Европейский Паровоз
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Младшего брата Беллингема уже ведут топы АПЛ и «‎Реал». Из-за фамилии или он правда хорош?

Джоб Беллингем
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Сравниваем Джоба с Джудом.

Когда Джуда Беллингема спросили, кто вслед за ним выиграет премию Golden Boy, он назвал нынешнего одноклубника Арду Гюлера, бывшего партнера по «‎Дортмунду» Джейми Байно-Гиттенса и своего брата Джоба. Похоже, Джуд даже не пытался быть беспристрастным, но не он один видит потенциал в Беллингеме-младшем.

На матчах «‎Сандерленда», за который выступает Джоб, на трибунах уже теснятся скауты «‎Реала», примерно всех топов АПЛ и клубов Бундеслиги. Пора знакомиться с Беллингемом-младшим поближе.

В «Бирмингеме‎» Беллингема-младшего (слишком?) берегли, а в «‎Сандерленде» он сразу заиграл в старте

Как и Джуд, Джоб воспитывался и начинал карьеру в «‎Бирмингеме». Он не так стремительно перескакивал возраста в академии, как старший брат, но почти так же рано дебютировал за взрослую команду. Это произошло в январе 2022 года, когда Джобу было 16 лет и 107 дней – всего на 69 дней уступил клубному рекорду Джуда. «‎На Джоба оказывается большое давление из-за того, кто его брат, и мы должны защищать его», – говорил в прошлом сезоне тренер «‎Бирмингема» Джон Юстес.

В отличие от Джуда, Джоб не сразу закрепился в старте и в сезоне-2022/23 в основном выходил на замены в концовках матчей. «Он невероятно талантлив, этого нельзя отрицать, но просто ему потребуется на год или два больше времени, чем брату‎. Джоб в его тени, не так ли?» – рассуждал капитан «‎Бирмингема» Трой Дини.

«‎Мы не хотим бросать его в бой слишком рано. На протяжении всего сезона он получал важные минуты в нужные моменты. По последним выступлениям видно, как он вырос и развился, и у него еще много чего впереди. У нас будет супер-игрок», – говорил в конце чемпионата Юстес. У Беллингема 22 матча в Чемпионшипе, но по факту всего 14,8% от максимума игровых минут в «‎Бирмингеме».

Прошлым летом, незадолго до 18-летия, Джоб решил вырваться из тепличных условий родного клуба и перешел в «‎Сандерленд» за скромные 1,75 млн евро. Этот ход сыграл: на новом месте Беллингем-младший с первого тура заиграл в стартовом составе, забил первые взрослые голы и уже котируется в топ-10 самых дорогих юниоров Чемпионшипа (9 млн евро по оценке Transfermarkt). Тон параллелей со старшим братом тоже стал другим – на смену разговорам о тени и давлении из-за Джуда пришли лестные сравнения со звездой мадридского «‎Реала».

«‎У обоих братьев очень похожий образ мышления в плане неустанного стремления к тому, чего они хотят достичь. Джоб принял действительно смелое и трудное решение покинуть «‎Бирмингем», клуб, за который он болел всю свою жизнь», – подчеркнул Майк Доддс, который работал в академии «‎Бирмингема» с обоими братьями, а теперь входит в тренерский штаб «‎Сандерленда» и осенью несколько матчей возглавлял нынешний клуб Беллингема-младшего как и.о. главного тренера.

О характере Джоба говорит и то, что перед сезоном-2023/24 он попросил менеджеров «‎Сандерленда» нанести на его футболку только имя. Теперь на поле он не Беллингем, а просто Джоб. «‎Думаю, он пытается создать собственную идентичность. Он не хочет жить за счет имени брата, а хочет показать всем, на что он способен», – объяснил решение игрока тогдашний тренер клуба Тони Моубрэй.

При этом с братом у Джоба очень теплые отношения. Он был с Джудом на его презентациях в Дортмунде и Мадриде, регулярно мелькает в соцсетях. Осенью они вместе гоняли на Парижскую неделю моды, а в декабре Джуд прилетел в Сандерленд и смотрел матч Джоба с трибун, чтобы потом встретить Рождество в кругу семьи. К слову, родители Беллингемов Марк и Дениз пока вынужденно живут в разлуке – отец остался в Англии с младшим, а мать воочию наблюдает за взлетом старшего в Мадриде.

Джоб ищет позицию. Джуд называет его форвардом, в «‎Сандерленде» он играет десятку, а нравится быть бокс-ту-бокс

Джоба можно назвать универсалом. В детстве он играл впереди. «‎Мне довелось тренировать его с самого раннего возраста, и я видел, как он играл на позиции нападающего практически до U-14. Только когда он стал немного старше, его позиция изменилась», – вспоминал Доддс.

По старой памяти, предсказывая Джобу премию Golden Boy, Джуд назвал его «‎чистокровным нападающим, как отец». Может, Беллингем-старший хотел тем самым сделать приятно отцу, который был заметным бомбардиром на уровне нон-лиг. А может, так Джуд дальновидно намекнул, что они с братом не дублируют друг друга и могут уместиться в составе одной команды.

Но во взрослом футболе Джоб пока, скорее, все-таки атакующий полузащитник.

В такой роли Беллингема-младшего использовали в редких бирмингемских матчах, когда он проводил больше тайма: либо десяткой, либо правым атакующим полузащитником (но с постоянными смещениями в центральную зону). «‎Временами он контролировал игру. Для такого молодого парня он проявил большую зрелость, владел мячом и замедлял темп в нужный момент», – говорил тренер «‎Бирмингема» Юстес после победного матча с «‎Миллуолом» (1:0), в котором Джоб отыграл 79 минут и отдал предголевой пас.

Когда Джоб только перешел в «‎Сандерленд», тренер Моубрэй рассуждал о Беллингеме как о полузащитнике, но без четкой роли. «‎Он еще не так много играл во взрослый футбол. Нам нужно понять, будет ли он бегающей туда-сюда восьмеркой, десяткой или будет играть немного глубже на позиции шестерки. Мы определимся с этим во время тренировок и игр».

В итоге в большинстве матчей сезона Джоб играет десятку, хотя успел провести по паре игр восьмеркой (каждый раз – в новой схеме: 4-4-2, 4-1-4-1 и 3-4-3) и в роли единственного форварда. На позиции десятки Беллингем-младший любит смещаться в левый полуфланг для получения мяча.

Вот пример против «‎Бирмингема».

Частый паттерн действий Джоба в таких ситуациях – продлить атаку дальше на вингера или подключающегося защитника и найти свободную зону в центре штрафной в ожидании передачи или отскока. Простой, но эффективный прием.

В этом моменте передача с фланга пошла на другого игрока и привела к угловому, после которого Джоб забил бывшему клубу, быстро сориентировавшись в центре вратарской.

«То, что Джоб в 18 лет способен сыграть в Чемпионшипе девяткой, как против «‎Вест Брома», а затем в центре поля, как сегодня против «‎Лидса», говорит о многом. Это показывает, каким качеством и классом он обладает, и просто подчеркивает, какой он фантастический талант, независимо от имени на футболке. Я думаю, он может подняться на самую вершину», – восхищался Доддс после победного гола Беллингема-младшего «‎Лидсу» (1:0).

А что думает сам Джоб? Sky Sports спросил. Парень пока не определился: «‎Больше всего мне нравится играть на позиции бокс-ту-бокс, потому что можно пойти в отбор и продвинуться вперед. На этой позиции я могу показать больше того, на что способен. Но считаю, что у меня хороший набор навыков, чтобы играть также нападающего или десятку. У меня есть внутренняя жажда голов, это то, чего мне хочется. Это здоровое давление. Мотивация».

Майк Доддс резюмирует: «‎Я мог бы выпустить его на любой позиции, и он покажет уровень».

В общем, Джоб может похвастать разносторонностью. Но если сравнивать с Джудом, по большинству показателей младший все же несколько уступает королю универсализма. Берем за ориентиры два сезона Джуда – дебютный за «‎Бирмингем» (та же лига и этап развития братьев – до перехода в топ-чемпионат) и сезон 18-летия за «Дортмунд» (прямое сравнение по возрасту). Многие мадридские показатели – недостижимый космос, их трогать не будем.

Важная оговорка: до «‎Реала» Джуд играл в основном восьмерку и иногда даже опорника. Это может отчасти объяснять его преимущество над братом по отборам и перехватам. С другой стороны, тем ярче его превосходство по атакующим метрикам – дриблингу, проходам в штрафную и действиям, приведшим к удару. То есть даже в первые взрослые сезоны Джуд умел все-таки чуть больше и был еще разностороннее. Хотя то, что Джоб держится поблизости – уже комплимент его способностям.

Беллингемы очень похожи – мощная физика, умение найти пространство в штрафной и ментальность

Не сравнивать двух братьев просто невозможно – их объединяет не только универсализм. Оба Беллингема одарены физически. «‎За этот год Джоб прибавил 10 килограммов, он будет абсолютным монстром, как и его брат», – еще в марте 2023-го говорил Трой Дини. «‎Когда вы стоите рядом с ним, понимаете, что у него уникальное тело для 18-летнего тинейджера», – это уже декабрьская цитата Майка Доддса. 22-летний партнер Джоба по «‎Сандерленду» Дэн Нил подтверждает: «‎На его фоне это я выгляжу как 17-летний! Физически он просто монстр. Я никогда не видел 17-летнего парня таких габаритов».

Данные о росте Джоба разнятся: на сайте «‎Сандерленда» он не указан, Transfermarkt дает 1,88 метра, а экс-тренер «‎черных котов» Моубрэй говорил летом, что в Беллингеме-младшем 6 футов и 3 дюйма, то есть примерно 1,92. В любом случае даже на фото с презентации Джуда в Мадриде заметно, что младший брат уже выше старшего, в котором официально 1,86 метра.

Пока это преимущество не проявляется: в этом сезоне Джоб реже вступает в верховые единоборства в сравнении с Джудом образца выступлений в Чемпионшипе (2,91 против 3,75), хотя и чуть чаще их выигрывает (40,3% против 38,4%).

О физических задатках говорит и тот факт, что в этом сезоне Джоб очень много играет: уже провел в Чемпионшипе 1915 минут, среди игроков U-18 больше задействуют только Арчи Грэя из «‎Лидса» (1998 минут). Тоже кое-что напоминает – Джуд вообще был рекордсменом по сыгранным минутам до 20-летия.

Объединяет братьев и умение найти пространство и момент для удара в штрафной. Благодаря этому навыку Джуд забил большинство голов за «‎Реал», аналогичный талант Джоба отмечал Майк Доддс: «‎У Джоба был отмененный гол в ворота «‎КПР», отмененный гол с «Вест Бромвичем‎» (оба – из-за офсайдов, в Чемпионшипе нет ВАР – Sports.ru). Пожалуй, он должен был забивать «‎Лестеру», мог забить «Бирмингему» и «‎Ипсвичу». Это говорит о том, что у него природный дар оказываться в нужном месте в нужное время – я не думаю, что это можно натренировать. Нам остается только привести все это в порядок. Он игрок, который умеет врываться в штрафную и естественным образом находить пространство внутри».

В этих словах можно разглядеть не только похвалу, но и намек на неидеальную реализацию. Зрительно действительно кажется, что ему недостает беллингемовского хладнокровия в завершении. Но это обманчивое впечатление. Конечно, если сравнивать с 13 голами Джуда в Ла Лиге, забитыми с 7,2 xG, Джоб выглядит не так эффектно. Но это аномальная реализация.

А вот на фоне Джуда до включения мегарежима Джоб смотрится уверенно. У него четыре гола в Чемпионшипе при xG 5,1. У Джуда были ровно такие же показатели в его первый взрослый сезон. Конверсия ударов в створ в голы тоже почти идентичная. Разве что Джоб бьет, как правило, с более близкого расстояния – из штрафной.

Тренеры Джоба подчеркивают его профессионализм и тягу к обучению. Тони Моубрэй не скупился на похвалу:

«‎Джоб – очень интересный парень, очень целеустремленный. Даже в раздевалке после матча он говорит: «‎Я должен быть лучше в том, должен делать лучше это». Он требователен к себе и постоянно думает о развитии.

Думаю, его главная ценность в том, что он хочет учиться футболу. Он каждый день задает вопросы тренерам: «‎Почему я должен делать так? Куда мне бежать в такой-то ситуации? Что хотите, чтобы я сделал?» С ним очень приятно работать».

***

Звездный статус старшего брата несомненно добавляет хайпа вокруг Джоба. То, что парень отвечает на это давление поступательным прогрессом – хороший знак. Для выступления на топ-уровне нужна высокая стрессоустойчивость.

В то же время Джоб привлекает клубы топ-чемпионатов не только фамилией. Он точно один из самых горячих талантов в Чемпионшипе и редкий игрок, который убедительно смотрится на этом уровне в столь юном возрасте.

Похоже, Джоб созрел для следующего шага и летом наверняка окажется в одной из топ-5 лиг. Можно не сомневаться, что его родители, которые грамотно ведут карьеры сыновей, подберут клуб, в котором Беллингем-младший сможет регулярно играть. Так что пока интерес «‎Реала» – это больше комплимент и заявка на возможное воссоединение семьи Беллингемов в Испании когда-то в будущем.

Пока Джобу еще нужно заметно прогрессировать, чтобы дорасти до клубов-претендентов на победу в ЛЧ. Но если он продолжит развитие во второй половине сезона, побороться за игровые минуты в условном «‎Ньюкасле», «‎Лейпциге» или «Дортмунде» ему, кажется, было бы по силам.

‎«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Smith, Michael Regan, Stu Forster, Pierre Mouton

15 комментариев
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Как Торган Азар будет
+7
-3
+4
Не очень понятно, почему Бирмингем отпустил его. Ладно бы в условный Дортмунд или клуб АПЛ, но за копейки в Сандерленд..
+3
0
+3
Сравнение статы в 18 лет не имеет смысла: один играет в чемпионшипе, другой в топе бундеслиги.
+3
0
+3
Ответ bahmet2012
Сравнение статы в 18 лет не имеет смысла: один играет в чемпионшипе, другой в топе бундеслиги.
А с другой стороны, бундеслига сильно уступит тому же чемпионшипу в плане жесткости и накала борьбы. Да, и уровень чемпионшипа на самом деле не такой низкий, как многим кажется. Если бундеслига - это условные топ-4 лиг в Европе, то чемпионшип будет на уровне топ-7 или топ-8 лиг всей Европы.
+3
-1
+2
Лёлек и Болек
+2
-2
0
Очень похож внешне ) ну тут определённо прямая дорога в Дортмунд, проверенный путь, в Реале зачахнит если сходу
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Похож на Фаррела Уильямса)

И еще чем то на Джесси Лингарда)
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На SKY эксперты его регулярно очень сильно хвалят. И да, ему летом надо менять команду. Надеюсь не на Челси и Ньюкасл, а нечто более стабильное.
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Короче, в топ-клуб ему рано. Пусть выбирает условно Вест Хэм или Астон Виллу, там закрепится в основе
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Ответ Rock-n-Rolla
Лёлек и Болек
Иуда и Иов
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Ответ Mindy Macready
Как Вася и Алексей, только в атаке. Второго надо тоже в Реал брать.
Можно без оскорблений?)
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