в сезоне-2017/18), но их Уткин уже обошел по количеству реализованных штрафных.

Даниил целит в девятки, образец – Месси 

В сентябре у нас вышло исследование Павла Тихонова про все штрафные в Европе. Если коротко: тогда топовых исполнителей в РПЛ не предвиделось, но исключением стал как раз Уткин.

• Уже тогда Уткин показывал приличную результативность – забил два гола с шести ударов. Почти всегда он целит рабочей левой в одну из девяток.

А вот еще пара наблюдений.

• Фернандо в лучшее время показывал процент реализации на уровне Месси (11%) и пока никого не подпустил к себе. При этом в чемпионском сезоне он попал только раз, зато в следующем же – четыре (плюс один в ЛЧ).  

• Чемпионом по неэффективности признали Кирилла Панченко, который за 30 ударов не забил ни разу. Единственное утешение: такое бывает даже у Криштиану Роналду.

Если в плане штрафных Панченко – российский Криш, то Даниил – Месси. Уткин признавался, что восхищается ударами аргентинца: «С любой дистанции колотит внутренней стороной стопы – такое очень тяжело исполнить с похожей силой и точностью».

В чем секрет?

В феврале Даниил вспоминал, что тренирует штрафные с 15 лет, а дополнительные занятия с Мурадом Мусаевым в «Краснодаре» помогли улучшить удар.

«Два раза в неделю после тренировок мы оставались, ставили манекены и по 30 раз били, меняя точки. За год на тренировках могли набить больше трех тысяч ударов, – говорил игрок «Чемпионату». – Лет с 18 удары стали красиво лететь на сборах, но на дебютный гол в РПЛ ушло пять лет. Мой лучший удар – с подъема, внутренней частью стопы. В общем, для хорошего штрафного надо учитывать три фактора: разбег, постановку стопы и то, по какой части мяча бьешь».

Уткин учитывает – и все складывается!

Кто бьет штрафные лучше всех, а кто самый неэффективный? Изучаем данные топ-лиг и РПЛ

Фото: fc-akhmat.ru; РИА Новости/Алексей Куденко

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