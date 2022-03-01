Вы это видели?
Блог

У Миранчука гол+пас – впервые в «Аталанте». Хоть что-то хорошее о российском футболе

Руслан Малиновский Руслан Малиновский
Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
Йосип Иличич Йосип Иличич
Тен Копмейнерс Тен Копмейнерс
Сампдория Сампдория
Аталанта Аталанта
серия А Италия серия А Италия
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Футбол Футбол

За полчаса после выхода на замену.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень ярко вернулся после травмы: 1+1 за 32 минуты после появления со скамейки. Да, выпустили его в матче с «Сампдорией» уже при счете 2:0, но два результативных действия – такое с россиянином в Италии впервые. 

Сначала Алексей нашел пасом в штрафной Тена Копмейнерса – нидерландец в касание пробил мимо вратаря метров с 11. Это было всего через минуту после выхода на замену вместо Джереми Бога.

А вскоре Миранчук забил сам после классного прохода: получил мяч на правом фланге, сместился по линии штрафной к центру, уйдя от троих соперников, и пробил, не став сближаться с четвертым – вышло четко и точно.

Алексей пропустил больше месяца: лечил бедро. В это время его могли отдать, но Гасперини не пустил

Миранчук пропустил больше месяца: с его последнего выхода на поле (был в основе против «Лацио», отыграл 70 минут) прошло пять недель, это время Алексей восстанавливался от травмы задней поверхности бедра.

Его как раз и заменили в предыдущем матче из-за повреждения, накануне закрытия трансферного окна стало известно, что Миранчук пропустит 20-25 дней, в итоге примерно так и вышло.

Алексея оставили в «Аталанте», несмотря на предложения из других итальянских клубов, в том числе его хотел как раз «Лацио» и лично Маурицио Сарри. Не отпустил Джан Пьеро Гасперини, понять его легко: тогда мотивировала непонятная ситуация с Йосипом Иличичем, который не играет из-за психологических проблем и не включен в заявку на Лигу Европы, теперь решение выглядит еще более правильным – неясно, когда можно будет снова рассчитывать на Руслана Малиновского.

В последних числах января Миранчук тренировался по индивидуальной программе, затем его внесли в заявку на Лигу Европы, анонсировали восстановление как раз к ответному матчу 1/16 финала с «Олимпиакосом», но в итоге о полной готовности россиянина стало известно как раз накануне игры против «Сампдории».

По сути, это лучший матч Миранчука за «Аталанту», если судить по протоколу: для Алексея это девятый гол (второй в сезоне) и шестой ассист – раньше результативные действия никогда не шли в связке.

«Аталанта» в кризисе: нет побед, много травм, Гасперини бесится из-за судейства

***

Руслана Малиновского не было в заявке на матч – о нем и о его взаимоотношениях с Миранчуком после игры на DAZN рассказал гендиректор «Аталанты» Умберто Марино:

«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность. 

У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями – пример того, как все должно быть.

Сейчас для них особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир».

Аталанта – Сампдория 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
28 февраля, 22.50, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Пашалич, 2:0 – 29 Копмейнерс, 3:0 – 61 Копмейнерс, 4:0 – 86 Миранчук.
АталантаМуссо, Хатебур (Мэле, 83), Паломино, Толои (Читтадини, 89), Дзаппакоста (Скальвини, 84), де Рон, Фройлер, Пессина (Пеццелла, 83), Бога (Миранчук, 60), Копмейнерс, Пашалич.
СампдорияФальконе, Конти, Колли, Маньяни (Йосида, 46), Феррари (Роналду Виейра, 76), Мурру (Ауджелло, 68), Экдаль, Сенси (Сабири, 46), Торсбю, Куальярелла (Ринкон, 46), Капуто.
Предупреждения:
Экдаль (48), Торсбю (66), Толои (77).

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные