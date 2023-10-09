Лига выдающихся джентльменов
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3 лучших русских игрока в каждой команде НХЛ – за всю историю. Рейтинг Востока

Филадельфия Филадельфия
Рейнджерс Рейнджерс
Каролина Каролина
Флорида Флорида
Коламбус Коламбус
Баффало Баффало
Нью-Джерси Нью-Джерси
Бостон Бостон
Торонто Торонто
Питтсбург Питтсбург
Оттава Оттава
НХЛ НХЛ
Вашингтон Вашингтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Детройт Детройт
Монреаль Монреаль
Айлендерс Айлендерс
Никита Кучеров Никита Кучеров
Сергей Брылин Сергей Брылин
Евгений Малкин Евгений Малкин
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Павел Буре Павел Буре
Алексей Ковалев Алексей Ковалев
Алексей Яшин Алексей Яшин
Андрей Марков Андрей Марков
Андрей Свечников Андрей Свечников
Александр Могильный Александр Могильный
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Иван Проворов Иван Проворов
Сергей Самсонов Сергей Самсонов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Сергей Зубов Сергей Зубов
Илья Сорокин Илья Сорокин
Хоккей Хоккей

Версия Алексея Белова.

Привет! На связи рубрика топ-3 чего-то исторически-ностальгического. За считанные часы до старта сезона в НХЛ мы будем вспоминать, спорить и обсуждать лучших представителей России по-ко-манд-но. Штука не очень честная, потому что где-то наших было совсем мало («Миннесота», ау, вы чем вообще заслужили Капризова?), где-то побольше, а где-то прям так много, что глаза разбегаются (Миша Сергачев в «Тампе», видимо, должен наиграть на «Норрис», чтобы подвинуть Хабибулина). И, конечно, полностью субъективная (Дарюс, без обид). Но тут ничего не поделаешь – зато весело.

Несколько пояснений:

● после названия команды в скобках – количество наших игроков, которые хотя бы один раз вышли на лед в ее составе (остальное вроде понятно).

● к нашим игрокам относятся в том числе Алексей Житник и Дарюс Каспарайтис, потому что играли за сборную России регулярно и на турнирах ИИХФ. А, например, Дайнюс Зубрус (однажды сыграл на Кубке мира) – нет. Ничего личного, просто нужны были какие-то правила.

● по критериям все просто: больше одного полного сезона для топ-3 (поэтому «Ванкувер» пока без Кузьменко) и минимум 60 матчей для упоминания среди остальных. Исключения будут, но только в особых случаях.

Неофициальным чемпионом нашего мини-конкурса стал Александр Могильный, который умудрился попасть в топ сразу четырех команд – три из них будут здесь, еще одна во второй серии, на Западе. Алексей Ковалев мог повторить, но в «Оттаве» немного не дотянул. Также три раза в топ попал Игорь Ларионов, два – довольно большая компания игроков.

Ну что, ныряем в ностальгию?! Начинаем с Востока:

10 лучших канадцев в истории КХЛ

Топ-3 каждого драфта НХЛ. Часть первая: от Бобби Кларка до Ягра и Зубова

От Форсберга и Линдроса до Марнера и Макдэвида. Вторая часть ретроблокбастера топ-3 каждого драфта НХЛ

Фото: Gettyimages.ru; nhl.com

25 комментариев

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Orion_17
Ответ Don_Krebs
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да что ты черт побери такое несешь?
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fr
Для Детройта уж точно могли бы пятерку сделать.
+5
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elninjo_3
Как-то с Каспарайтисом несправедливо обошлись
+7
-2
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Gord Lane
Айлендерс :
1. Малахов
2. Дариус
3. Варламов ( два выхода в финал конференции)

Вне конкурса , но навечно в наших сердцах : Виктор Козлов
https://www.youtube.com/watch?v=b4R2uAG61gQ покер в ворота Рейнджерс + победный буллит в ворота Девилс, который и затащил команду в Play off
+6
-1
+5
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Andy93
В НЙР я бы все-таки Панару вставил вместо Ковалева, при всем уважении: хлеб уже несколько сезонов подряд лучший бомбардир и главная звезда.
+3
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+3
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ModestBoy
Но почему Гончар выше Сёмина в Вашингтоне? Даже ваши комментарии противоречат рейтингу.
+3
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Отец Павел
Может в заголовке исправить "русских" на "российских"? А то заголовок попахивает "Спорт Экспрессом"
+4
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Gilonjon862
Панарин должен быть железно в тройке Рейнджерс
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Белый офицер
Ответ elninjo_3
Как-то с Каспарайтисом несправедливо обошлись
Конечно. В островах он должен быть вместо Яшина или Варламова.
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Малкин еще и лидер Птицбурга по штрафным минутам. Рекорд похоже будет вечным.
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Evgeny Bobrov
не увидел Буре в Рейнджерс почему-то. Ну, и Дадонов для ФЛА был полезнее Боба, имхо
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sheva1976
Ковалев, конечно, поражает талантом - везде был среди лидеров, потрясающий хоккеист
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Артем Зырянов
Ответ ModestBoy
Но почему Гончар выше Сёмина в Вашингтоне? Даже ваши комментарии противоречат рейтингу.
Гончар это финал КС, три попадания в топ-5 на Норриса и несколько сезонов в роли абсолютного лучшего защитника команды.

Семин - где-то третий-четвертый игрок команды (после Ови и Бэкса), которая не проходила дальше второго раунда плей-офф.
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Артем Зырянов
Ответ Evgeny Bobrov
не увидел Буре в Рейнджерс почему-то. Ну, и Дадонов для ФЛА был полезнее Боба, имхо
Буре в топ-3 Рейнджерс за тот незабитый буллит в финале КС-1994? Других-то заслуг перед Рейнджерс у него не было.
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Макс Смирнов
Ответ Don_Krebs
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кашкаКа
Ответ ModestBoy
Но почему Гончар выше Сёмина в Вашингтоне? Даже ваши комментарии противоречат рейтингу.
А как сравнивать нападающего и защитника?
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Zenit1dimon
Ответ ModestBoy
Но почему Гончар выше Сёмина в Вашингтоне? Даже ваши комментарии противоречат рейтингу.
Я тоже сначала удивился отсутствием Сёмина в Вашингтоне.
Но Гончар провёл там 10 неплохих сезонов.
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Джульетта Джульетта
Не по теме, но все же. По версии журнала Forbes доход Овечкина в предстоящем сезоне составит 17,5 миллионов долларов: 12,5 млн россиянин получит по контракту и еще 5 млн заработает за пределами льда. Столько же в общей сумме получит нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (16,5 млн по контракту, 1 млн - спонсорские). На третьей строчке расположился хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (11 млн + 5 млн).
Также в рейтинге находится российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов, который получит 13 млн долларов (12,5 млн + 0,5 млн), он занимает пятое место.
В десятку рейтинга также попали: 4. Давид Пастрняк ("Бостон", 13,8 млн)... 6. Дуги Хэмилтон ("Нью-Джерси", 12,7 млн); 7. Сет Джонс ("Чикаго", 12,6 млн); 8. Алекс Пьетранжело ("Вегас", 12,4 млн); 9. Адам Фокс ("Нью-Йорк Рейнджерс", 12,3 млн); 10. Тимо Майер ("Нью-Джерси", 12,2 млн) и Зак Веренски ("Коламбус", 12,2 млн)
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кашкаКа
Графика хорошая, но логики в рейтинге ноль. С какого Могильный на закате так ценен для Девилз например?
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Белый офицер
Если откинуть кидалово от Ковчука, то по игре он должен быть в топе Нью-Джерси.
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Stewee
Василевский внес бОльший вклад в успехи Тампы, чем Кучеров имхо.
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dimpa
Пантеон Богов хоккея.
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