Чалов оформил дубль за «Базель». Не праздновал – только дважды показал сердце ❤️

Федор Чалов наконец забил за «Базель» – оформил сразу дубль в пятом матче в швейцарской Суперлиге. Его голы спасли команду от поражения: «Базель» проигрывал 0:2 дома «Санкт-Галлену», но вытащил ничью.

Голы получились очень похожими: оба пришли с правого фланга, россиянин одним касанием замыкал прострел. Сначала внес мяч грудью – с передачи Дана Ндойе.

Потом ногой в ближний верхний угол – с паса Михаэля Ланга.

Оба гола Чалов бурно не отмечал – лишь показал в камеру сердце.

Первый мяч случился на 56-й минуте, второй – на 82-й. Так «Базель» отыгрался, но на третий гол сил уже не хватило. В случае победы «Базель» догнал бы «Янг Бойз» на втором месте, но пока команда Чалова идет третьей (41 очко против 43).

До первого места уже далеко: «Цюрих», за который когда-то играл Александр Кержаков, оторвался от «Янг Бойз» на 13 очков. Кстати, Кержаков за полгода в аренде в «Цюрихе» забил 5 голов в лиге, Чалову до показателей Александра осталось всего 3 гола.

Ассистенты Чалова тоже заслуживают внимания: Ндойе кошмарит Швейцарию постоянным дриблингом с последующими передачами в штрафную, его созидание точно будет выгодно для Чалова на дистанции. А с Михаэлем Лангом уже возникла связка: голевой пас в матче против «Лозанны» – первое результативное действие Федора в Швейцарии – был сделан именно на правого защитника «Базеля», любящего подключаться в атаки.

Статистическая компания Opta подвела главные итоги пяти первых матчей Федора в Швейцарии: в своей команде он лучший по ожидаемым голам (2,6 xG), отборам в финальной трети поля (8) и касаниям в чужой штрафной (23) за этот период.

Неделя вообще выдается неплохой для российских легионеров в Европе: Чалов сделал дубль, у Алексея Миранчука – 1+1 в матче против «Сампдории», Денис Черышев на поле не выходил, но его «Валенсия» пробилась в финал Кубка Испании. Только у Головина проблемы – все никак не может долечить травмы.