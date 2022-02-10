Вот оно как.

Защитник «Баварии» Никлас Зюле со следующего сезона будет играть за самого принципиального соперника мюнхенцев – дортмундскую «Боруссию». Вдобавок игрок сборной Германии переезжает на северо-запад в статусе свободного агента – срок его контракта истекает летом, но о переходе он договорился уже сейчас.

Выглядит как что-то редкое, а вот переходы в обратную сторону, из Дортмунда в Мюнхен, воспринимаются как нечто обычное, правда?

«Баварию» принято ругать за то, что она ослабляет своих конкурентов по Бундеслиге – и в особенности дортмундскую «Боруссию», постоянно забирая у нее футболистов бесплатно. Но так ли это на самом деле?

«Бавария» забрала у «Боруссии» только 5 человек. Единственный свободный агент – Левандовски

Да-да, только пять человек перешли из «Боруссии» в «Баварию». За все время. Вообще! Уже ощутимо меньше, чем можно было подумать. Кто эти люди?

•‎ Матс Хуммельс – 35 млн евро (2016-й). Хуммельс был главным защитником «Боруссии» и всей Германии: лучше в стране на тот момент на этой позиции не играл никто, и даже в сборной он делал сильнее Жерома Боатенга. Руководство «Баварии» захотело воссоединить пару в команде – более того, сам Хуммельс – уроженец Баварии и живет недалеко от Мюнхена. Но в рекордмайстере у него не получилось – хватило только на три неярких года.

• Роберт Левандовски – свободный агент (2014-й). Забавно, что единственный футболист, который реально перешел в «Баварию» из «Боруссии» бесплатно, стал здесь самым успешным. И вообще превратился в одного из главных форвардов и игроков поколения. Кажется, он точно не жалеет, что уехал в «Баварию». Хотя до сих пор подмигивает Марко Ройсу во время классикера.

•‎ Марио Гетце – 37 млн (2013-й). «Бавария» выкупила Гетце у дортмундцев, когда команды шагали к лондонскому финалу Лиги чемпионов. Для «Боруссии» это стало ударом, но карьера золотого мальчика немецкого футбола зачахла – через год он стал чемпионом мира, а еще через два сожалел, что вообще поехал в Мюнхен. Сейчас Гетце 29, после камбэка в Дортмунд он уже второй сезон играет за ПСВ – но кажется, будто уже закончил карьеру.

•‎ Торстен Фрингс – 9,25 млн (2004-й). Еще одна неудачная покупка «Баварии» в Дортмунде. Фрингс провел в Мюнхене всего один сезон, который стал для него худшим в карьере. Его подписывали на четыре года, но уже следующим летом избавились: продали в «Вердер».

•‎ Томас Хельмер – 3,75 млн (1992-й). Хельмер задержался в «Баварии» на долгие 7 лет и провел почти поровну матчей в Бундеслиге за дортмундцев и мюнхенцев: 190 и 191 соответственно. Конечно, этот трансфер не сравнить с Левандовским по успешности, но Хельмер как минимум не упал в уровне. А в 1996-м стал чемпионом Европы со сборной Германии.

«Боруссия» тоже покупала игроков у «Баварии». И тоже чаще не попадала

И в обратную сторону трансферы случались не реже – но с оговорками.

• Никлас Зюле – свободный агент (2022-й).‎ Самый свежий случай – но, пожалуй, впервые трансфер такого масштаба: основной защитник сборной Германии на пике карьеры переезжает не в «Баварию», а из «Баварии». Еще и бесплатно – а «Хоффенхайму» мюнхенцы пять лет назад платили за него 20 млн евро.

•‎ Матс Хуммельс – 30,5 млн евро (2019-й). Хуммельс переходил в «Боруссию» трижды (для кого-то это новость, но да). В 2008-м «Боруссия» арендовала его, в 2009-м – купила за 4 млн евро, а в 2019-м вернула за 30 млн. Тогда «Бавария» набрала новичков в расчете на уход Джерома Боатенга, но Хуммельс его опередил и захотел в Дортмунд – где вырос как футболист.

•‎ Марио Гетце – 22 млн (2016-й). У Гетце в «Баварии» сложилась еще хуже, чем у Хуммельса. Все-таки Матс был в Мюнхене основным – и его возвращение в «Боруссию» выглядело довольно неожиданным. А вот Марио провалился. И провалился в «Боруссии» после возвращения: на свой уровень так и не вернулся.

•‎ Себастьян Роде – 12 млн (2016-й). Очередной провальный трансфер между клубами: Роде в «Боруссии» хватило всего на полгода. Но из клуба он ушел только в 2019-м. Почему? Травмы. Опорник очень часто получал повреждения и вылетал надолго: в Бундеслиге вообще не играл почти два года.

•‎ Кристиан Нерлингер – свободный агент (1998-й). Нерлингер провел в «Баварии» шесть лет, часто выходил на поле, но не был суперосновным, хоть и собирал титулы. В «Боруссии» было похуже с титулами, но получше с игровым временем – здесь его даже приметили тренеры сборной Германии. Правда, травмы все погубили.

• Юрген Вегманн – сумма неизвестна (1989-й). Уникальный нападающий, который переходил из «Боруссии» в «Баварию» через «Шальке», а потом возвращался. Вегманн набил 68 голов в Бундеслиге (больше всего – за «Боруссию», где играл в два захода), но единственное чемпионство оформил в составе «Баварии», прямо перед возвращением в Дортмунд.

•‎ Михаэль Румменигге – сумма неизвестна (1988-й).‎ Румменигге (да, это родной брат Карла-Хайнца) сменил клуб тоже ровно посередине своей европейской карьеры: за 6 лет в «Баварии» у него набралось 152 матча в Бундеслиге, за 5 в «Боруссии» – 157. Но забивал он чаще в Мюнхене – и титулы брал тоже. Зато более важным игроком оказался в «Боруссии» – и даже капитанил при Оттмаре Хитцфельде.

Согласитесь, неожиданный расклад в сравнении?

Фото: globallookpress.com/Gladys Chai von der Laage, www.imago-images.de, firo Sportphoto/ Jürgen Fromme; Gettyimages.ru/Sascha Steinbach/Bongarts