Молодой Мэттьюс не хуже Овечкина как снайпер. Но на карьерной дистанции у него мало шансов

Сравниваем суперзабивал.

Остон Мэттьюс все же не пробил отметку в 70 голов за регулярку, зато превзошел лучший результат Александра Овечкина (65 голов). И это как будто неизбежно приводит нас к двум философским вопросам:

а) Кто из них лучше на этом возрастном отрезке?

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б) Сможет ли Мэттьюс в конце карьеры побить рекорд, который Овечкин вот-вот заберет у Гретцки?

Конкретный ответ на них, конечно, дать невозможно – на то они и философские, но размышлять нужно обязательно.

Начнем с простого: голы

Мэттьюсу 26 лет, и по итогам этого сезона у него набралось 368 голов. Овечкин на этой же отметке прилично отстает.

Что мы тут видим? У Мэттьюса лишний сезон, потому что он дебютировал в лиге, будучи на год младше Овечкина, а преимущество в голах меньше самого низкого показателя обоих. Кроме того, в 26 Остон выдал лучший сезон в карьере. Овечкин в этом возрасте два года как мучился из-за кризиса идентичности у «Вашингтона». На этом фоне преимущество Мэттьюса, скажем так, не впечатляет. Но оно есть – это факт: к 26 годам Остон опережает Овечкина на 29 шайб.

А знаете, на сколько Александр отставал от человека, за рекордом которого сейчас идет? На 244. И 203 из них уже отыграл.

По голам на отметке в 26 лет Овечкин занимает 11-е место в НХЛ. Мэттьюс – 6-е. Это значит только одно: у Остона есть небольшая фора, совсем небольшая. К тому же она сейчас на 11 голов меньше, чем на старте, за счет сезона в 19 лет. А если считать по первым восьми сезонам в НХЛ, то Остон с Овечкиным идут ноздря в ноздрю – 368 против 371.

Резюме: если не вдаваться в детали, по базовому показателю Овечкин и Мэттьюс пока более или менее равны.

Немного усложняем: средняя результативность

Есть же еще множество сторонних факторов – вроде локаута, ковида или травм. Так что теперь смотрим, как Овечкин и Мэттьюс забивали в среднем за игру.

На старте получше Овечкин, после разгона уже преимущество у Мэттьюса. Причем оно очень сильно выросло за счет этого сезона – в первых семи Остон забивал в среднем 0,63 гола.

Резюме: по средней результативности Мэттьюс пока более эффективный снайпер, чем Овечкин. Но тут нужно понимать вот что: Александр в следующих 11 сезонах забивал ровно те же 0,61 гола за игру. То есть он держал этот высочайший уровень 18 лет! А сколько сможет Мэттьюс? Но к этой теме мы еще вернемся в конце.

Как забивали относительно других современников

50 или 60 голов без контекста – это просто цифры. В конце концов, 50 забивал Дэнни Грант и Ги Шуинар (слышали про таких?), а 60 – Деннис Марук, это не приблизило их к пантеону величайших снайперов и не позволило стать лучшими даже в отдельном сезоне. Углубляемся в изучение контекста.

Мэттьюс в этом сезоне второй раз пробил 1,2, мощно накатив на финиш (соперники, наоборот, притормозили). У Овечкина столько же, но цифры чуть более убедительные. Плюс он все так же страдает из-за двух провальных сезонов в расцвете лет. За следующие одиннадцать его коэффициент к лучшему снайперу после него вырос до 0,96. Так что Мэттьюсу надо еще прибавлять и минимизировать спады вроде прошлогоднего.

Тут Овечкин явно стабильнее. Лишь однажды выпал из пятерки лучших снайперов. Мэттьюс – трижды, и все прям критично. Бросается в глаза еще 5-е место Александра в сезоне-2011/12, который у него считается провальным – тогда голы всем давались тяжело, кроме Стэмкоса (60) и Малкина (50).

Резюме: глобально тут тоже равенство – у обоих по два суперсезона, когда они просто разрывали конкурентов, и по одному достаточно мощному, чтобы стать лучшим снайпером. Только Овечкину в 2010-м это не позволили сделать пропущенные из-за двух дисквалификаций матчи (он забил всего на один гол меньше Кросби и Стэмкоса при 72 играх). Но по факту – у Мэттьюса три первых места, а у Овечкина – два. Ну и коэффициент к лучшему снайперу после него у Остона чуть-чуть лучше. Так что этот пункт за ним с минимальным перевесом. Но, опять же, надо помнить, что в восьми следующих сезонах Овечкин взял 7 (!) «ришаров». Повторить это кажется невозможным.

Значение для команды

Наверное, не нужны никакие таблицы, чтобы понимать, что Овечкин для того «Вашингтона» и Мэттьюс для этого «Торонто» – фигуры несколько разной значимости. Но мы все же попробуем это как-то визуализировать цифрами. Хотя бы в рамках нашей снайперской темы.

В первую очередь бросается в глаза то, что цифра этого сезона у Мэттьюса намного меньше той, что была у Овечкина в рекордном 2008-м. Ну и тут, конечно, есть нюанс – Александр часть этого отрезка провел в безнадежно слабой команде, а «Торонто» с первого сезона Остона был очень приличной бандой.

Резюме: железобетонное превосходство Овечкина. Даже просто голы Александра для команды значили существенно больше. Только за счет этого невероятного сезона Остон подтянулся, но все равно отстает.

Голы с учетом результативности в лиге

На этом можно было бы остановиться и перейти к выводам, но мы не ищем легких путей. Тем более что количество голов Мэттьюса хоть и впечатляет, но нужно иметь в виду, что нынешние цифры он выбивает на фоне довольно высокой средней результативности. С 80-ми, конечно, не сравнить, но разница с овечкинским периодом вполне заметна.

Мало того, вообще почти половина карьеры Овечкина пришлась на один из самых малорезультативных периодов в НХЛ: с 2010-го по 2017-й команда НХЛ стабильно забивала в среднем меньше 2,8 гола за игру. Хуже был только отрезок с 1997-го по 2004-й («эра мертвой шайбы»: 2,57 – 2,76), а до этого – аж в 50-х (2,40 – 2,72 с 1948-го по 1957-й).

Теперь скорректируем показатели наших героев с поправкой на результативность в лиге. Для этого берем 3 гола за игру базовым показателем (самое близкое целое число к среднему за всю историю), отклонения от которого и станут нашим коэффициентом.

Для большей наглядности я добавил к нашим героям Гретцки, который провел свои праймовые годы в эпоху исторически самой высокой результативности. И вот с этой поправкой молодые Овечкин и Гретцки – снайперы одного порядка, а Мэттьюс серьезно уступает обоим.

Резюме: в историческом смысле эти цифры, конечно, не имеют никакого значения, но факультативно как еще один ракурс, кажется, выглядят интересно.

Голы в плей-офф

А вот еще один факультативный ракурс, который не имеет прямого отношения к историческому сравнению снайперов, но кое-что говорит нам о разнице между ними на стартовом отрезке карьеры.

Как видим, Овечкин потерял два первых года из-за очевидной слабости команды, но потом выдал достаточно мощный рывок, даже несмотря на отсутствие успехов у «Кэпиталс» в плей-офф. Стабильные 4-5 голов за серию и средняя результативность выше, чем в регулярке. Мэттьюс пока раскачивается и уровень Овечкина выдерживал не всегда. Отсюда и большое отставание в средней результативности. Но нынешний «Торонто» достаточно силен, а Остон сейчас в слишком хорошей форме, так что отставание можно отыграть за один успешный кубковый поход. Правда, у Овечкина такой случился только в 32 года и остался единственным в карьере.

Резюме: молодой Овечкин в плей-офф явно сильнее такого же Мэттьюса.

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Подводя итог: Мэттьюс ближе всех подобрался к Овечкину в первых восьми сезонах, кое в чем даже его превосходит. И из тех, кого мы уже видели в НХЛ, пока только он имеет хоть какие-то шансы в будущем побороться с Александром за исторический снайперский рекорд.

Но насколько они велики? Пока кажется, что не очень. Ведь Овечкин сейчас преследует Гретцки не потому, что много забивал, когда был на пике (он у него получился очень коротким), а потому что нашел способ делать это, когда его пик прошел. 7 «ришаров» за 8 лет, с 27 до 34 – именно за счет этого отрезка Овечкин сейчас в деле. Еще год-два – и пик Мэттьюса пройдет. Каким он будет после него, просто невозможно предсказать.

Например, Гретцки в 27 забил свой последний полтинник, а после 30 ни разу не добрался до сорока шайб. Подавляющее большинство звезд НХЛ до 26 лет включительно забили больше, чем с 27 до 35. Исключений очень мало, и, как правило, это игроки, которые поздно раскрылись (Эспозито, Халл-младший, Павелски, Бьюсик, Сен-Луи) или попали в нужном возрасте на эпоху сверхрезультативности. И Мэттьюс, чтобы побороться с Овечкиным, должен стать совсем уж редким исключением.

Ему надо играть очень долго и оставаться при этом здоровым и эффективным. Таких примеров за всю историю НХЛ – единицы. А Остон на сегодня не выглядит для этого достаточно крепким. Уже сейчас он пропустил из-за травм 56 игр, тогда как у Овечкина за всю 19-летнюю карьеру – 35. Даже с учетом дисквалификаций и личных причин Александр пропустил всего на три игры больше – 59.

Но каждый топовый сезон Мэттьюса будет приближать его к Овечкину и возвращать нас к этому разговору. Пока смотрим дальше.

Фото: Gettyimages