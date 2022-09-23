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Овечкин в 37 идет в свой 18-й сезон в НХЛ. А как играли другие легенды в этом возрасте?

Джером Игинла Джером Игинла
Яромир Ягр Яромир Ягр
Мартен Сен-Луи Мартен Сен-Луи
Марк Мессье Марк Мессье
Алексей Ковалев Алексей Ковалев
Марсель Дионн
Фил Эспозито Фил Эспозито
Бретт Халл Бретт Халл
Джо Торнтон Джо Торнтон
Брендан Шенахан Брендан Шенахан
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Джонни Бьюсик
Павел Дацюк Павел Дацюк
Майк Гартнер
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Марк Рекки Марк Рекки
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Кто-то резко сдал, а кто-то вообще был в расцвете сил.

Лучшему хоккеисту в нашей истории недавно исполнилось 37 лет, и он готовится к своему 18-му сезону в НХЛ и 22-му на взрослом уровне. У него еще много дел, и главное из них – забить чуть больше сотни голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Когда-то это казалось невозможным, теперь выглядит реальным, хоть и трудновыполнимым.

И сегодня мы всерьез обсуждаем, потянет ли Овечкин в 37 лет еще один сезон на 50 голов. А что было в этом возрасте с другими суперзвездами НХЛ? Давайте вспомним – и начнем, конечно, с Великого.

Уэйн Гретцки

Сезон в 36 лет (здесь и далее – на момент первой игры сезона): 82 игры, 90 (23+67) очков

Сезон в 37 лет: 70 игр, 62 (9+53) очка

37 ему исполнилось в январе 1998-го. Через месяц он поехал на Олимпиаду в Нагано, где канадцы проиграли чехам в овертайме полуфинала. Через три – для него закончился сезон в НХЛ, «Рейнджерс» впервые после победы в 1994-м не попали в плей-офф. Уэйн был там лучшим, но по статистике это был его самый слабый сезон, если не считать те два, когда он сыграл лишь половину матчей из-за травмы или локаута. Но следующий, который он начинал в 37, получился еще хуже – и стал последним в его великой карьере.

После 30 лет Уэйн лишь дважды забивал 30+ голов и через раз играл в плей-офф. После 37 (здесь и далее – считается с того сезона, который игрок начал уже в этом возрасте) – сыграл всего один сезон, в котором забил 9 голов.

Горди Хоу

Сезон в 36 лет: 70 игр, 76 (29+47) очков

Сезон в 37 лет: 70 игр, 75 (29+46) очков

Главный канадский дед, которого Овечкин, как мы надеемся, обойдет по голам в предстоящем сезоне, едва перевалил за экватор своего длиннющего хоккейного пути. Правда, все энхаэловские награды и трофеи уже остались в прошлом. К 37 он был четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, шесть раз лучшим бомбардиром и шесть раз MVP сезона – и этот список больше не менялся. Но обратите внимание, как изменилась его статистика на рубеже 36 и 37 лет. Никак!

Хоу провел еще 6 сезонов в НХЛ, ушел из хоккея на два года, вернулся – чтобы играть в новой лиге WHA, а после ее закрытия еще на год заглянул в НХЛ – уже вместе с сыновьями Марком и Марти. И окончательно закончил в 52 года!

После 37 Горди Хоу забил более 200 голов в НХЛ и 174 в WHA. Его суммарные 975 голов за карьеру в двух лигах остаются рекордом, который не покорился даже Уэйну Гретцки.

Яромир Ягр

Сезон в 36 лет: 55 игр, 53 (25+28) очка в КХЛ

Сезон в 37 лет: 51 игра, 42 (22+20) очка в КХЛ

37-й день рождения Яромир праздновал уже в КХЛ, играя за омский «Авангард». Это был февраль 2009-го, и тогда сложно было представить, что он когда-нибудь вернется в НХЛ и проведет там еще 7 лет, а потом поедет в Чехию и будет играть за родной «Кладно» до наших дней. Сейчас Яромиру 50, и он готовится к новому сезону в чешской экстралиге. 35-му (!) на профессиональном уровне.

После 37 Ягр забил 120 голов в НХЛ и однажды даже съездил на Матч звезд от «Флориды» – почти в 44 года. Это был его лучший «ветеранский» сезон – 66 очков в 79 играх, он стал лучшим бомбардиром команды. 

Бретт Халл

Сезон в 36 лет: 79 игр, 79 (39+40) очков

Сезон в 37 лет: 82 игры, 63 (30+33) очка

Золотой Бретт родился в августе, так что 37-й день рождения отмечал в межсезонье, как и Овечкин. Он тогда был свободным агентом, а через две недели подписал контракт с «Детройтом».

Три сезона в «Ред Уингс» получились более чем успешными: он выиграл Кубок Стэнли и прилично забивал – 30, 37 и 25 голов, соответственно. Потом локаут, после которого он сыграл всего 5 матчей за «Финикс» и закончил – формально уже в 42, а по сути – в 40.

После 37 Бретт Халл забил 92 гола. Овечкину столько не хватит, чтобы обойти Гретцки, так что нужно играть дольше или эффективнее.

Марсель Дионн

Сезон в 36 лет: 67 игр, 65 (31+34) очков

Сезон в 37 лет: 37 игр, 23 (7+16) очка

Величайший игрок НХЛ из тех, кто никогда не выигрывал Кубок Стэнли. Долгое время его карьеру примеряли и на Овечкина. Дионн со своими командами ни разу не проходил в плей-офф дальше второго раунда, показывая при этом феноменальную результативность и даже собирая какие-то награды – при том, что играл в эпоху сначала Лефлера, а потом Гретцки.

Марсель резко сдал, перейдя в «Рейнджерс» под конец сезона-1986/87. А ему тогда было «всего» 35. В Нью-Йорке он уже не был ни главной звездой, ни лучшим бомбардиром.

Когда ему исполнилось 37, Дионн начал свой последний сезон в НХЛ, но даже не смог его доиграть. После очередной травмы он очутился в фарм-клубе, а через пару недель с ним и вовсе разорвали контракт. 

Фил Эспозито

Сезон в 36 лет: 80 игр, 78 (42+36) очков

Сезон в 37 лет: 80 игр, 78 (34+44) очков

В конце 70-х редкие звезды сохраняли топ-уровень в глубоко ветеранском возрасте. Эспозито, Жан Рателль, с натяжкой Стэн Микита. Филу исполнилось 37 в феврале 1979-го, он уже не выбивал по 100 очков, но был капитаном и одним из лидеров «Рейнджерс». 

В том сезоне он забил 42 гола в регулярке (8-е место в лиге и 1-е в команде), а потом выдал феноменальный плей-офф – 20 очков (3-е место в лиге и 1-е в команде) и поражение в финале от непобедимого «Монреаля». 

Первый сезон после 37 Эспозито еще держал уровень – 78 очков, лучший бомбардир команды, топ-30 в лиге. А уже в следующем резко ушел в закат – в январе 1981-го Фил объявил, что заканчивает. На тот момент у него было всего 7 голов в 41 матче. Незадолго до этого он говорил: «У меня нет никаких проблем. Я не забиваю, но занимаюсь другими вещами. Делаю то, что просит тренер». Но проблемы все-таки были.

Он закончил карьеру в 39 – на втором месте после Горди Хоу по голам и очкам. 

Майк Гартнер

Сезон в 36 лет: 82 игры, 63 (32+31) очка

Сезон в 37 лет: 60 игр, 27 (12+15) очков

Летом 1996-го «Торонто» обменял Гартнера в «Финикс» на выбор в 4-м раунде драфта, несмотря на то, что в том сезоне Майк был лучшим снайпером «кленовых». Из наших дней это выглядит как пенсия, хотя тот «Финикс» буквально месяц назад еще был «Виннипегом», и там подобралась приличная компания ветеранов (Реник, Гартнер, Дженни, Роннинг), плюс молодой элитный пакмувер Олег Твердовский и выходящие на пик Кит Ткачак и Николай Хабибулин. 

Через пару недель после старта сезона-1996/97 Гартнеру как раз исполнилось 37, он обычно выходил в компании с Ткачаком и Реником и 17-й (!) раз за карьеру выбил 30 шайб. 

В следующем сезоне Майк забросил юбилейную 700-ю шайбу (тогда он стал только пятым, кто добрался до этой отметки – после величайших Гретцки, Хоу, Эспозито и Марселя Дионна), но не всегда попадал в состав, забил всего 12 голов и закончил карьеру в 38 лет.

Марк Мессье

Сезон в 36 лет: 82 игры, 60 (22+38) очков

Сезон в 37 лет: 59 игр, 48 (13+35) очков

Лучшему лидеру в истории НХЛ 37 исполнилось в январе 1998-го. За полгода до этого славная часть его карьеры закончилась с переходом из «Рейнджерс» в «Ванкувер». Там он получил очень большую власть и развалил примерно все, к тому же сильно просев в результативности. 

В 37 Мессье занимался тем, что вынуждал руководство «Кэнакс» подстраивать команду под себя, избавляясь от прежних лидеров (Линдена, Маклина, Желины и других). И за три года такого сотрудничества «Ванкувер» ни разу не вышел в плей-офф, а Марк забил всего 52 гола и много пропускал из-за травм.

Еще 67 голов Мессье забил за следующие четыре года в «Рейнджерс», которые в начале нулевых тратили огромные деньги на звезд, но тоже ни разу не попали в плей-офф.

Итого после 37 Марк провел шесть полных сезонов, в которых забил 97 голов.

Стив Айзерман

Сезон в 36 лет: 52 игры, 48 (13+35) очков

Сезон в 37 лет: 16 игр, 8 (2+6) очков

Капитан «Детройта» родился в мае и праздновать день рождения ему обычно было некогда – в НХЛ это самый разгар плей-офф. Так и в 2002-м ему исполнилось 37, когда «красные крылья» рубились во втором раунде с «Сент-Луисом». А непосредственно 9 мая Айзерман забил победный гол в четвертом матче серии – до выхода в финал конференции оставалась одна победа. Там «Детройт» ждала встреча с главным соперником тех лет – «Колорадо», великая серия из семи матчей и победа 7:0 в последнем из них. Ну а дальше – Кубок Стэнли, третий в карьере Стива.

Айзерман и до 37 уже пару лет помногу пропускал из-за травм, а после стало еще хуже. Он резко сдал после очередного повреждения, вылетел на большую часть сезона-2002/03 и за три года забил всего 34 гола.

* * *

Десятка лучших снайперов, большинство из которых Овечкин в последние годы методично обходил, закончилась. Теперь посмотрим на чуть менее забивных долгожителей НХЛ.

Джо Торнтон

Сезон в 36 лет: 82 игры, 82 (19+63) очка

Сезон в 37 лет: 79 игр, 50 (7+43) очков

Одному из лучших распасовщиков в истории лиги 37 исполнилось совсем недавно – летом 2016-го. Перед этим он выдал очень сильный сезон – набрал 82 очка (4-е место в лиге) и дошел с «Сан-Хосе» до финала Кубка Стэнли (5-й бомбардир плей-офф).

После 37 Джо потихоньку начал превращаться в деда, которого выпускают в третьем-четвертом звене. Но до 40 лет средний уровень НХЛ он более или менее держал.

Торнтон никогда много не забивал (личный рекорд – 37 голов еще на заре карьеры в «Бостоне»), поэтому 53 гола за шесть сезонов после 37 – это неплохой результат, тем более половина из них были неполными.

Марк Рекки

Сезон в 35 лет (в 36 не играл из-за локаута): 82 игры, 75 (26+49) очков

Сезон в 37 лет: 83 игры, 64 (28+36) очка

Рекки – не самая большая звезда в этом списке, но, возможно, лучший ориентир для Овечкина, за исключением одной мелочи. 37 ему исполнилось во время локаута – в феврале 2005-го. Он еще очень долго играл и взял два Кубка Стэнли из своих трех. И что самое важное – играл на очень приличном уровне, хотя ни разу не забил и 30 голов за сезон. Но Рекки и славился больше как распасовщик, чем забивала.

В первый год после 37 он тонул вместе с «Питтсбургом» юного дебютанта Сидни Кросби, набирая почти очко за игру. А в дедлайн его обменяли в «Каролину», которая неожиданно выиграла Кубок Стэнли. Марк был там одним из многих, но набрал вполне приличные 16 очков. 

А закончил карьеру чемпионским походом с «Бостоном», набрав 48 очков в регулярке (5-й в команде) и 14 – в плей-офф (6-й в команде).

Всего после 37 Марк Рекки забил 121 гол за шесть сезонов в пяти разных командах (это и есть та самая мелочь).

Джером Игинла

Сезон в 36 лет: 78 игр, 61 (30+31) очко

Сезон в 37 лет: 82 игры, 59 (29+30) очков

Игинла – это что-то вроде лайт-версии Овечкина. Жесткий парень, почти не пропускал игры из-за травм (полсотни за всю карьеру), много забивал (625 голов с праймом в эпоху мертвой шайбы). Плюс – ровно один финал Кубка Стэнли. Но Овечкин свой выиграл, а Игинла – проиграл «Тампе» в 2004-м. Плюс – много лет в одной команде. Только Александр, похоже, с «Вашингтоном» до конца, а у Джерома лопнуло терпение в 35 – и он пошел искать победного счастья в других местах.

Он успел попробовать в «Питтсбурге» и «Бостоне» – уровень держал, но в плей-офф так себе. И вот в 37 Джером перешел в «Колорадо», который Патрик Руа в первый же год вывел в плей-офф, и проект казался перспективным. Но там и все накрылось, и Игинла начал сдавать, хотя первый сезон получился еще неплохим.

После 37 Джером забил 65 голов за три сезона (и собрал «-52»). 

Джонни Бьюсик

Сезон в 36 лет: 78 игр, 83 (32+51) очка

Сезон в 37 лет: 78 игр, 93 (40+53) очка

Интересный персонаж и еще один отличный пример для Овечкина. Бьюсик не считался большой звездой, ни разу не был ни лучшим бомбардиром, ни каким-нибудь MVP, но попал в Зал славы уже через три года после завершения карьеры. А свои лучшие сезоны провел даже не после 30 – после 35 лет! 

Это удивительным образом совпало с выходом на проектную мощность суперзвезд «Бостона» – Бобби Орра и Фила Эспозито (увы, но Овечкину такой подгон на закате карьеры не светит).

Так вот в 35 Джонни Бьюсик вдруг выбил 100+ очков. «Брюинс» на подъеме после первой за тридцать лет победы в Кубке Стэнли творили что-то невероятное – и у Эспозито было 152 (личный рекорд), а у Орра – 139 (тоже личный рекорд). Дальше цифры были похуже, но тоже внушительные.

37-летнего рубежа Джонни будто бы не заметил, как потом и 40-летнего, и закончил незадолго до 43-го дня рождения. В итоге после 37 он забил 161 гол за шесть сезонов.

Брендан Шенахан

Сезон в 36 лет: 82 игры, 81 (40+41) очко

Сезон в 37 лет: 67 игр, 62 (29+33) очка

Шенахана для звезды его уровня прилично помотало по командам, и в 37 он как раз сменил «Детройт», в котором задержался дольше всего, взяв три Кубка Стэнли, на Нью-Йорк. В «Рейнджерс» он попал в компанию к чуть более молодым европейцам – 34-летним Ягру, Страке и Нюландеру. Регулярку эту банда ветеранчиков вывезла, а в плей-офф во втором раунде попала под «Баффало» – если помните, после локаута (на второй сезон – 2006/07) это была молодая и невероятно быстрая команда.

В Нью-Йорке Шенахан держал уровень третьей-четвертой звезды, но старел на глазах. Полгода после двух сезонов в «Рейнджерс» он восстанавливался, а в январе 2009-го подписался с «Нью-Джерси». Там он выглядел уже совсем тяжело, и еще на один сезон его не хватило: в августе он продлил контракт с «Девилс», а в ноябре объявил о завершении карьеры, так и не сыграв ни разу.

После 37 Шенахан забил 58 голов за два с половиной сезона.

Мартен Сен-Луи

Сезон в 36 лет: 77 игр, 74 (25+49) очка

Сезон в 37 лет: 48 игр, 60 (17+43) очков

К 23 годам Александр Овечкин собрал полную охапку личных призов – «Харт», «Арт Росс», «Ришар», «Линдсей». Мартен Сен-Луи к 23 еще ни разу не сыграл в НХЛ. Зато к 37 у него было все те же награды, кроме «Ришара». И, как оказалось, в 37 он только начинал еще один свой великий сезон – стал лучшим бомбардиром и получил второй «Арт Росс» (у Овечкина так и остался один).

Это уже потом, в 38, «Тампа» в рамках омоложения отправила своего капитана в «Рейнджерс», освобождая место для новой легенды – Никиты Кучерова. И там, в Нью-Йорке, Мартен поучаствовал еще в двух славных кубковых походах, ни один из которых, увы, не привел к победе.

После 37 Сен-Луи забил 68 голов за два с половиной сезона, а еще – сыграл в финале Кубка Стэнли и взял олимпийское золото Сочи.

Теему Селянне

Сезон в 36 лет: 82 игры, 94 (48+46) очка

Сезон в 37 лет: 26 игр, 23 (12+11) очка

Где-то в районе 30 Селянне начал сдавать, и к локауту-2004-го уже казалось, что его время в НХЛ ушло. Но в 35, полностью пропустив сезон и вернувшись в «Анахайм», Теему словно восстал из пепла – дважды выбил 40 голов и вплотную подбирался к сотне очков.

К своему 37-летию он подошел в статусе третьего снайпера лиги (выше Овечкина, который переживал что-то вроде синдрома второго сезона и забил «всего» 46), и одного из лидеров чемпионской команды («утки» в 2007-м выиграли Кубок Стэнли).

Удивительно, но тогда Теему сомневался, стоит ли продолжать карьеру. «Часть меня хочет играть, но другая не готова делать то, что нужно, – говорил он. – Я еще немного подожду и посмотрю, как буду себя чувствовать, когда начнется сезон. Последние пару лет я был голоден и возбужден происходящим. Если не буду себя чувствовать так же, значит пришло время заняться чем-то другим».

К началу сезона Селянне так и не определился и сомневался вплоть до января 2008-го. «Время заняться чем-то другим» пришло еще нескоро – Теему закончил карьеру только в 2014-м – почти в 44 года. 

После 37 он забил 144 гола за 7 сезонов, один из которых был уполовинен локаутом, а еще в одном он пропустил две трети матчей из-за собственных сомнений.

Алексей Ковалев

Сезон в 36 лет: 77 игр, 49 (18+31) очков

Сезон в 37 лет: 74 игры, 34 (16+18) очка

Алексей Ковалев считался уникальным талантом, но его долгая карьера получилась, в общем, средней, хотя и с несколькими яркими точками. В 21 он выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд в плей-офф (21 очко в 23 играх). В 28 он выбил карьерный рекорд в регулярке (95 очков), а второй лучший сезон у него случился в 34 (84 очка).

В 37 лет Алексей начал свой последний полноценный сезон в НХЛ. Этот уровень он тянул уже еле-еле, но ровно за день до 38-го дня рождения «Питтсбург», в котором он когда-то был очень хорош, за символическую цену забрал его у «Оттавы», чтобы к плей-офф добавить команде опыта и глубины.

Следующий сезон Ковалев начинал уже в КХЛ, но не доиграл его до конца, с треском провалившись в Мытищах (1+5 в 22 играх). После 37 он забил в НХЛ всего 18 голов.

Павел Дацюк

Сезон в 36 лет: 63 игры, 65 (26+39) очков

Сезон в 37 лет: 66 игр, 49 (16+33) очков

Когда в 22 года Павел лечил, казалось, напрочь убитое колено в Екатеринбурге, сложно было поверить, что в 37 он еще будет играть, а закончит вообще почти в 43. Как раз в 37 Дацюк начал свой последний сезон в НХЛ. Летом 2016-го он решил вернуться в Россию – именно для того, чтобы продлить карьеру. В НХЛ последние несколько лет он слишком много пропускал из-за травм.

И на этом рубеже Павел очевидно сдал – не резко, но ощутимо. В 38 он уже играл за СКА – и по тому, как он там играл (тяжеловато, с регулярными паузами), совсем не осталось сомнений, что решение уехать из «Детройта», даже несмотря на действующий контракт, было единственно верным.

Сергей Федоров

Сезон в 36 лет: 73 игры, 42 (18+24) очка

Сезон в 37 лет: 68 игр, 41 (11+30) очко

В 33 Федоров покинул «Детройт», с которым выиграл все, но где его всю карьеру недооценивали. К 37 он ни разу после ухода не сыграл в плей-офф и не потянул роль первого центра ни в «Анахайме», ни в «Коламбусе». «Дакс» разочаровались очень быстро и сплавили русскую звезду уже в начале второго сезона. А «Блю Джекетс» изо всех сил искали на рынке замену Сергею летом 2007-го, когда ему было как раз 37.

Эпизодами мы видели что-то похожее на детройтскую версию Федорова на закате его энхаэловской карьеры – в «Вашингтоне» рядом с Овечкиным. Но очевидно, что ни на лидера, ни на звезду в этом возрасте он уже не тянул.

После 37 Сергей Федоров забил в НХЛ 22 гола.

* * *

Павел Буре в 37 наслаждался жизнью и говорил, что наелся хоккеем. Александр Могильный уже год как закончил, и еще год оставался до работы в «Амуре». Алексей Яшин перешел из СКА в ЦСКА, чтобы провести свой последний сезон. Алексей Жамнов работал генеральным менеджером «Витязя». Игорь Ларионов выиграл второй Кубок Стэнли с «Детройтом». Вячеслав Фетисов перешел из «Нью-Джерси» в «Детройт». Владислав Третьяк был депутатом Моссовета. Майк Босси работал на радио. Ги Лефлер вернулся в хоккей после трехлетнего перерыва. Эрик Линдрос занимался благотворительностью. Илья Ковальчук доигрывал в «Вашингтоне» рядом с Овечкиным.

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Фото: globallookpress.com/Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com; East News/Joel Auerbach/Getty Images/AFP, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Chris O’Meara; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Phillip MacCallum / Stringer; РИА Новости/Владимир Федоренко; REUTERS; nhl.com; en.wikipedia.org; twitter.com

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