Топ-10 немцев в истории «Реала». Вы знаете, где Кроос 🇩🇪

От простых трудяг до легенд.

Финал Лиги чемпионов – последний матч за «Реал» для Тони Крооса. Блистательный немец летом закончит карьеру. В статусе одной из современных легенд «Мадрида».

За 122-летнюю историю футболку «Реала» надевали одиннадцать немецких футболистов. Первым был Вальтер Росицкий, переехавший в столицу Испании из «Барселоны» в 1913 году.

Мы собрали в одном рейтинге десять остальных, расположив их по заслугам и значимости для «Реала».

Я видел игру Тони Крооса

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами