7 комментариев

Посчитали игроков и затраты.

В феврале 2023-го в России состоялся уникальный топ-матч: «Спартак» и «Локомотив» в игре Кубка России выпустили всего одного легионера – гвинейца Франсуа Камано. «Это радует. В условиях международной изоляции надо продолжать доверять своим, наращивать такой темп», – говорил Валерий Газзаев. Такой же позиции придерживался Валерий Непомнящий: «Уровень РПЛ станет ниже, чем, допустим, два года назад, но будут созданы условия, чтобы молодые игроки ярче себя проявляли. Конкуренция за попадание в состав будет ниже, но спрос с тренеров останется высоким».

Согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), «Локомотив» (39) и «Спартак» (35) – российские лидеры по числу воспитанников, которые играют в высших лигах европейских стран. Дальше идут «Краснодар» (33), «Зенит» (29) и ЦСКА (26). Лишь ЦСКА в последние годы обходился без фарм-клуба: «Краснодар-2» и «Зенит-2» выступают во Второй лиге, а «Локо» и «Спартак» закрыли вторые команды летом 2022-го, но уже говорят, что их нужно возродить.

Илья Коваль изучил роль фарм-клубов в прокачке молодых игроков.

Аргументы за и против фарм-клубов: после молодежки – либо сразу в основу, либо в аренду в другой клуб?

Возможно, самую резкую критику вторых команд в 2016-м выдал тогдашний тренер «‎Зенита» Мирча Луческу: «‎Неправильно, что существует команда «Зенит-2» и играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ (прежнее название Первой лиги – Sports.ru). Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов «Зенита-2» постоянно тренировались с нами, и я мог бы их использовать».

Относительно свежий пример противника фарм-клубов – бывший глава «‎Локомотива» Александр Плутник. Бывший спортивный директор «‎Локо» Томас Цорн так аргументировал закрытие второй команды клуба, «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой (фарм-клуб и молодежная команда – Sports.ru) не оптимально и финансово невыгодно клубу». Гендиректор Владимир Леонченко развил мысль Цорна: «Главный рычаг и стимул – давать ребятам возможность проявить себя в основе. Ребятам, переросшим «Казанку» и не попавшим в основу из-за конкуренции, лучше будет в аренде в клубе РПЛ или Первой лиги».

Далеко не всем аренда кажется лучшей альтернативой фарм-клубу. «‎Единицы могут сразу после школы попасть в молодежку и оттуда сходу заиграть в основе. Парням нужен год-два, чтобы заматереть, поиграть в системе клуба среди взрослых мужиков, но уровнем ниже. Можно отдать их в аренду в клубы из низших лиг. Но «Казанка» позволяла давать им практику того же уровня – и все под контролем «Локомотива». Мы могли где-то их поберечь, потерпеть, пока их организм позволит реализовать потенциал», – объяснял первый тренер «‎Казанки» Денис Клюев.

Летом 2022-го «‎Спартак» тоже закрыл фарм-клуб – решение связали с финансовыми сложностями. В 2016-м Леонид Федун объяснял преимущества, которые дает «‎Спартак-2»: «‎Илья Кутепов, Александр Зуев, Георгий Мелкадзене доросли бы до основы. У нас скорее негативный опыт передачи футболистов в аренду. Также мы сохраняем единую философию, концепцию игры – переход дальше прост».

Фармы обходятся клубам РПЛ в 2-5% бюджета. «‎Локо» мог бы больше года содержать «‎Казанку» вместо покупки Раконьяца

Одна из главных причин споров вокруг фармов – деньги. Сколько стоит содержание фарм-клуба?

Федун сравнивал годовой бюджет «‎Спартака-2» с зарплатой одного легионера. По оценке «‎Чемпионата», в последние годы для красно-белых речь шла о 300-400 млн рублей в год, то есть около 4-5% расходов клуба в 2022 году. В евро – от 3,5 до 4,5 млн, если считать по курсу 85 рублей – 1 евро. Нет, мы не ошиблись: для ретроспективного анализа логичнее взять такой курс, он ближе к показателям предыдущих лет, которые мы изучаем. Для наглядности: за деньги, схожие с тратами на фарм, «‎Спартак» зимой 2023-го купил Алексиса Дуарте (4 млн евро по данным Transfermarkt).

Цорн говорил, что бюджет «‎Казанки» был близок к 150 млн рублей (1,8 млн евро), это 2,5% от всех расходов клуба. За Марко Раконьяца летом-2022 заплатили больше – 2,5 млн евро.

Двукратная разница в расходах на вторые команды «Локо» и «Спартака» объясняется просто: «Казанка» играла во Второй лиге, а «‎Спартак-2» – в Первой, в которой появляются расходы на перелеты.

По «‎Зениту» нет точных данных. Согласно финансовому отчету, публикуемому РФС, петербуржцы тратят 777 млн рублей (9,1 млн евро) на развитие молодежного футбола. Не все идет на фарм-клуб. Бывший тренер «‎Зенита-2» Владислав Радимов в интервью Sports.ru рассказывал, что речь о сравнительно скромных затратах: «‎Кто-то может сказать о больших затратах на вторые команды. Я знаю зарплаты в «Зените-2». В нашей зоне во второй лиге 23 команды – «Зенит-2» по зарплатам в пятерке последних. Премиальные – на два похода в кино».

У «‎Краснодара» до 2021 года было сразу два фарм-клуба – в Первой и Второй лигах. Расходы на их содержание неизвестны, но в 2022-м у «‎Краснодара» был самый большой бюджет на развитие молодежного футбола – 1 млрд рублей (невероятные 22% от всех расходов клуба). Сюда входит, как минимум, содержание академии, персонала, а также фарм-клуба.

Через «‎Казанку» до РПЛ довели 17 игроков. «‎Локо» совсем не умеет продавать воспитанников фарма

Чтобы оценить эффективность фармов, введем условное понятие «‎воспитанник фарм-клуба». Футболист должен провести как минимум 15 матчей за фарм до дебюта в РПЛ. Матчи, проведенные после дебюта за основу, не считаем – они дают игровую практику, но чаще всего менее релевантны для продвижения игрока по клубной структуре.

Важно: не путаем воспитанников фарм-клуба и воспитанников клуба в традиционной трактовке УЕФА (те, кто провел в клубной системе как минимум три года в возрасте от 15 до 21). Часто игрок может подпадать под оба понятия, но есть и исключения. Этот термин может звучать непривычно в отношении некоторых игроков, но будем придерживаться его для простоты формулировок.

«‎Казанка» – вторая попытка «‎Локо» создать фарм-клуб: с 2008-го по 2014-й существовал «‎Локомотив-2», за который выступал, например, Георгий Джикия. Тогда фарм был зарегистрирован отдельным юрлицом – у двух «‎Локомотивов» даже не было сквозной заявки.

В 2017-м президент «‎Локо» Илья Геркус сделал красиво: название с отсылкой к клубной истории, Дмитрий Сычев в составе, стильная красно-черная форма и собственная айдентика в стиле конструктивизма. Геркус поставил задачу поскорее выйти в ФНЛ. В дебютном сезоне «‎Казанка» стала третьей в зоне «‎Запад» и после развала пермского «‎Амкара» получила предложение подняться в ФНЛ. Совет директоров «‎Локо» побоялся увеличения трат на фарм-клуб и отказался (вместо этого на повышение пошел «‎Краснодар-2»).

В результате все пять сезонов вплоть до расформирования «‎Казанка» играла во Второй лиге. Новый председатель совета директоров «‎Локо» Юрий Нагорных говорит о вероятном воссоздании фарма: «‎Наверное, в течение следующего года».

Вероятно, главный игрок, прошедший «‎Казанку» – Станислав Магкеев, который до второго разрыва крестов постоянно появлялся в центре обороны «‎Локо». До первого матча в РПЛ Магкеев сыграл 18 матчей во Второй лиге и был одним из лидеров обороны фарма.

В этом сезоне в заявку «‎Локомотива» вошли шесть игроков «‎Казанки»: Магкеев, Даниил Куликов, Даниил Худяков, Александр Сильянов, Дмитрий Рыбчинский и Евгений Морозов.

Артема Карпукаса нельзя назвать воспитанником «‎Казанки» – он провел за фарм всего восемь матчей до выхода в РПЛ.

За пять лет через «‎Казанку» прошли 17 футболистов, которые после нее дебютировалив РПЛ, в среднем до первой игры в элите они проводили 24 матча во Второй лиге. Не все смогли закрепиться на высоком уровне, но 13 из 17 игроков провели в РПЛ больше десяти матчей.

«‎Локо» совсем не умеет зарабатывать на игроках, прошедших через «‎Казанку». Самая дорогая продажа – Николай Поярков в «‎Ростов» за 300 тысяч евро. Кажется, скауты ростовчан вообще очень внимательно следили за «‎Казанкой».

«‎Спартак» за последний год заработал на продаже воспитанников фарма более 1 млн евро

«‎Спартак-2» создали в 2013-м За два года команда добралась до Первой лиги – там играли до закрытия проекта. Лучший результат – пятое место в сезоне-2015/16.

Еще недавно из воспитанников «‎Спартака-2» можно собрать почти целый состав для РПЛ, но по ходу прошлого сезона клуб продал сразу четырех бывших фармовцев: Фаниля Сунгатуллина – в «‎Урал» (380 тысяч евро), Владислава Шитова (500 тысяч) и Николая Рассказова (33 тысячи) – в «‎Крылья Советов», Степана Оганесяна – в «Оренбург» (около 500 тысяч).

В этом сезоне в основе «‎Спартака» играют четыре воспитанника «‎двойки», при этом среди них нет Михаила Игнатова. До дебюта в основе Игнатов провел всего семь матчей в Первой лиге, хотя позднее отыграл там полноценный сезон-2020/21.

За девять лет через «‎Спартак-2» до РПЛ прошли 32 футболиста, у 21 из них – больше десяти игр в элите. В среднем они провели 48 матчей за фарм до попадания в РПЛ. Даниил Денисов – идеальный пример, его переход от молодежного футбола через Первую лигу до дебюта в РПЛ занял 46 игр.

«‎Спартак» понял, как совместить фарм-клубы с арендами, чтобы заработать на тех, кто не тянет уровень основы, но неплохо котируется в РПЛ. Так были оформлены пять рекордных трансферов воспитанников «‎Спартака-2». Сначала их прокачивали в фарме, потом засвечивали в РПЛ через аренды, а затем продавали.

Правда, с Аязом Гулиевым «‎Спартак» в итоге оказался в минусе – всего через полгода после продажи его выкупили обратно за 1 млн евро.

«‎Краснодар» успешнее других продает воспитанников фарма

«‎Краснодар-2» тоже появился в 2013 году. Пять лет команда выступала во Второй лиге, а в 2018-м после банкротства «‎Амкара» и уступки «‎Казанки» вышла в Первую лигу (вылетели только в прошлом сезоне). В 2018-м во Вторую лигу заявился «‎Краснодар-3», который существовал до 2021-го (его тоже учитываем при вычислении воспитанников фарма).

Несмотря на мечту Сергея Галицкого об одиннадцати воспитанниках в основе, «‎Краснодар» очень сдержанно подпускал выпускников академии к первой команде. Все изменил отъезд легионеров весной 2022-го.

После ухода девяти игроков (позже Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба вернулись) в основе «‎Краснодара» дебютировали десять воспитанников фарма. Еще у четырех до весны 2022-го было по одной игре РПЛ, а при Александре Сторожуке они стали регулярно выходить на поле.

У многих дебютантов к тому моменту накопилось по 80 матчей за фармы (Вячеслав Якимов, Олег Исаенко), а у некоторых – вообще 100 (например, у 22-летнего Руслана Апекова).

В прошлом сезоне за «‎Краснодар» сыграли аномальные 18 воспитанников фарма. В этот список попал Кунле Олусегун (19 матчей в Первой лиге до дебюта в РПЛ), хотя в классическом понимании УЕФА он – не воспитанник «‎Краснодара». Прошедшим летом «‎Краснодар» подчистил состав, продав сразу восьмерых воспитанников фарма за 2,25 млн евро. Больше всего принес Вячеслав Литвинов – 1 млн евро от «‎Сочи».

Ярчайший пример постепенной прокачки краснодарских воспитанников – Эдуард Сперцян. В сезоне 2017/18 17-летний Сперцян играл за «‎Краснодар-3» во Второй лиге, в 2018/19 перешел во вторую команду, отыграл два года в Первой лиге, и на фоне прорыва в сезоне-2020/21 (16 голов в 32 матчах, звание лучшего молодого игрока лиги) дебютировал в РПЛ. К тому моменту Сперцян уже отыграл 64 матча во взрослом футболе.

36 игроков пробились в РПЛ через фармы «‎Краснодара», 21 из них провел более десяти матчей в лиге. В среднем путь до элиты занимал 49 матчей.

Три миллиона евро за Даниила Уткина – абсолютно лучший результат для всех фармов, которые мы изучили. В топ-4 входит Сергей Бородин, который уехал в «Торпедо» за 700 тысяч евро – тоже отличный результат.

Другие заметные игроки «‎Краснодара-2» – Николай Комличенко, Илья Жигулев, Денис Адамов и Лео Гогличидзе.

У «Зенита‎» – только два игрока, прошедших через вторую команду

«‎Зенит-2» создали одновременно с фармами «‎Краснодара» и «‎Спартака». После двух сезонов во Второй лиге команда зашла в Первую – помог отказ армавирского «‎Торпедо». «‎Зенит-2» провел в ней четыре сезона, а после вылета в 2019-м не вылезает из Второй.

За десять лет лишь 12 игроков «‎Зенита-2» получили шанс в основе. В «‎Локомотиве» за пять лет появились 11 игроков «‎Казанки», в «‎Спартаке» за девять лет шансы получали 24 игрока фарма, в «‎Краснодаре» – 27.

На нереальность попасть в основу «‎Зенита» через фарм недавно указал раскрывшийся на старте сезона в «‎Ростове» Илья Вахания: «‎Я был в «Зените‑2». Там, конечно, шансов намного меньше пробиться в основную команду. Поэтому решил двигаться в другом направлении». Вахания два сезона выступал за «‎Зенит-2» и провел 42 матча, но в основе его потолком оказалось попадание на скамейку запасных в последнем туре РПЛ-2021/22. Этим летом он покинул «‎Зенит» свободным агентом, а теперь уже дебютировал за сборную России (пусть и, по сути, за молодежный состав).

Лишь Данилу Круговому и Дмитрию Чистякову удалось закрепиться в основе, но и они попали в главную команду не напрямую из фарма.

У игроков «‎Зенита-2» реже получается выбить даже десять матчей в РПЛ. Из 25 игроков, которые добрались до дебюта в лиге, только 12 удалось преодолеть этот показатель. В среднем игроки проводили 37 матчей за «‎Зенит-2» до первого матча в элите.

Лишь Даниила Лесового и Леона Мусаева «‎Зенит» продал дороже 300 тысяч евро. Летом 2023-го оформили относительно неплохую сделку: продали Даниила Шамкина в «‎Торпедо» за 200 тысяч.

Заметные, но еще не упомянутые игроки «‎Зенита-2»: Евгений Марков, Данила Прохин, Рамиль Шейдаев и Саба Сазонов.

Финальный подсчет: сколько игроков РПЛ дают фарм-клубы каждый сезон и во сколько это обходится

Теперь – прямое сравнение фармов. Для начала – какому количеству воспитанников они помогли добраться хотя бы до дебюта в РПЛ.

У «‎Спартака» и «‎Краснодара» – лучшие показатели в пересчете на число сезонов существования фарм-клубов: их фармы доводят до РПЛ в среднем по 3,6 футболиста. Если бы не вынужденная аномалия краснодарцев (из-за ухода легионеров основы весной 2022-го), «‎Спартак-2» был бы абсолютным лидером. «‎Локо» в пересчете на сезоны – не так далеко, а вот у «‎Зенита» все плохо.

Если учитывать не всех воспитанников фармов, а только тех, кто провел более десяти матчей в РПЛ, получается такой расклад:

«‎Казанка» – 13 игроков (в среднем 2,6 за сезон), «‎Спартак-2» – 21 (2,3), «‎Краснодар-2» – 21 (2,1), «‎Зенит-2» – 12 (1,2). Здесь уже «‎Локомотив» вырывается в лидеры. Может, все-таки зря Плутник закрыл фарм?

Сделаем последнее приближение и посчитаем только тех футболистов, которые закрепились в РПЛ – провели больше 30 матчей.

Здесь краснодарская аномалия почти не действует: многие воспитанники закрепились в элите лишь около года назад. Игроки, которые прошли через «‎Зенит-2», получают меньше шансов – и в других командах заиграли лишь восемь из них.

Удивительно, но два самых эффективных фарм-клуба закрыли летом 2022-го. Эффективность «‎Казанки» поражает: команда никогда не поднималась в Первую лигу, ее воспитанники успешно перескакивали через один дивизион. Правда, отчасти статистику искажает более скромная выборка (пять сезонов).

Качество работы «‎Спартака-2» наглядно: никто из конкурентов не обкатывал игроков для РПЛ в своем фарм-клубе так регулярно и успешно.

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Фарм-клубы команд с лучшими академиями в России в среднем за сезон дают в среднем одного-двух игроков, которые способны закрепиться в РПЛ.

Если взять за образец траты на фармы «‎Локомотива» (150 млн рублей) и «‎Спартака» (400 млн рублей), то в пересчете на евро доведение одного футболиста уровня РПЛ через вторую команду обходится от 980 тысяч евро (если фарм выступает во Второй лиге) до 2-5 млн евро (если фарм в Первой лиге – в зависимости от эффективности на уровне «‎Спартака» или «‎Зенита»).

Если считать всех игроков, которые получают шанс в РПЛ после обкатки в фарм-клубе, то затраты на каждого такого футболиста составляют от 500 тысяч евро (например, в случае «‎Локо») до 1,7 млн евро (у «‎Зенита»).

Важно учитывать, что затраты на игрока, пока он находится в фарме – это только часть стоимости его доведения до основы. Ведь чаще всего речь о воспитанниках академий, на которых клубы тратятся и на более ранних стадиях. Поэтому пока существование «‎двоек» в России назвать рыночным можно лишь с натяжкой.

С другой стороны, в условиях еврокубкового бана все больше команд РПЛ делают акцент на молодых россиян, а значит рынку теперь нужен более широкий выбор. В таких условиях для клубов с крупными академиями как никогда логично иметь «‎двойку», которая поможет довести больше игроков до РПЛ. Тех, кто не пригодится самим, сейчас станет проще пристроить в другие клубы.

Фото: Uspensky Nikita/spartak.com/Global Look Press; vk.com/fckazanka; РИА Новости/Павел Бедняков