У Миранчука гол+пас – впервые в «Аталанте». Хоть что-то хорошее о российском футболе

За полчаса после выхода на замену.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень ярко вернулся после травмы: 1+1 за 32 минуты после появления со скамейки. Да, выпустили его в матче с «Сампдорией» уже при счете 2:0, но два результативных действия – такое с россиянином в Италии впервые.
Сначала Алексей нашел пасом в штрафной Тена Копмейнерса – нидерландец в касание пробил мимо вратаря метров с 11. Это было всего через минуту после выхода на замену вместо Джереми Бога.
А вскоре Миранчук забил сам после классного прохода: получил мяч на правом фланге, сместился по линии штрафной к центру, уйдя от троих соперников, и пробил, не став сближаться с четвертым – вышло четко и точно.
Вот это возвращение Миранчука. Сначала ассист, а потом и гол! И все за 35 минут 👏👏👏 Леша, ты красавчик! pic.twitter.com/9HJP9uN4Hk— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022
Алексей пропустил больше месяца: лечил бедро. В это время его могли отдать, но Гасперини не пустил
Миранчук пропустил больше месяца: с его последнего выхода на поле (был в основе против «Лацио», отыграл 70 минут) прошло пять недель, это время Алексей восстанавливался от травмы задней поверхности бедра.
Его как раз и заменили в предыдущем матче из-за повреждения, накануне закрытия трансферного окна стало известно, что Миранчук пропустит 20-25 дней, в итоге примерно так и вышло.
Алексея оставили в «Аталанте», несмотря на предложения из других итальянских клубов, в том числе его хотел как раз «Лацио» и лично Маурицио Сарри. Не отпустил Джан Пьеро Гасперини, понять его легко: тогда мотивировала непонятная ситуация с Йосипом Иличичем, который не играет из-за психологических проблем и не включен в заявку на Лигу Европы, теперь решение выглядит еще более правильным – неясно, когда можно будет снова рассчитывать на Руслана Малиновского.
В последних числах января Миранчук тренировался по индивидуальной программе, затем его внесли в заявку на Лигу Европы, анонсировали восстановление как раз к ответному матчу 1/16 финала с «Олимпиакосом», но в итоге о полной готовности россиянина стало известно как раз накануне игры против «Сампдории».
По сути, это лучший матч Миранчука за «Аталанту», если судить по протоколу: для Алексея это девятый гол (второй в сезоне) и шестой ассист – раньше результативные действия никогда не шли в связке.
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Руслана Малиновского не было в заявке на матч – о нем и о его взаимоотношениях с Миранчуком после игры на DAZN рассказал гендиректор «Аталанты» Умберто Марино:
«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.
У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями – пример того, как все должно быть.
Сейчас для них особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир».
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.50, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 6 Пашалич, 2:0 – 29 Копмейнерс, 3:0 – 61 Копмейнерс, 4:0 – 86 Миранчук.
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Аталанта –
Муссо, Хатебур (Мэле, 83), Паломино, Толои (Читтадини, 89), Дзаппакоста (Скальвини, 84), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 83), Бога (Миранчук, 60), Копмейнерс, Пашалич.
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Сампдория –
Фальконе, Конти, Колли, Маньяни (Йосида, 46), Феррари (Роналду Виейра, 76), Мурру (Ауджелло, 68), Экдаль, Сенси (Сабири, 46), Торсбю, Куальярелла (Ринкон, 46), Капуто.
Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli
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