Кепа вышел на пенальти выиграть для «Челси» финал, но ничего не взял. И смазал решающий удар 😐

В итоге трофей у «Ливерпуля».

Финал Кубка английской лиги «Челси» – «Ливерпуль» прошел без голов: вообще-то команды забили четыре в основное время (три – «Челси»), но все отменили из-за офсайдов. Причем только гол «Ливерпуля» сначала засчитали, а после просмотра передумали – из-за Вирджила ван Дейка.

⚽️❌ «Ливерпуль» открыл счет, но судья посмотрел ВАР и отменил гол Подача со штрафного – скидка Мане на дальнюю – и Матип вносит мяч в ворота. Короли стандартов празднуют гол, но судья смотрит видео и отменяет 🙅‍♂️ Всё дело в офсайде Ван Дейка:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/DUK0xL1OQo — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2022

В остальном у судей вопросов не было – все отменяли сразу, а повтор подтверждал. Так команды доиграли до серии пенальти, и специально под нее на замену вышел Кепа Аррисабалага.

Вообще именно Кепа был основным кипером «Челси» весь турнир, появлялся в старте во всех его матчах. Но в финале Томас Тухель предпочел Эдуара Менди, основного в АПЛ и Лиге чемпионов. Менди неплохо справлялся во время матча, а еще недавно выиграл серию пенальти в финале Кубка Африки.

А вот у «Ливерпуля» ситуация обратная: Куивин Келлехер стабильно играл в Кубке лиги вместо Алиссона, пропустил лишь один матч из-за травмы, и Клопп заранее обещал, что играть будет ирландец – и сдержал слово.

Когда дело дошло до пенальти, Тухель выпустил Кепу – камеры выловили испанца еще за пять минут до конца основного времени.

Тухель называл Кепу главным спецом по пенальти. Но он не взял ни одного удара, а потом пробил в космос

Испанец считается большим спецом по пенальти, хотя до сих пор за ним тянется шлейф того самого скандала с Маурицио Сарри (это было как раз в финале Кубка лиги перед серией пенальти). И неудивительно – он уже отбил 8 послематчевых пенальти в составе «Челси», побив рекорд Петра Чеха, и выиграл 5 из 7 последних серий (до этого матча). Последний раз Кепа уступал в серии 11-метровых «Ливерпулю» в финале Суперкубка УЕФА-2019.

Тухель хвалил Кепу еще перед Суперкубком УЕФА-2021 с «Вильярреалом»: «Мы говорили с вратарями об этом вскоре после моего прихода в клуб. Мы хорошо подготовились. У нас есть статистика, показывающая, что Кепа – лучший по отражению пенальти».

Но непосредственно в серии и Кепа, и Келлехер не помогли. Пару раз ирландец касался мяча, но недостаточно жестко ставил руки, а Кепа угадывал угол, но просто не дотягивался до ударов под штангу.

В итоге пробили все полевые игроки, а когда настало время вратарей, Келлехер спокойно переиграл Кепу. Ирландцу же даже не пришлось гадать – после удара Аррисабалаги мяч полетел намного выше перекладины.

«Я даже не подумал, что забил победный пенальти, – заулыбался вратарь «Ливерпуля» после игры. – Я забыл об этом! Все парни молодцы, я был просто рад забить. Это было что-то вроде «бей и надейся». Я был близок, чтобы взять несколько ударов, но все пенальти были исполнены на очень хорошем уровне».

Клопп объяснил выбор Келлехера фразой «Во мне победил человек». Это уже пятый трофей Юргена с «Ливерпулем»

Из 16 матчей Келлехера в «Ливерпуле» 3 закончились победными сериями пенальти.

«Даже в профессиональном футболе должно быть место сентиментальности, – объяснил Юрген Клопп, почему он выбрал ирландца, а не Алиссона. – Келлехер молодой парень, он играл в течение всего турнира, что я должен был сделать? Я профессиональный тренер, но в тоже время я человек. Во мне победил человек. Он заслужил это. На базе есть стена со всеми вратарями, которые что-то выиграли. И теперь Куивин будет на ней. Так и должно быть, это прекрасно».

А для мерсисайдцев это 9-й Кубок лиги – рекорд Англии. Теперь у Юргена Клоппа в «Ливерпуле» 5 трофеев: АПЛ, ЛЧ, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ и Кубок лиги. В этом сезоне команда пока претендует на все главные трофеи.

Один уже есть.

Фото: REUTERS/John Sibley, David Klein