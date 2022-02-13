«ПСЖ» потерял ДНК». Фанаты против клуба: блокируют вход на трибуну и через баннеры уничтожают всех, кроме Маркиньоса и президента

Все серьезно.

Обычно на матчах «ПСЖ» фантастическая атмосфера: стадион заполнен, фанаты поют, бывают красивые перформансы.

Но некоторым болельщикам сильно не нравится, как клуб функционирует в последние годы. Например, крупная группировка Collectif Ultras Paris (CUP) на этой неделе выразила публичное недовольство руководством парижской команды, ее трансферной политикой и регулярной сменой тренеров. Косвенная причина для конкретного заявления – вылет клуба из Кубка Франции, который «ПСЖ» забирал 7 лет подряд, но в этот раз не добрался даже до четвертьфинала.

Главный посыл: «Уже слишком долго клуб предлагает нам то, что мы не можем поддерживать. Клуб хочет быть глобальным брендом. Он до такой степени одержим продажей футболок, что забыл о своем наследии. Клуб оскорбляет болельщиков, играя дома в выездной форме. Клуб набирает звезд, как избалованный ребенок, не заботясь о последовательной стратегии.

Это клуб, которому кажется, будто сезон начинается в феврале. Он презирает внутренние трофеи. Мы больше не узнаем наш клуб, который, похоже, потерял ДНК. То, что происходит в последние годы, больше похоже на мыльную оперу».

Акция фанатов: пустая трибуна (не пускали даже тех, кто хотел пройти) и много-много баннеров

CUP перешла к активным действиям и организовала акцию протеста. В первые 25 минут матча с «Ренном» фанатская трибуна «Парк де Пренс» была пустой, остальные как всегда выглядели заполненными. Фанаты стояли на пути к трибуне – и никого не пропускали. Только после 25-й минуты сектора снова заполнились. Но до конца первого тайма там сохранялась тишина: никакой поддержки в первой половине игры.

Второй тайм – время для чего-то нового. На трибуне появились баннеры, адресованные руководству. Например: «Целый тайм, чтобы доказать наше недовольство. Сколько времени нужно вам, чтобы показать свою приверженность?», «Леонардо: время уходить?», «Уважайте женскую команду!», «Запущенная команда без дисциплины; наемники, которым переплачивают», «Неуважительное руководство, ленивые игроки, футболки без наших цветов. Единственный требл этого сезона».

Особенно доставалось спортивному директору Леонардо, директору по коммуникациям Жану-Марсьялю Рибе, директору тренировочного центра Жану-Франсуа Пьену, менеджеру женской команды Ульриху Раме и бренд-директору Фабьену Аллегре. Их имена появлялись на персональных баннерах, а вот имя владельца Нассера аль-Хелайфи, который был на матче, не заметно.

Команде тоже досталось: «Мы поем со страстью, а игроки без мотивации», «Они выбирают, где играть. Мы будем делать то же самое». Единственный, кого прицельно вывели из-под критики – капитан команды Маркиньос. Ему даже посвятили отдельный баннер: «Маркиньос – пример для подражания».

Как реагирует «ПСЖ»?

Леонардо никак не комментировал проблему – даже баннеры с его упоминаниями. Он вообще мало отвечает на вопросы – предпочитает использовать медиа для давления на тренера или продвижения собственных интересов.

У Маурисио Почеттино нет выбора – он дает пресс-конференции. После матча аргентинец заметил, что у него и команды особо нет времени для того, чтобы думать о протестах, но посоветовал болельщикам сплотиться перед играми с «Реалом» в 1/8 Лиги чемпионов: «Мой посыл – это единство. Думаю, в этом нуждается клуб. Фанаты очень важны для «ПСЖ». У них есть демократическое право выражать свои мысли. Но мы входим в важную часть сезона. Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей. Когда сезон закончится, можно сесть и покритиковать. Это поможет клубу остаться одним из лучших в мире».

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori; eastnews.ru/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT