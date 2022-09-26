Канада доминирует полностью.

В первой тройке драфта НХЛ-2023 были выбраны два канадца и швед, все – центрфорварды, последний сезон провели, соответственно, в WHL, шведской Элитсериен и NCAA. И мы решили посмотреть, а кого вообще чаще выбирают в первой тройке? Центров или вингеров? Канадцев или европейцев? Из какой лиги?

За точку отсчета берем 1991 год, когда игрок из России появился в первом раунде, а начиная с 1992-го началось настоящее русское паломничество.

Девяностые

Даже в 90-х на волне новых возможностей и повышенного интереса к игрокам из России никакой реальной конкуренции канадским игрокам не получилось. И все же европейцы кое-что «отъели»: в 1980-х в первой тройке выбрали 23 канадцев, там Европа только начинала подтягиваться (выбрали шведа Сундина в 1989-м и чеха Недвева в 1990-м). В смысле массовости – да, Европа и особенно Россия забрали много, но если говорить о самых-самых талантах, перемены не были кардинальными.

Идем дальше.

1990-е стали периодом моды на защитников. До 1996-го они просто доминировали, четверых даже выбрали под первым номером (Гамрлик, Джовановски, Берард, Филлипс). И понятно, что среди них были не только Пронгер и Нидермайер, но также Аки Берг и Андрей Зюзин. В 1995-м вообще вся тройка была из защитников (Бедард, Редден, Берг). В 1997-м помутнение закончилось, и центральные нападающие успели догнать. В прошлом десятилетии у них было больше половины выборов (16).

Вингеры в 90-х вообще не котировались. А вратарей во все времена выбирали высоко крайне редко. В этом десятилетии – Рик ДиПьетро, в следующем – Марк-Андре Флери и Кари Лехтонен. После Флери (драфт-2003) вратарей в первой тройке не было. Даже Кэри Прайс в 2005-м ушел только пятым.

В 90-х в Канаде не было серьезного расслоения между юниорскими лигами, хотя наметилось некоторое отставание Квебека. А европейцы еще массово не уезжали за океан до драфта. Отсюда и суммарное лидерство Европы. Но, обратите внимание, по первым номерам все равно доминируют канадские лиги. При более-менее равных исходных выбор делался в пользу тех, кто уже играл здесь (что логично) – Джовановски/Твердовский, Филлипс/Зюзин, в каком-то смысле даже Штефан/Седины (чех полтора года до драфта провел в ИХЛ), хотя там особые обстоятельства.

Нулевые

В нулевых Европа отступила, даже несмотря на звездный десант России (Ковальчук, Малкин, Овечкин). Совсем перестали рождать звезд чехи – после выбора Патрика Штефана в 1999-м как отрезало. Трое словаков с тех попали в топ-3 драфта, а чехов – ни одного.

Неурожай настиг и шведов с финнами. Преимущество объединенной Америки против Европы – вообще космическое.

Центральные сохранили стабильность, защитников поджали вингеры, а по первым номерам они и вовсе были наиболее популярны. В этом десятилетии ушли такие звезды, как Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Патрик Кэйн, Рик Нэш и Тэйлор Холл. И глобально никто из них не разочаровал.

Нулевые прошли с полным превосходством лиги Онтарио на канадском рынке. И это еще без единого европейца.

Десятые и до наших дней

У Канады небольшой откат, Европа наступает всем фронтом. За 13 лет суммарно европейцы делегировали в топ-3 15 игроков из шести стран – и это без Чехии! Впервые в истории в тройку попали игроки из Германии (Драйзайтль и Штюцле) и Швейцарии (Хишир). Финни разошлись – Барков, Лайне, Хейсканен, Котканиеми, Какко. Словакия выстрелила в 2022-м, забрав сразу два первых места. Правда, этого все равно не хватило, чтобы догнать даже Канаду, не говоря уж об Америке. Но от доминирования нулевых ничего не осталось.

Центры на этом отрезке властвуют как в 80-х. Ну и вопросов нет, там просто море талантов: Маккиннон, Макдэвид/Айкел, Мэттьюс, Хьюз, Хишир, теперь Бедард. С другой стороны, вингеры – Якупов, Лафреньер, Слафковски. Вполне разумно лишний раз выбрать центрального. Тем более что в Канаде любой серьезный талант в какой-то момент оказывается на этой позиции.

Канадские юниорки снова выровнялись, американская система продолжила рост (2 – 4 – 6). И Европа снова в лидерах, несмотря на то, что несколько ее игроков вышли на драфт из канадских лиг (Ландескуг, Якупов, Драйзайтль, Хишир, Свечников). С другой стороны, Мэттьюс вместо американской системы пошел в зачет Европе, потому что преддрафтовый сезон провел в Швейцарии.

С 1991 года до наших дней

Теперь суммируем. За 32 года Канада – вне конкуренции. Американцы вторые. От Европы лидируют Россия и Финляндия, хотя в смысле массовости и те, и другие проигрывают шведам. Чехам уже наступают на пятки нетоповые европейцы.

На каком-то отрезке может быть мода на защитников или выстреливать яркие вингеры, но по дистанции центральные вне конкуренции. И это, наверное, логично. Даже если это и не самая важная позиция в хоккее, то, как минимум, самая предсказуемая, с понятным набором навыков, которые понятно как переносить на взрослый уровень. Вратари вообще, как правило, коты в мешке, поэтому слишком высоко их выбирать мало кто рискует, даже когда это очевидные таланты вроде Василевского или Прайса.

Опять же по дистанции видно, что Онтарио – лучшая лига канадских юниорок, которая обставляет даже объединенную Европу. А американской системе еще нужно немного дорасти (но, кажется, это произойдет уже совсем скоро),

Бонус. Команды, которые выбирали в топ-3

Чаще всех в первой тройке выбирали новички и аутсайдеры 90-х – у них четыре первых места. Воспользоваться этим, чтобы добиться успеха в плей-офф, смогла только «Тампа», победившая в 2004-м, но из четырех выборов в топ-3 драфтов 90-х в чемпионской команде играл только Лекавалье. А вот два высоких выбора уже из нулевых здорово помогли чемпионскому дублю 20-21 – Хедман и Стэмкос.

Ни разу не выбирали в тройке «Вегас» (понятно, он сразу играл в финале Кубка Стэнли), «Детройт» (исторически длинная серия выходов в плей-офф, четыре кубка) и «Калгари» (тут никаких успехов, но и ни одного полного погружения на дно, как это сейчас модно).

Фото: East News/AP Photo/Grant Halverson, AP Photo/Abbie Parr