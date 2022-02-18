Торрес праздновал гол без логотипа «Барселоны» на форме и расплакался из-за упущенных моментов. Сильно расклеился

Матч «Барселоны» и «Наполи» – центральный в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Хави перед матчем подчеркивал, что соперник – уровня ЛЧ. Поэтому «Барса» выставила максимально сильный состав.

Например, впереди впервые в стартовом составе вышли все атакующие новички – Адама Траоре, Ферран Торрес и Пьер-Эмерик Обамеянг. Но счет открыли неаполитанцы. На исходе получаса игры Элмас финтом уложил Альбу и выкатил под удар Зелиньскому – тот с добивания загнал мяч под перекладину.

У «Барсы» пока не клеится даже в ЛЕ 😕 После первого тайма каталонцы проигрывают дома «Наполи». Тер Штеген потащил раз, но со второй попытки его просто расстреляли Хави, звони Рую 📱 pic.twitter.com/yqXYQ6S77F — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Забавно, что за полминуты до этого Ферран Торрес не реализовал убойнейший момент – вывалился на ворота, но пробил мимо. Так шел весь первый тайм «Барселоны»: команда Хави нанесла 8 ударов, но всего лишь 1 раз попала в створ. Тот же Торрес очень старался. У него одного 5 ударов (и ни одного попадания).

Да и вообще для Торреса этот матч получился невероятно насыщенным.

Торрес реализовал нелепый пенальти: мяч скользнул по пальцам отставленной руки

На 55-й минуте «Барсе» наконец повезло – Адама Траоре попал в отставленную руку Жуана Жезуса, судья указал на точку. Ферран Торрес реализовал в стиле Жоржиньо, с подпрыгиванием.

Для Торреса этот пенальти стал первым во взрослой карьере. Раньше не бил даже в сериях 11-метровых.

Забавная деталь – к тому моменту с формы Феррана отклеились логотипы «Барселоны» и Nike. В испанском твиттере есть предположение, что он сменил футболку в перерыве, но не заметил отсутствие на ней опознавательных знаков.

Ниже – доказательство, что в первом тайме все было хорошо.

Этот комплект создан для еврокубков, и он не очень фартовый: до «Наполи» в футболках с районами Барселоны сыграли 4 матча, одержали две тяжелых победы над киевским «Динамо», забрали ничью с «Бенфикой» (когда нужна была победа) и проиграли «Баварии» дома 0:3.

Ферран мог забить трижды в концовке. Все смазал – и расплакался

«Барселона» неплохо атаковала, но самое интересное началось уже после 86-й минуты, когда в атаке вместо Обамеянга вышел Люк Де Йонг. Адаму Траоре еще на 65-й сменил Усман Дембеле.

На 87-й минуте Торресу выкатили мяч под удар. Испанский нападающий стоял абсолютно один, но зарядил выше ворот. Ферран только схватился за голову.

Через минуту Дембеле выкатывал на дальнюю, но Торрес пролетел мимо мяча. Еще и врезался в штангу.

89-я. Люк Де Йонг пробил через себя. Вы будете в шоке, но тоже мимо.

Начинается добавленное время. Де Йонг выкатывает под удар Феррану – тот снова зарядил выше ворот. И остался на газоне в шоке.

Это был последний опасный момент в матче. «Наполи» увез ничью 1:1. «Барселона» нанесла 21 удар – из них 9 на счету Феррана. Хотя у него лишь одно попадание в створ – как раз с пенальти. Все моменты испанца – общей опасностью 1,47 xG – ушли мимо или в защитников.

После финального свистка Торрес расплакался. Судя по всему, из-за нереализованных моментов.

Парня уже поддержал Карлес Пуйоль: «Ферран Торрес подарит нам множество чудесных моментов», – написал бывший капитан «Барсы» в твиттере.

А Хави защищал Феррана в послематчевом интервью: «В первых матчах Луиса Суареса за «Барсу» казалось, что он тоже не может забивать. Футболка «Барсы» весит больше, чем любая другая в мире. Я вижу, как работает Ферран, как он бьет пенальти, как старается. Я в восторге от него. Голы придут, я уверен.

Сейчас ему нужно перевернуть страницу. Мы с персоналом позаботимся о нем. Больше всего на свете он зол. Он очень много от себя требует. Просто ему нужно немного времени и уверенности».

Хорошо бы подтянуть реализацию к ответному матчу в Неаполе.

Фото: Gettyimages.ru/David S. Bustamante/Soccrates, Eric Alonso; REUTERS/Albert Gea; кадры трансляции