ЧМ-1970 в Мексике – лучший в истории по версии The Athletic. Турнир в России в 2018-м – на 9-м месте, выше ЧМ-2026

Спортивное издание The Athletic составило рейтинг лучших розыгрышей чемпионата мира в истории.
Первое место занял турнир, проходивший в Мексике в 1970 году – тогда обладателем трофея стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале команду Италии со счетом 4:1.
На последнюю, 23-ю, строчку авторы поставили ЧМ-1938 во Франции. Его выиграла сборная Италии – в финале она победила Венгрию (4:2).
Топ-10 выглядит следующим образом.
1. ЧМ-1970 в Мексике. Финал: Бразилия – Италия (4:1);
2. ЧМ-1982 в Испании. Финал: Италия – ФРГ (3:1);
3. ЧМ-1986 в Мексике. Финал: Аргентина – ФРГ (3:2);
4. ЧМ-1998 во Франции. Финал: Франция – Бразилия (3:0);
5. ЧМ-2006 в Германии. Финал: Италия – Франция (1:1, пен. 5:3);
6. ЧМ-1958 в Швеции. Финал: Бразилия – Швеция (5:2);
7. ЧМ-2014 в Бразилии. Финал: Германия – Аргентина (1:0);
8. ЧМ-1974 в ФРГ. Финал: ФРГ – Нидерланды (2:1);
9. ЧМ-2018 в России. Финал: Франция – Хорватия (4:2);
10. ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Финал: Испания – Аргентина (1:0).
Комментарии
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Иных быть не могло.
Единственное, я бы понял местами 5 и 7 места.
Для меня ЧМ-2014 был ярче и интереснее ЧМ--2006 (с огромным количеством звёзд, но большинство из них тогда скорее разочаровали).
Кстати, и на финальном матче ЧМ-2006 в Берлине, и на финальном матче ЧМ-2014 в Рио я был на трибуне.
Может быть, и к лучшему. Мне так нравится Месси... А он проиграл. Я бы сильно расстроился (((
Хотя мир тогда был чёрно-белый, эмоций уйму получил я тогда во время турниров.
1. Франция 1998 - Бергкамп, Оуэн, Симеоне, Роналдо, Ривалдо и т.д.