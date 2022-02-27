Покер за 39 минут – работа 19-летнего Пино из «Вильярреала». Он побил море рекордов и отказался от «Барсы»

Запоминайте этого парня.

«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» (5:1) благодаря покеру 19-летнего Йереми Пино. Для этого ему хватило 39 минут (забивал с 14-й по 53-ю) и четырех ударов в створ. Так парень вошел в историю клуба и побил сразу несколько важных рекордов.

Покер в таком возрасте – это (почти!) уникальное достижение

• В возрасте 19 лет и 130 дней Пино стал четвертым в списке самых молодых авторов покера в истории чемпионата Испании. Его опередили Хосе Ирарагорри (17 лет и 344 дня, 1930 год), Хайме Ласкано (19 лет и 42 дня, 1929 год) и Санти Мина (19 лет и 125 дней, 2015 год).

• Йереми – самый молодой игрок с 1948 года, которому удалось забить три гола в первом тайме матча чемпионата Испании. До него это делал Пабло Ольмедо в ноябре 1948-го.

• В топ-5 лигах три в первом тайме оформлял Усман Дембеле, еще выступая за «Ренн». Француз сделал это в возрасте 18 лет и 296 дней. Пино – второй, если считать с сезона-2006/07.

• Также Йереми стал первым футболистом «Вильярреала», забившим четырежды в матче Ла Лиги.

А что это вообще за парень?

Пино родился в Лас-Пальмасе, Канарские острова, и присоединился к местной молодежной команде в 2014 году. В июне 2017-го Йереми предложили перейти в «Барселону» – но он выбрал «Вильярреал». Все из-за более простого пути в основу и конкретики: «Вильярреал» предложил Пино контракт на 4 года и стимулирующие выплаты.

К основе Пино подключили летом 2020-го, а дебют во взрослом футболе пришелся на октябрьский матч Лиги Европы против турецкого «Сивасспора». После этого Йереми начал регулярно выходить на поле и даже иногда забивать (за 71 матч оформил 18 голов и 5 ассистов).

Выиграв Лигу Европы, Пино стал самым молодым победителем в истории турнира – еще одно яркое достижение.

На международном уровне Йереми тоже в порядке: его назначили капитаном юношеской сборной Испании и уже несколько раз вызывали во взрослую – есть два матча под руководством Луиса Энрике.

А как он ведет себя на поле?

Манеру игры Пино предметно разобрал в телеграм-канале наш блогер Tomorrow 29/10. Цитируем самое важное.

Главные плюсы: «Пино повезло оказаться в клубе, который ориентирован на собственную кантеру. Его доминирующее качество – дриблинг: умение продираться через сопротивление, дробить его паузами, идти в обыгрыш с места, после остановок. Йереми важно не оставлять пространства у линий (боковой, лицевой) – он лезет в любой оставшийся зазор, поэтому один из классных типичных маршрутов в арсенале – уход в лицевую.

Пино меняет направление движения, практикует быстрые вращения вокруг оси, чему способствует отличная работа ног: при дриблинге такое сочетание нередко позволяет ему выходить из ловушек даже в ситуациях 1 в 2.

Большой потенциал в плане умения зарабатывать фолы, которые уже приводят к пенальти и опасным штрафным ударам. Отлично правит мяч внешней стороной стопы для качественного контроля. Пино – небольшого роста (172 см), но отлично работает корпусом, сбалансирован: чувствуя защитника, он помогает себе и руками, и плечом, и низким центром тяжести».

Но есть и минусы: Под вопросом пока – умение расходовать энергию на весь матч, не выплескивать себя в первые 60 минут, чтобы затем бегать с высунутым языком или подставляться под замену. Следующий минус – следует чаще бить по воротам (совет отца), меньше традиционных смещений без удара в завершении. «Не забывай бить! И так перед каждой игрой, – смеется Пино, вспоминая наставления отца. – Но вот приходит игра и… я как всегда забываю ударить в конце!»

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde