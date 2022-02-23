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Футболистки США добились зарплаты как в мужской сборной. Воевали 6 лет, получат 24 млн компенсации

сборная Ирландии по футболу сборная Ирландии по футболу
женский футбол
Меган Рапино Меган Рапино
Федерация футбола США
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сборная США по футболу сборная США по футболу
Шеймус Коулмэн Шеймус Коулмэн
Футбол Футбол

На поле они успешнее.

Женская сборная США шесть лет боролась с Федерацией футбола страны (USSF), требуя уравнять их зарплаты с мужской командой. В марте 2019-го футболистки подали в суд с обвинениями в дискриминации по половому признаку (заявление подписали все 28 игроков). 

В 2020-м федеральный судья отклонил их аргументы. Казалось, что на этом все, но Федерация все же пошла на компромисс, потому что затянувшийся процесс сильно ударил по репутации. 

И вот в феврале 2022-го наступила развязка.

Футболисток ждут 22 млн долларов компенсации. Зарплаты, включая бонусы, сравняют

Между действующими и бывшими футболистками разделят 22 миллиона долларов – это примерно треть суммы, которую они требовали в качестве возмещения потерь. Также Федерация создаст специальный фонд на 2 миллиона долларов. Он будет помогать девушкам после завершения их футбольной карьеры. 

Также USSF обещает обеспечить равную зарплату для женских и мужских сборных США, включая бонусы за выступление на чемпионате мира. Все это случится после заключения коллективных договоров с профсоюзами, которые отдельно представляют женщин и мужчин. Этот процесс может занять от нескольких недель до месяцев.

Меган Рапино, которая давно выступает за сборную и борется за гендерное равенство, отреагировала на решение:

«Думаю, через некоторое время мы оглянемся на этот момент и просто подумаем: «Вау, это невероятный поворотный момент в истории американского футбола, который изменил игру и мир навсегда.

Я думаю, что иногда трудно четко формулировать и говорить о видах дискриминации, плохого обращения, неравенства и неуважения, которые часто испытывают многие женщины на своей работе. И я считаю, что мы смогли начать озвучивать это, смотреть правде в глаза, выдвигать тезисы и создавать своего рода движение, стоящее за этим».

Все началось в марте 2016-го. Тогда пять звездных игроков сборной – Рапино, Алекс Морган, Карли Ллойд, Бекки Сауэрбранн и Хоуп Соло – подали жалобу в Комиссию по равным возможностям трудоустройства. Футболистки жаловались не только на разные финансовые условия, но и на быт: в тренировочных лагерях не хватало денег на питание.

Вы думаете, что мужчины в США получали больше, потому что их матчи популярнее? Не совсем

Женский футбол у американцев дико востребован. Например, финал ЧМ-2015, который американки выиграли, посмотрело больше телезрителей в США, чем финал мужского ЧМ-2014 – 26,7 млн. человек против 26,5 млн.

Но мужчины их все равно превзошли по зарплате: каждая спортсменка, помимо фиксированной зарплаты, получила бонус за участие в ЧМ – 15 тысяч долларов (мужчины за участие в ЧМ-2014 получили по 55 тысяч). К тому же у мужчин предусмотрены вознаграждения за каждое очко, заработанное на групповой стадии (5,5 тысяч каждому игроку), у женщин таких бонусов не было вообще. Даже за товарищеские матчи накануне турниров мужчины получили больше: 1,5 тысячи при любом исходе игры, женщины могли заработать по 1,35, но только в случае победы.

Данных о зарплатах всех игроков Федерация футбола США не сообщает – сравнивать довольно сложно. Но некоторые выводы всплыли в июне 2019-го при взгляде в налоговую декларацию организации за 2018 год: там зарплаты ведущих игроков женской сборной Бекки Сауэрбранн и Келли О’Хары (обе – победительницы ЧМ-2015 и ОИ-2012) составили 257 тысяч долларов с учетом всех бонусов. Данных по мужчинам нет, но, например, главный тренер мужской сборной U20 Таб Рамос получил за год 345 тысяч. А тренер Джилл Эллис, которая привела женскую сборную к золоту ЧМ, – 318 тысяч.

За выступление на ЧМ-2014 мужская сборная получила 5,4 млн – тогда американцы выбыли в 1/8 финала. Женщинам за победу в 2015-м досталось 1,7 млн. При этом лучший результат в истории мужской команды на чемпионатах мира – бронза в 1930-м, на ЧМ в России американцы не отобрались. А женщины ни разу не уезжали с ЧМ без наград (турнир проводится с 1991 года): у них три золота, серебро и три бронзы, а еще четыре победы на Олимпиадах.

ФИФА тоже далека от равенства в призовых: на мужском ЧМ-2018 разыгрывалось 400 млн долларов (в Катаре-2022 будет 440), в женском турнире за четыре года призовой фонд увеличился вдвое, но суммы совсем другие: с 15 млн до 30.

Логично, что футболистки захотели равенства и подали на Федерацию в суд.

Идею равенства девушки продвигали и через линию одежды

Летом 2019-го футболистки сборной США Рапино, Тобин Хит и Кристен Пресс, а также бывший игрок американской команды Мэган Клингенберг (все они – чемпионки мира 2015 года) запустили компанию по производству одежды Re-Inc. Так девушки хотели обратить внимание на неравенство и дискриминацию женщин в спорте и бизнесе.

На футболке – принт с измененным лозунгом Французской революции: «Liberté, égalité, defendez» («Свобода, равенство, защита»). Последнее слово из оригинального девиза «fraternité» («братство») заменили на «защиту» не просто так: во-первых, это связали с защитой титула ЧМ, а главное – напомнили федерации футбола, что спортсменки ущемлены в своем праве зарабатывать наравне с мужчинами.

В Федерации говорили, что у футболистов больше ответственности и мастерства, чем у футболисток

В марте 2020-го юристы Федерации объясняли причины большой разницы в зарплатах – уверяли, что закон о равной оплате неприменим, так как у мужской сборной больше ответственности и навыков, чем у женской. «Дело в том, что работа игрока [мужской сборной] требует более высокого уровня мастерства, основанного на скорости и силе, чем работа игрока [женской национальной команды]».

Кроме того, в Федерации посчитали, что у мужчин сложнее условия труда. «Мужчины регулярно играют матчи (в частности, важные отборочные матчи Кубка мира) по всей Мексике, Центральной Америке и на Карибах, – говорилось в документе. – Противодействие враждебности фанатов, встречающееся в этих условиях, особенно в Мексике и Центральной Америке, не сравнится с тем, с чем [женская сборная] сталкивается при попытке пройти отбор на важный турнир. Даже враждебность болельщиков на некоторых товарищеских домашних матчах [мужской сборной] может не совпадать с тем, с чем сталкивается [женская сборная]».

Какой была реакция?

Американки демонстративно вышли на финал SheBelieves Cup с Японией в перевернутых задом наперед майках. Так они скрыли эмблему федерации, в то же время на футболках остались видны четыре звезды. Именно столько раз американки побеждали на чемпионатах мира, в том числе на двух последних (2015 и 2019).

Американки обыграли японок (3:1), выиграв турнир в третий раз. После матча автор одного из голов Меган Рапино снова проехалась по федерации: «Вопиющая мизогиния и сексизм в качестве аргумента против нас сильно разочаровывает».

Тогда федерацию резко осудили, в том числе спонсоры – Coca-Cola, Deloitte, Volkswagen, Budweiser, Nike.

В итоге президент USSF Карлос Кордейро подал в отставку, его место заняла Синди Парлоу Кон – бывшая футболистка, которой в составе сборной США стала чемпионкой мира-1999 и двукратной олимпийской чемпионкой.

В каких странах равенство по оплате между мужской и женской сборными?

Женской и мужской сборным уже обязались одинаково платить в Англии, Бразилии, Австралии, Норвегии и Новой Зеландии. Летом 2021-го такую инициативу приняли и в Ирландии – защитник «Эвертона» и национальной команды Шеймус Коулмэн посчитал это правильным шагом.

«Мы как игроки рады совершить все возможное, чтобы обеспечить равное и справедливое отношение к нашим футболисткам на международном уровне, и настроены достичь этой цели вместе», – сказал Коулмэн.

Еще больше деталей про борьбу американских футболисток за равенство

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ronald Martinez; globallookpress.com/Shawn Thew-Pool via CNP/Consolidated News Photos, Guo Chen/XinHua, Ding Xu/Xinhua; re-website.com

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