Много разного навалилось, но, похоже, дело в Овечкине.

Когда «Кэпиталс» в прошлый раз не попали в плей-офф, тренером был начинающий экспериментатор Адам Оутс, а Евгений Кузнецов только-только приехал в команду на концовку сезона, после того как его «Трактор» пролетел мимо плей-офф в КХЛ, а сам он пролетел мимо Олимпиады в Сочи.

«Вашингтон» тогда штормило весь чемпионат: то несколько побед подряд, то затяжные серии поражений. И от плей-офф он отвалился примерно так же и в то же время – за 7-8 игр до конца регулярки (просто в последних 5 играх набрал 9 очков – и итоговая таблица получилась такая, будто рубился до последнего).

После того сезона из клуба были уволены и Оутс, и генеральный менеджер Джордж Макфи. «Благодарю Бога, что хоть меня не выгнали», – говорил тогда Александр Овечкин, у которого в том сезоне был ужасный показатель полезности – «минус 35». Этот «перфоманс» попал в топ-30 худших в истории клуба и оказался там единственным, кто не относится к середине 70-х, когда «Вашингтон» был беспросветным аутсайдером (также он там единственный, кто забил больше 30 голов). Короче, это прям кошмар.

При этом Овечкин выбил полтинник впервые за четыре года и забил 10 победных голов (из 38 возможных). Ну и стал лучшим бомбардиром команды – девятый год подряд. То есть, по большому счету, свою работу он сделал. Потому и не выгнали, ха-ха. А не хватило где-то в другом месте. В каком – теперь уже неважно, дело прошлое.

Но в этом сезоне есть что-то похожее, и о нем еще есть смысл поговорить подробнее. Потому что, как бы вам ни казалось обратное, однозначного ответа на вопрос, что же случилось с «Вашингтоном», нет.

Это объективный спад – ядро лидеров стареет

Тут, конечно, не поспоришь – и 30-летний Овечкин, возможно, затащил бы эту команду в плей-офф (хотя вот 28-летний в похожей ситуации не смог). Возможно! Но ему самому уже 37, так еще и вокруг полно ветеранов.

Да, у «Вашингтона» самая возрастная команда лиги – была до дедлайна, теперь это «Питтсбург». И вот тут-то и кроется противоречие. «Пингвины» тоже стареют плюс-минус в одном темпе с «Вашингтоном». Но они пока еще в гонке за плей-офф, и календарь на финише такой, что могут, по идее, попасть.

А разница в чем? В том, что их ветераны в этом сезоне были чуть поздоровее и пропустили меньше игр. А Кросби и Малкин – удивительное дело – вообще ни одной (кстати, такого за 17 лет их совместной истории еще ни разу не было – чтобы оба сыграли все матчи).

Конечно, «Вашингтон» (как и «Питтсбург») в нынешнем оптимальном виде уже слишком стар, чтобы брать «Президента» или даже уверенно идти где-то рядом с «Тампой» и «Торонто». Но проходить в плей-офф еще в состоянии, что «пингвины» сейчас и пытаются доказать (кстати, «Вашингтон» даже может помочь – он как раз играет с их конкурентами).

То есть возраст лидеров глобально уже проблема, и она будет только увеличиваться. Но конкретно этот провал со старением ядра связан не в первую очередь.

В этом сезоне было очень много травм

Семь самых дорогих игроков «Вашингтона» (то есть все, у кого зарплата 5+ млн, не считая вратаря) пропустили в общей сложности 180 матчей. Для сравнения – у «Питтсбурга» такая же компания набрала 48 пропущенных. Так что 180 – это безумно много. Там не все из-за травм – про Овечкина мы знаем, а Манту просто сажали в запас. Но это все равно будет больше двух полных чемпионатов! И я тут даже не считаю Карла Хагелина, который пропускает весь сезон, и летнее приобретение Коннора Брауна, вылетевшего после 4 матчей.

И, конечно, часть этих травм напрямую связана со старением. Бедро Бэкстрема уже никогда не будет прежним. Оши не просто так постоянно выпадает то на неделю, то на две-три. Но даже битые-перебитые ветераны не травмируются же все сразу. Этот сезон в любом случае аномальный.

Однако посмотрим, как повлияли эти травмы на команду. Да в общем-то никак. Без Бэкстрема и Уилсона «Вашингтон» шел в зоне плей-офф с соотношением побед и поражений 22-21. Когда они вернулись: 12-22 с Бэкстремом и 9-19 с Уилсоном. То есть без них команда чувствовала себя вполне нормально – у «Питтсбурга» со здоровыми Малкиным и Кросби на этом отрезке из 43 игр был точно такой же результат, один в один.

И можно подумать, что это Бэкстрем и Уилсон все развалили, вернувшись после травм разобранными. Ну, вроде как под них пришлось команду перекраивать, а они не тянут. Но с только-только вернувшимся неготовым Бэкстремом у «Вашингтона» было 5-5, а когда он уже более-менее вкатился, стало 7-17. Что-то не сходится.

Карлсон – главный защитник команды. Когда вылетел еще и он, подумалось: «Ну все, сейчас «Вашингтон» посыпется». Но ведь не посыпался. Первые десять матчей без него: 5-5. Двадцать матчей: 9-11. Скажем так, было непросто, но играли плюс-минус так же – побеждали тех, кто послабее, уступали тем, кто посильнее. Стабильно, без затяжных серий.

Лавиолетт исчерпал себя в «Вашингтоне»?

Это сразу нет, хотя я сам всегда считал его тренером первого-второго сезона – дальше обычно команды от него устают, либо ему самому надоедают. В «Айлендерс», «Каролине» и «Филадельфии» у него именно так и было. Но в «Нэшвилле» он вроде бы переболел эту проблему. Поэтому и тут я бы не стал его списывать.

Представляете, какой запас прочности на самом деле у команды (а это же и от тренера идет в том числе), если она без Бэкстрема, Уилсона, частично без Карлсона и периодически без Оши все равно цеплялась за плей-офф. И это при том, что на Востоке где-то рядом бьется упакованная по всем параметрам «Флорида» и подрастают серьезные банды у «Баффало», «Оттавы» и «Детройта».

«Вашингтон» здорово справлялся со всей этой чередой проблем, пока не случилось непоправимое.

Трагедия в семье Овечкина ударила и по команде

Когда Александр улетел прощаться с отцом, команда сломалась, что, кстати, лишний раз показало, кто здесь клей, на котором все держится, и кто кого на самом деле прокачивал все эти годы. Все шесть матчей без Овечкина «Вашингтон» в этом сезоне проиграл. Четыре – когда он был в Москве, еще два – когда пропускал игры из-за повреждений.

Парадокс ситуации в том, что трагедия не сломала самого Овечкина. В 17 играх после возвращения он набрал 10+9. Абсолютно тот же график, что был весь сезон. И команда вроде бы с ним выровнялась поначалу и опять стала выигрывать половину матчей. Но то был оверперформанс – по всем продвинутым метрикам (фенвик, корси, xG) на этом отрезке «Вашингтон» уже был аутсайдером, и по дистанции это дальше сказалось. А до Матча звезд – стабильно входил в восьмерку на Востоке, а по xG – даже в топ-5.

Так что, если нам нужна одна причина, почему «Кэпиталс» не вышли в плей-офф, то эта подходит больше всех. Но мы не ищем легких путей, поэтому покрутим и другие.

Клуб устроил распродажу в дедлайн

Пока Овечкин был в Москве, на сезоне, кажется, поставили крест на уровне руководства – и в дедлайн обменяли Орлова, Густавссона и Хэтэуэя. Вряд ли эти потери сказались буквально – если уж без Бэкстрема, Уилсона и Карлсона справлялись, то тут даже говорить смешно. Но команда такие вещи обычно чувствует, и на пользу они обычно не идут.

Ну раз у нас перестройка – давайте перестраиваться, что мы тут будем жилы рвать.

Однако распродажа – скорее, следствие, а не причина. Ее и запустили, видимо, как раз из-за серии из шести поражений в разгар борьбы за плей-офф.

Форма и мотивация Кузнецова тоже сказались на результатах

Сначала немного статистики.

В 42 проигранных матчах у Кузнецова 2+10=12 очков. В 34 победных – 10+32=42 очка.

У Овечкина в 37 проигранных – 15+11=26 очков. В 34 победных – 27+20=47 очков.

Как видите, в победных Евгений вполне соответствовал капитану. А вот в проигранных один все равно худо-бедно держал уровень, а другой – вообще ни о чем.

Это только моя теория, но я вижу ситуацию так: Кузнецов – не проблема, он индикатор проблем. В команде, которая в порядке, он будет сверкать, иногда даже ярче всех (2018). В команде, которая барахлит, он будет барахлить больше всех (2023). Это игрок огромного таланта и невероятных скиллов, который при этом целиком и полностью зависит от команды. И от ее настроения зависит, и от ее формы, и от ее текущего уровня в принципе. Если команда играет, он сделает все красиво. Если нет – вы будете его ненавидеть (если, конечно, найдете на льду).

Помните, я в начале упоминал про сезон-2013/14: так вот там «Трактор», год назад игравший в финале Кубка Гагарина, мощно провалился и не вышел в плей-офф, и поэтому (!) Кузнецов не попал в Сочи. В таком окружении и в такой ситуации, конечно, он не был похож на игрока уровня олимпийской сборной. Это был не спад Кузнецова, это был спад «Трактора», от которого пострадал Кузнецов.

Так что нет, он тоже не причина провала в этом сезоне – он жертва.

И избавляться от него «Вашингтону» совершенно незачем. Надо поправить в других местах: заиграет команда – Кузя воспрянет и сделает ее еще лучше. Найти другого центра такого уровня и за такие деньги (7,8 млн – еще на два следующих сезона) все равно не получится. Можно, конечно, попробовать получить менее скилловый, но более надежный вариант. Но это очевидно сделает команду беднее – и тоже не факт, что сработает.

Так что же будет дальше?

К сожалению, примерно то же самое. То есть все будет зависеть от Овечкина. Если он и в 38 еще потянет лямку лидера примерно на сегодняшнем уровне, то увидим то же, что было до февраля в этом сезоне. Если сколько-нибудь ощутимо постареет – увидим то, что было в конце сезона.

Но рекорд сам себя не побьет. Поэтому «Вашингтон» за лето отдохнет, кого-то подпишет с рынка, кого-то, возможно, обменяет (но на Манту я бы не рассчитывал), даст еще один шанс молодым Лапьеру и Макмайклу (других все равно нет) – короче, обработает состав напильником и будет опять рубиться за восточный уайлд-кард с таким же стареющим «Питтсбургом» и напирающей молодежью. Возможно, в следующем сезоне что-то из этого даже получится. Я почему-то уверен, что в плей-офф мы Овечкина еще увидим.

А через три года команду неизбежно ждет масштабная перестройка и полная смена ядра. Постепенно и аккуратно это все равно сделать невозможно. Так что этот сезон в каком-то смысле тизер будущего, которое уже не за горами.

Фото: eastnews.ru/Paul Vernon, Derek Leung, John Munson, Patrick Smith