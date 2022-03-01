У Миранчука гол+пас – впервые в «Аталанте». Хоть что-то хорошее о российском футболе

За полчаса после выхода на замену.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень ярко вернулся после травмы: 1+1 за 32 минуты после появления со скамейки. Да, выпустили его в матче с «Сампдорией» уже при счете 2:0, но два результативных действия – такое с россиянином в Италии впервые.

Сначала Алексей нашел пасом в штрафной Тена Копмейнерса – нидерландец в касание пробил мимо вратаря метров с 11. Это было всего через минуту после выхода на замену вместо Джереми Бога.

А вскоре Миранчук забил сам после классного прохода: получил мяч на правом фланге, сместился по линии штрафной к центру, уйдя от троих соперников, и пробил, не став сближаться с четвертым – вышло четко и точно.

Вот это возвращение Миранчука. Сначала ассист, а потом и гол! И все за 35 минут 👏👏👏 Леша, ты красавчик! pic.twitter.com/9HJP9uN4Hk — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022

Алексей пропустил больше месяца: лечил бедро. В это время его могли отдать, но Гасперини не пустил

Миранчук пропустил больше месяца: с его последнего выхода на поле (был в основе против «Лацио», отыграл 70 минут) прошло пять недель, это время Алексей восстанавливался от травмы задней поверхности бедра.

Его как раз и заменили в предыдущем матче из-за повреждения, накануне закрытия трансферного окна стало известно, что Миранчук пропустит 20-25 дней, в итоге примерно так и вышло.

Алексея оставили в «Аталанте», несмотря на предложения из других итальянских клубов, в том числе его хотел как раз «Лацио» и лично Маурицио Сарри. Не отпустил Джан Пьеро Гасперини, понять его легко: тогда мотивировала непонятная ситуация с Йосипом Иличичем, который не играет из-за психологических проблем и не включен в заявку на Лигу Европы, теперь решение выглядит еще более правильным – неясно, когда можно будет снова рассчитывать на Руслана Малиновского.

В последних числах января Миранчук тренировался по индивидуальной программе, затем его внесли в заявку на Лигу Европы, анонсировали восстановление как раз к ответному матчу 1/16 финала с «Олимпиакосом», но в итоге о полной готовности россиянина стало известно как раз накануне игры против «Сампдории».

По сути, это лучший матч Миранчука за «Аталанту», если судить по протоколу: для Алексея это девятый гол (второй в сезоне) и шестой ассист – раньше результативные действия никогда не шли в связке.

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Руслана Малиновского не было в заявке на матч – о нем и о его взаимоотношениях с Миранчуком после игры на DAZN рассказал гендиректор «Аталанты» Умберто Марино:

«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.

У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями – пример того, как все должно быть.

Сейчас для них особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир».

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli