1 мин.

Топ-10 немцев в истории «Реала». Вы знаете, где Кроос 🇩🇪

52

От простых трудяг до легенд.

Финал Лиги чемпионов – последний матч за «Реал» для Тони Крооса. Блистательный немец летом закончит карьеру. В статусе одной из современных легенд «Мадрида».

За 122-летнюю историю футболку «Реала» надевали одиннадцать немецких футболистов. Первым был Вальтер Росицкий, переехавший в столицу Испании из «Барселоны» в 1913 году. 

Мы собрали в одном рейтинге десять остальных, расположив их по заслугам и значимости для «Реала».

Я видел игру Тони Крооса

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

logoЛа Лига
logoМесут Озил
logoКристоф Метцельдер
logoБернд Шустер
logoАнтонио Рюдигер
logoРеал Мадрид
logoСами Хедира
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТони Кроос
logoПауль Брайтнер
logoБодо Илльгнер
logoГюнтер Нетцер
logoУли Штилике