Версия Алексея Белова.

Привет! На связи рубрика топ-3 чего-то исторически-ностальгического. За считанные часы до старта сезона в НХЛ мы будем вспоминать, спорить и обсуждать лучших представителей России по-ко-манд-но. Штука не очень честная, потому что где-то наших было совсем мало («Миннесота», ау, вы чем вообще заслужили Капризова?), где-то побольше, а где-то прям так много, что глаза разбегаются (Миша Сергачев в «Тампе», видимо, должен наиграть на «Норрис», чтобы подвинуть Хабибулина). И, конечно, полностью субъективная (Дарюс, без обид). Но тут ничего не поделаешь – зато весело.

Несколько пояснений:

● после названия команды в скобках – количество наших игроков, которые хотя бы один раз вышли на лед в ее составе (остальное вроде понятно).

● к нашим игрокам относятся в том числе Алексей Житник и Дарюс Каспарайтис, потому что играли за сборную России регулярно и на турнирах ИИХФ. А, например, Дайнюс Зубрус (однажды сыграл на Кубке мира) – нет. Ничего личного, просто нужны были какие-то правила.

● по критериям все просто: больше одного полного сезона для топ-3 (поэтому «Ванкувер» пока без Кузьменко) и минимум 60 матчей для упоминания среди остальных. Исключения будут, но только в особых случаях.

Неофициальным чемпионом нашего мини-конкурса стал Александр Могильный, который умудрился попасть в топ сразу четырех команд – три из них будут здесь, еще одна во второй серии, на Западе. Алексей Ковалев мог повторить, но в «Оттаве» немного не дотянул. Также три раза в топ попал Игорь Ларионов, два – довольно большая компания игроков.

Ну что, ныряем в ностальгию?! Начинаем с Востока:

Фото: Gettyimages.ru; nhl.com