Пора поговорить о будущем клубного футбола. Суперлига неуклюже задает правильные вопросы

Илья Коваль разглядел и хорошее. А вы?

Суперлига бесит: ее называют эгоистичной и элитарной, многие лиги и клубы уже от нее отвернулись. Эмоции понятны, но спонсоры этого отторжения – создатели проекта, которые почему-то считают, что им должны верить на слово. Презентация в апреле 2021-го – полный провал. Закрытый турнир с привилегиями для избранных, отрывочные обещания вместо проработанной стратегии. Они прибили идею, просто о ней заговорив.

Я точно не хотел бы Суперлигу того образца. И не уверен, что хотел бы ее в обновленном концепте, который представила компания A22 Sports Management. Но в свежем проекте точно есть интересные реформаторские идеи, которые достойны внимания. Давайте абстрагируемся от эмоций.

Обновленная Суперлига не более элитарна, чем Лига чемпионов

Начнем с того, что сейчас мало оснований говорить об элитарности и закрытости Суперлиги. Во-первых, в новом проекте любой клуб может подняться дивизионом выше или вылететь, а третья по рангу Голубая лига вообще должна радикально обновляться каждый сезон – на 20 участников из 32. Во-вторых, по количеству участников предлагается фактически аналог Лиги чемпионов (64 против 72 в ЛЧ после реформы).

Да, устройство турнира принципиально иное из-за разделения на дивизионы. Но, по сути, создатели решают проблему, которую признал УЕФА – снижают число проходных матчей и подбирают клубам равных соперников. Просто УЕФА пробует единую таблицу и «швейцарскую систему», а Суперлига предлагает дивизионы. Конечно, в Суперлиге условной «Жироне» пришлось бы еще пару сезонов пробиваться к топам, но и в новом формате ЛЧ есть вероятность после 1-2 поражений от сильных соперников играть дальше только с середняками. При этом 14 матчей в Голубой лиге могут дать «Жироне» больше опыта и денег (при условии справедливого распределения бонусов, а не концентрации их в Звездной лиге), чем одна-две неудачи против фаворитов. На всякий случай уточню: мы говорим об идеальном проекте, а не о том, что нам представила команда Переса. Ведь реформа футбола в здоровом мире – не про поощрение топов, а про увеличение количества конкурентных матчей. Но формат на самом деле – вторичная история сейчас. Это вообще наименее инновационная и интересная часть проекта Суперлиги.

Куда более увлекательный вопрос для дискуссии: в чьих руках должны быть власть и деньги.

УЕФА или клубы – кто должен управлять европейским футболом?

Когда президент УЕФА Александр Чеферин говорит, что «футбол не продается», он сильно лукавит. Ведь именно «продажей» футбола – а точнее, прав на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференции, а также маркетинговых прав – каждый год занимается УЕФА. И именно потому что футбол продается хорошо, за него развернулась ожесточенная борьба.

Главный актив ЛЧ – клубы, которые в ней выступают. На их же плечах основные траты – начиная от подготовки стадионов и заканчивая трансферами и зарплатами футболистов, благодаря которым турнир продается. И что странного в том, что клубы сами хотят принимать решения: за сколько и куда продавать телеправа, по каким правилам играть, чтобы не упустить новое поколение зрителей с его новыми привычками медиапотребления?

У Суперлиги даже есть образец в Европе. Организацией первой и второй Бундеслиги с 2000 года занимается не Немецкий футбольный союз (DFB), а Немецкая футбольная лига (DFL) – объединение клубов двух высших дивизионов Германии. DFL делится деньгами с DFB, которые идут на поддержку клубов за пределами двух главных лиг, и получает что-то обратно за использование игроков в сборной. Но все решения клубы обеих Бундеслиг принимают сами. Например, недавно они проголосовали за привлечение одного миллиарда евро от внешнего инвестора – в основном как раз на цифровой контент и маркетинг. Эта схема кажется более естественной, чем подчинение футбольному центру, который ничем не рискует, а просто пользуется и управляет.

DFL – прекрасный пример, клубное объединение, которое обдумывает важные стратегические решения. Они обсуждают правило 50+1, продажу медиаправ и введение плей-офф. Они имеют на это право, потому что несут все риски», – отмечал в интервью журналу Kicker гендиректор A22 Sports Management Бернд Райхарт.

О DFL никто никогда не говорит как о зле. Почему тогда обсуждение аналогичной структуры на европейском уровне вызывает такой протест? Возможно, потому что попытки вдохновителей Суперлиги крайне неуклюжи, они скорее откладывают реструктуризацию футбола, чем ее приближают. Но неминуемо рано или поздно вопрос станет актуальным. Противоречие с каждым годом нарастает: клубы осознают свое финансовое могущество, которое несоразмерно их слабым управленческим рычагам.

Прошлая попытка клубов захватить власть под эгидой G-14 (тоже требовали закрытую Лигу чемпионов) привела к созданию Ассоциации европейских клубов (ECA). Но ее полномочия по-прежнему скорее консультативные, несмотря на заявления УЕФА. Возможно, новый бунт подтолкнет к усилению этой структуры или созданию более влиятельной.

Да, управлять всем европейским футболом сложнее, чем двумя Бундеслигами. Нужно продумать множество вопросов: как часто и по какому принципу обновлять участников, в какой пропорции раздавать голоса и так далее. Но это решаемые задачи, которые стоят того, ведь у такой структуры под управлением клубов будет большой плюс: открытость к экспериментам.

Футбольный Netflix с разными уровнями подписки – самая свежая идея Суперлиги

Платформа Unify с возможностью бесплатного просмотра всех матчей в рамках турнира – очень интересное предложение.

Забудем на секунду Суперлигу: представьте, что вам не нужно подключать платные каналы или искать пиратские ссылки, чтобы посмотреть любую игру Лиги чемпионов (сейчас в большинстве стран Европы набор опций именно такой). Вместо этого – единое приложение и сайт, где все доступно бесплатно. А после матчей спокойно смотрите хайлайты или видео из раздевалок команд, не опасаясь, что вот-вот эти ролики удалят по требованию правообладателя. Футбольный Netflix – звучит заманчиво, правда? Что-то похожее уже предлагают стриминговые платформы и вещатели, но не все они дотягивают до уровня платформ НХЛ и НБА, где можно выбирать комментатора в зависимости от клубных впечатлений, смотреть несколько версий хайлайтов (расширенные и усеченные), участвовать в опросах и квизах во время игры.

Конечно, бесплатность будет только условная: смотришь в базовом пакете – получай рекламные баннеры и вставки. Хочешь без рекламы, оплати ежемесячную подписку. Насколько это финансово устойчивая модель, должны просчитать эксперты. Среди них гендиректор A22 Sports Management Бернд Райхарт, который до Суперлиги много лет был топ-менеджером на испанском и немецком телевидении (медиагруппы Atresmedia и RTL). Под его управлением дочерний для RTL телеканал Vox был популярнее материнского, в 2016-м Райхарта признали медиаменеджером года в Германии. А будучи гендиректором RTL, он успешно занимался прокачкой стримингового сервиса RTL+ – например, за один только 2021-й год число платных подписок на сервис увеличилось на 85% до 3,2 млн.

Платформа вроде Unify была бы очень привлекательна и для болельщиков, и для рекламодателей. Потенциально речь о сотнях миллионов подписчиков (если не миллиарде), в мире полно желающих заплатить много за доступ к такой аудитории. На единую платформу проще привлечь и новых зрителей за счет простого и понятного способа потребления контента. Простор для разных активностей и интерактивного взаимодействия подписчиков с любимыми командами тоже бескрайний. Отдельные клубы уже реализуют это через собственные приложения, а единая площадка со всеми топами добавила бы охвата и возможности для коллабов.

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Суперлига уже обратила против себя большинство, она до сих пор выглядит сырым проектом, у которого мало перспектив. Но упорство «Реала» и «Барселоны» задало насущные вопросы о справедливости устройства европейского футбола и навело на мысли, что он может быть лучше. Просто отмахиваться и не вникать – неправильно. Здоровая реакция – вступить в аргументированную дискуссию, пусть и сначала эмоционально выругавшись.

Мы можем начать эту дискуссию сейчас – в комментариях под этим текстом.

‎«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Marc Atkins; East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP, Paul ELLIS / AFP, SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP