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  4. ЧМ-1970 в Мексике – лучший в истории по версии The Athletic. Турнир в России в 2018-м – на 9-м месте, выше ЧМ-2026

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ЧМ-1970 в Мексике – лучший в истории по версии The Athletic. Турнир в России в 2018-м – на 9-м месте, выше ЧМ-2026
ЧМ в России вошел в десятку лучших в истории по версии The Athletic.

Спортивное издание The Athletic составило рейтинг лучших розыгрышей чемпионата мира в истории.

Первое место занял турнир, проходивший в Мексике в 1970 году – тогда обладателем трофея стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале команду Италии со счетом 4:1.

На последнюю, 23-ю, строчку авторы поставили ЧМ-1938 во Франции. Его выиграла сборная Италии – в финале она победила Венгрию (4:2).

Топ-10 выглядит следующим образом.

1. ЧМ-1970 в Мексике. Финал: Бразилия – Италия (4:1);

2. ЧМ-1982 в Испании. Финал: Италия – ФРГ (3:1);

3. ЧМ-1986 в Мексике. Финал: Аргентина – ФРГ (3:2);

4. ЧМ-1998 во Франции. Финал: Франция – Бразилия (3:0);

5. ЧМ-2006 в Германии. Финал: Италия – Франция (1:1, пен. 5:3);

6. ЧМ-1958 в Швеции. Финал: Бразилия – Швеция (5:2);

7. ЧМ-2014 в Бразилии. Финал: Германия – Аргентина (1:0);

8. ЧМ-1974 в ФРГ. Финал: ФРГ – Нидерланды (2:1);

9. ЧМ-2018 в России. Финал: Франция – Хорватия (4:2);

10. ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Финал: Испания – Аргентина (1:0).

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54492 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Всё это фигня, ребят. Лучший 1930. Как сейчас помню.
ОтветАлександр Зубков
Всё это фигня, ребят. Лучший 1930. Как сейчас помню.
Дмитрий Анатольевич мы вас узнали)
ОтветGiggs
Дмитрий Анатольевич мы вас узнали)
Мы вас тоже, Райан.
Интересно, критерии какие были ?
ОтветНовый рычаг
Интересно, критерии какие были ?
Субъективные.
Иных быть не могло.
ОтветНовый рычаг
Интересно, критерии какие были ?
Комментарий скрыт
У меня примерно та же классификация.

Единственное, я бы понял местами 5 и 7 места.
Для меня ЧМ-2014 был ярче и интереснее ЧМ--2006 (с огромным количеством звёзд, но большинство из них тогда скорее разочаровали).
Кстати, и на финальном матче ЧМ-2006 в Берлине, и на финальном матче ЧМ-2014 в Рио я был на трибуне.
Ответbel01
У меня примерно та же классификация. Единственное, я бы понял местами 5 и 7 места. Для меня ЧМ-2014 был ярче и интереснее ЧМ--2006 (с огромным количеством звёзд, но большинство из них тогда скорее разочаровали). Кстати, и на финальном матче ЧМ-2006 в Берлине, и на финальном матче ЧМ-2014 в Рио я был на трибуне.
Нельзя быть богатым таким) p.s. круто
ОтветЭд Де-Гуй
Нельзя быть богатым таким) p.s. круто
Но зато на финал ЧМ-2026 только что съездить по личным причинам не удалось.
Может быть, и к лучшему. Мне так нравится Месси... А он проиграл. Я бы сильно расстроился (((
Как по мне самый топовый 2014) чего только Германия Бразилия 7-1 стоит) да и в целом тот турнир был очень крутой
ОтветГригорий Кухта
Как по мне самый топовый 2014) чего только Германия Бразилия 7-1 стоит) да и в целом тот турнир был очень крутой
Единственный чемпионат мира, на котором я посмотрел все матчи) Аля Босния - Иран, или Эквадор - Гондурас) Помню с пацанами на улице начали смотреть первые матчи в 8 вечера, а оставшиеся уже один дома. Клевый чемпионат мира был и самый запоминающийся.
ОтветФанат Доры Дуры
Единственный чемпионат мира, на котором я посмотрел все матчи) Аля Босния - Иран, или Эквадор - Гондурас) Помню с пацанами на улице начали смотреть первые матчи в 8 вечера, а оставшиеся уже один дома. Клевый чемпионат мира был и самый запоминающийся.
Класс 👍
Наш турнир был шикарен. Субъективно, конечно. Но открытая абсолютно всем страна, невероятное единение перед сборной. Когда такое было?! Мне посчастливилось сходить на 7 матчей этого чемпионата. И я буду это помнить всегда. На моей жизни такого уже не будет
Ответ_Alex*
Наш турнир был шикарен. Субъективно, конечно. Но открытая абсолютно всем страна, невероятное единение перед сборной. Когда такое было?! Мне посчастливилось сходить на 7 матчей этого чемпионата. И я буду это помнить всегда. На моей жизни такого уже не будет
Я тоже был на семи матчах ЧМ-2018 :)
ОтветMitka90
Я тоже был на семи матчах ЧМ-2018 :)
Поздравляю, бро)
По атмосфере может и ЧМ 2018 лучше всех, последний ЧМ из старого мира без ковида и последующей истерии. Но футбол оказался там был слабым, пару сенсаций много серий пенальти
ОтветЗаборостроитель
По атмосфере может и ЧМ 2018 лучше всех, последний ЧМ из старого мира без ковида и последующей истерии. Но футбол оказался там был слабым, пару сенсаций много серий пенальти
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ОтветSash0k
Комментарий скрыт
Да молодцы организаторы, миру пыль в глаза, россиянам плюс пять лет до пенсии😏
ЧМ-1930 мне запомнился больше всего, второе место ЧМ-1954
Хотя мир тогда был чёрно-белый, эмоций уйму получил я тогда во время турниров.
ОтветVakhore
ЧМ-1930 мне запомнился больше всего, второе место ЧМ-1954 Хотя мир тогда был чёрно-белый, эмоций уйму получил я тогда во время турниров.
Тебе значит около 100 лет?)).
ОтветSincere
Тебе значит около 100 лет?)).
Скорее -ближе к 200
ЧМ 1998 однозначно лучший. Прям классика среди всех ЧМ. Там было все.
ОтветZombieset
ЧМ 1998 однозначно лучший. Прям классика среди всех ЧМ. Там было все.
Конечно, 98 был лучшим: видимое ускорение по сравнению с 94, реально куча звёзд, трансляции скаканули в качестве, триллер с Роналдо, Зизу 2 головой в финале, да и наши прекрасно сыграли- ни одного поражения и даже ничего не пропустили.
ОтветZombieset
ЧМ 1998 однозначно лучший. Прям классика среди всех ЧМ. Там было все.
Для меня тоже, но ровно потому, что первый турин, который я я смотрел и я его ждал прям год, отсчитывая дни.
ЧМ-1998 был шикарен, прям культовый) после него только Российский можно выделить
ОтветЕвгений Кулешов
ЧМ-1998 был шикарен, прям культовый) после него только Российский можно выделить
турнир был хорош, но для меня омрачен в двух деталях, скандальный невыход России имени Крондла и болгар, а также, много матчей в записи показывали, в том числе матч открытия и финал, смотрел на сл. день прекрасно зная счет,Кемеровская обл.
ОтветИгорь Крутой_1117085420
турнир был хорош, но для меня омрачен в двух деталях, скандальный невыход России имени Крондла и болгар, а также, много матчей в записи показывали, в том числе матч открытия и финал, смотрел на сл. день прекрасно зная счет,Кемеровская обл.
В Пензенской области (московское время) тоже ЧМ-1998 показывали порой плохо: например, легендарный матч Аргентина-Ямайка транслировался только со 2-го тайма, а трансляции ОРТ (например, в записи) и РТР (в прямом эфире) наслаивались друг на друга, идя чуть не ли параллельно (а повторов трансляций не было тогда). То же самое было и на Евро-2000.
Мой рейтинг: (субьективный)
1. Франция 1998 - Бергкамп, Оуэн, Симеоне, Роналдо, Ривалдо и т.д.
ОтветВалерий Верн
Мой рейтинг: (субьективный) 1. Франция 1998 - Бергкамп, Оуэн, Симеоне, Роналдо, Ривалдо и т.д.
Тут должны быть Шукер и Лаудруп.
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