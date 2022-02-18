Мбаппе против хотелок южноамериканцев в «ПСЖ». Те опаздывают на тренировки и создают конфликты (Навас-Доннарумма, Паредес-Вейналдум)

Точно уйдет, если ничего не изменится.

«ПСЖ» обыграл «Реал» в первом матче Лиги чемпионов благодаря голу Килиана Мбаппе на 94-й минуте. И вроде бы все чудесно – но французское издание L’Equipe пульнуло инсайдами о тяжелых переговорах француза по возможному продлению контракта.

Что именно не нравится Мбаппе?

Мбаппе выдвинул целый список условий, при выполнении которых готов остаться в Париже. Килиан требует, чтобы весь клубный проект строился вокруг него: от учета мнений по трансферам до статуса первого пенальтиста.

Пожалуй, самое любопытное требование – убрать все привилегии южноамериканских игроков . Таковых в «ПСЖ» много: аргентинцы Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Леандро Паредес, бразильцы Неймар и Маркиньос. К ним примыкают испанцы Андер Эррера, Серхио Рамос, Хуан Бернат, португальцы Данилу и Нуну Мендеш, а ведь есть еще костариканец Кейлор Навас.

По мнению Килиана, южноамериканцам многое прощалось в первой половине сезона. Например, опоздания на тренировки или неподобающее поведение. Мбаппе видит в этом несоответствие высоким стандартам, о которых мечтает «ПСЖ». Он транслирует не только собственную позицию, но и желание целой группы франкоговорящих футболистов.

L’Equipe считается одним из самых авторитетных спортивных изданий Франции – так что сомнения Мбаппе наверняка имеют под собой основания. Да и в этом сезоне уже было несколько случаев, после которых понятно, что в команде точно есть напряжение.

Аргентинцы не помогали Вейналдуму – боялись за Паредеса

Первые проблемы вскрылись в октябре 2021-го. Французские медиа (в том числе и L’Equipe) рассказали о тяжелой адаптации Джорджиньо Вейналдума. Голландец пришел летом, но до сих пор не стал железным основным. Причина проста – аргентинцы переживают, что Вейналдум закроет путь в основу Леандро Паредесу.

Джорджиньо сам признавал, что ему тяжело обживаться на новом месте: «Не могу сказать, что я полностью счастлив в «ПСЖ». Представлял все иначе. Но это футбол, нужно справляться с трудностями. Я боец. Знаю, что могу набрать хорошую форму и приносить пользу».

Паредес игнорировал тему, хотя его жена в соцсетях однажды ретвитнула запись, где Почеттино называют убийцей. Причина – конечно, мало игровых минут в активе Леандро.

Сейчас ситуация стабилизировалась: Джорджиньо пробуют на разных позициях: ставят не только в центр поля, но и на фланги атаки. Паредес вернулся в строй к концу 2021 года, а сейчас регулярно выходит в основном составе. Но на это точно повлиял отъезд Идриссы Гуйе на Кубок Африки.

Впрочем, у Почеттино в центре поля вообще богатый выбор. В полузащите могут сыграть не только Вейналдум и Паредес, но и Верратти, Гуйе, Данилу, Эррера, Дракслер. Добавим к этой подборке еще молодых Хави Симонса, Жуниора Дина Эбимбе и Эдуара Мишю. Серьезная компания и головная боль для тренера.

Доннарумма и Навас бодаются за место в основе. Это тоже делит раздевалку

В декабре возникла новая дуэль: у Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса очень напряженные отношения. Почеттино делит между ними игровое время, но это не устраивает обоих. Осенью итальянский вратарь прямо заявлял об этом в интервью.

«На качество моей игры это не влияет, но отвлекает. Я с 16 лет был основным вратарем, поэтому мне непросто оставаться на скамейке. Надеюсь, скоро эта ситуация разрешится», – говорил Джиджо в интервью TNT Sport.

Противостояние Доннаруммы и Наваса разделило раздевалку. Костариканского вратаря поддерживают Маркиньос, Неймар, Месси, Ди Мария. Итальянца – Верратти, Мбаппе и Кимпембе.

Ситуация дошла до того, что спортивному директору Леонардо пришлось публично выступить в эфире Sky Italia. Его посыл – у игроков нет никаких предпочтений, и только Почеттино решает, кто сыграет в воротах в конкретном матче. Сам Маурисио подчеркивал, что видит лишь здоровую конкуренцию, хорошую атмосферу и в раздевалке, и на поле.

Перед матчем с «Реалом» журналист Мигель Дилейни подметил интересный момент на тренировке: Навас разминал Джиджо ударами – и пробил сильно и точно в девятку. Костариканец праздновал так, будто забил важнейший гол в карьере.

К 18 февраля Доннарумма отыграл 16 матчей, Навас – 19 игр. Зато в ЛЧ ситуация в пользу итальянца: 4 против 3.

Кажется, тут ситуация точно еще накалится.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Aurelien Morissard via imago-images.de; East News/FRANCK FIFE/AFP