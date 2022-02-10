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Нам тоже казалось, что «Бавария» постоянно скупает игроков «Боруссии» – но нет. Примеров мало, а в обратную сторону – не меньше

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Марио Гетце Марио Гетце
Торстен Фрингс Торстен Фрингс
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Матс Хуммельс Матс Хуммельс
Себастьян Роде Себастьян Роде
Томас Хельмер
Никлас Зюле Никлас Зюле
Кристиан Нерлингер
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Вот оно как.

Защитник «Баварии» Никлас Зюле со следующего сезона будет играть за самого принципиального соперника мюнхенцев – дортмундскую «Боруссию». Вдобавок игрок сборной Германии переезжает на северо-запад в статусе свободного агента – срок его контракта истекает летом, но о переходе он договорился уже сейчас.

Выглядит как что-то редкое, а вот переходы в обратную сторону, из Дортмунда в Мюнхен, воспринимаются как нечто обычное, правда?

«Баварию» принято ругать за то, что она ослабляет своих конкурентов по Бундеслиге – и в особенности дортмундскую «Боруссию», постоянно забирая у нее футболистов бесплатно. Но так ли это на самом деле?

«Бавария» забрала у «Боруссии» только 5 человек. Единственный свободный агент – Левандовски

Да-да, только пять человек перешли из «Боруссии» в «Баварию». За все время. Вообще! Уже ощутимо меньше, чем можно было подумать. Кто эти люди?

•‎ Матс Хуммельс – 35 млн евро (2016-й). Хуммельс был главным защитником «Боруссии» и всей Германии: лучше в стране на тот момент на этой позиции не играл никто, и даже в сборной он делал сильнее Жерома Боатенга. Руководство «Баварии» захотело воссоединить пару в команде – более того, сам Хуммельс – уроженец Баварии и живет недалеко от Мюнхена. Но в рекордмайстере у него не получилось – хватило только на три неярких года.

Роберт Левандовски – свободный агент (2014-й). Забавно, что единственный футболист, который реально перешел в «Баварию» из «Боруссии» бесплатно, стал здесь самым успешным. И вообще превратился в одного из главных форвардов и игроков поколения. Кажется, он точно не жалеет, что уехал в «Баварию». Хотя до сих пор подмигивает Марко Ройсу во время классикера.

•‎ Марио Гетце – 37 млн (2013-й). «Бавария» выкупила Гетце у дортмундцев, когда команды шагали к лондонскому финалу Лиги чемпионов. Для «Боруссии» это стало ударом, но карьера золотого мальчика немецкого футбола зачахла – через год он стал чемпионом мира, а еще через два сожалел, что вообще поехал в Мюнхен. Сейчас Гетце 29, после камбэка в Дортмунд он уже второй сезон играет за ПСВ – но кажется, будто уже закончил карьеру.

•‎ Торстен Фрингс – 9,25 млн (2004-й). Еще одна неудачная покупка «Баварии» в Дортмунде. Фрингс провел в Мюнхене всего один сезон, который стал для него худшим в карьере. Его подписывали на четыре года, но уже следующим летом избавились: продали в «Вердер».

•‎ Томас Хельмер – 3,75 млн (1992-й). Хельмер задержался в «Баварии» на долгие 7 лет и провел почти поровну матчей в Бундеслиге за дортмундцев и мюнхенцев: 190 и 191 соответственно. Конечно, этот трансфер не сравнить с Левандовским по успешности, но Хельмер как минимум не упал в уровне. А в 1996-м стал чемпионом Европы со сборной Германии.

«Боруссия» тоже покупала игроков у «Баварии». И тоже чаще не попадала

И в обратную сторону трансферы случались не реже – но с оговорками.

Никлас Зюле – свободный агент (2022-й).‎ Самый свежий случай – но, пожалуй, впервые трансфер такого масштаба: основной защитник сборной Германии на пике карьеры переезжает не в «Баварию», а из «Баварии». Еще и бесплатно – а «Хоффенхайму» мюнхенцы пять лет назад платили за него 20 млн евро.

•‎ Матс Хуммельс – 30,5 млн евро (2019-й). Хуммельс переходил в «Боруссию» трижды (для кого-то это новость, но да). В 2008-м «Боруссия» арендовала его, в 2009-м – купила за 4 млн евро, а в 2019-м вернула за 30 млн. Тогда «Бавария» набрала новичков в расчете на уход Джерома Боатенга, но Хуммельс его опередил и захотел в Дортмунд – где вырос как футболист.

•‎ Марио Гетце – 22 млн (2016-й). У Гетце в «Баварии» сложилась еще хуже, чем у Хуммельса. Все-таки Матс был в Мюнхене основным – и его возвращение в «Боруссию» выглядело довольно неожиданным. А вот Марио провалился. И провалился в «Боруссии» после возвращения: на свой уровень так и не вернулся.

•‎ Себастьян Роде – 12 млн (2016-й). Очередной провальный трансфер между клубами: Роде в «Боруссии» хватило всего на полгода. Но из клуба он ушел только в 2019-м. Почему? Травмы. Опорник очень часто получал повреждения и вылетал надолго: в Бундеслиге вообще не играл почти два года.

•‎ Кристиан Нерлингер – свободный агент (1998-й). Нерлингер провел в «Баварии» шесть лет, часто выходил на поле, но не был суперосновным, хоть и собирал титулы. В «Боруссии» было похуже с титулами, но получше с игровым временем – здесь его даже приметили тренеры сборной Германии. Правда, травмы все погубили.

Юрген Вегманн – сумма неизвестна (1989-й). Уникальный нападающий, который переходил из «Боруссии» в «Баварию» через «Шальке», а потом возвращался. Вегманн набил 68 голов в Бундеслиге (больше всего – за «Боруссию», где играл в два захода), но единственное чемпионство оформил в составе «Баварии», прямо перед возвращением в Дортмунд.

•‎ Михаэль Румменигге – сумма неизвестна (1988-й).‎ Румменигге (да, это родной брат Карла-Хайнца) сменил клуб тоже ровно посередине своей европейской карьеры: за 6 лет в «Баварии» у него набралось 152 матча в Бундеслиге, за 5 в «Боруссии» – 157. Но забивал он чаще в Мюнхене – и титулы брал тоже. Зато более важным игроком оказался в «Боруссии» – и даже капитанил при Оттмаре Хитцфельде.

Согласитесь, неожиданный расклад в сравнении?

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Фото: globallookpress.com/Gladys Chai von der Laage, www.imago-images.de, firo Sportphoto/ Jürgen Fromme; Gettyimages.ru/Sascha Steinbach/Bongarts

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