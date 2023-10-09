3 лучших русских игрока в каждой команде НХЛ – за всю историю. Рейтинг Востока
Версия Алексея Белова.
Привет! На связи рубрика топ-3 чего-то исторически-ностальгического. За считанные часы до старта сезона в НХЛ мы будем вспоминать, спорить и обсуждать лучших представителей России по-ко-манд-но. Штука не очень честная, потому что где-то наших было совсем мало («Миннесота», ау, вы чем вообще заслужили Капризова?), где-то побольше, а где-то прям так много, что глаза разбегаются (Миша Сергачев в «Тампе», видимо, должен наиграть на «Норрис», чтобы подвинуть Хабибулина). И, конечно, полностью субъективная (Дарюс, без обид). Но тут ничего не поделаешь – зато весело.
Несколько пояснений:
● после названия команды в скобках – количество наших игроков, которые хотя бы один раз вышли на лед в ее составе (остальное вроде понятно).
● к нашим игрокам относятся в том числе Алексей Житник и Дарюс Каспарайтис, потому что играли за сборную России регулярно и на турнирах ИИХФ. А, например, Дайнюс Зубрус (однажды сыграл на Кубке мира) – нет. Ничего личного, просто нужны были какие-то правила.
● по критериям все просто: больше одного полного сезона для топ-3 (поэтому «Ванкувер» пока без Кузьменко) и минимум 60 матчей для упоминания среди остальных. Исключения будут, но только в особых случаях.
Неофициальным чемпионом нашего мини-конкурса стал Александр Могильный, который умудрился попасть в топ сразу четырех команд – три из них будут здесь, еще одна во второй серии, на Западе. Алексей Ковалев мог повторить, но в «Оттаве» немного не дотянул. Также три раза в топ попал Игорь Ларионов, два – довольно большая компания игроков.
Ну что, ныряем в ностальгию?! Начинаем с Востока:
10 лучших канадцев в истории КХЛ
Топ-3 каждого драфта НХЛ. Часть первая: от Бобби Кларка до Ягра и Зубова
От Форсберга и Линдроса до Марнера и Макдэвида. Вторая часть ретроблокбастера топ-3 каждого драфта НХЛ
Фото: Gettyimages.ru; nhl.com
1. Малахов
2. Дариус
3. Варламов ( два выхода в финал конференции)
Вне конкурса , но навечно в наших сердцах : Виктор Козлов
https://www.youtube.com/watch?v=b4R2uAG61gQ покер в ворота Рейнджерс + победный буллит в ворота Девилс, который и затащил команду в Play off
Семин - где-то третий-четвертый игрок команды (после Ови и Бэкса), которая не проходила дальше второго раунда плей-офф.
Но Гончар провёл там 10 неплохих сезонов.
Также в рейтинге находится российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов, который получит 13 млн долларов (12,5 млн + 0,5 млн), он занимает пятое место.
В десятку рейтинга также попали: 4. Давид Пастрняк ("Бостон", 13,8 млн)... 6. Дуги Хэмилтон ("Нью-Джерси", 12,7 млн); 7. Сет Джонс ("Чикаго", 12,6 млн); 8. Алекс Пьетранжело ("Вегас", 12,4 млн); 9. Адам Фокс ("Нью-Йорк Рейнджерс", 12,3 млн); 10. Тимо Майер ("Нью-Джерси", 12,2 млн) и Зак Веренски ("Коламбус", 12,2 млн)