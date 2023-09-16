7 комментариев

Исследование фарм-клубов РПЛ: у «Зенита» – самый неэффективный, лучше всех работал «Спартак»
Посчитали игроков и затраты.
В феврале 2023-го в России состоялся уникальный топ-матч: «Спартак» и «Локомотив» в игре Кубка России выпустили всего одного легионера – гвинейца Франсуа Камано. «Это радует. В условиях международной изоляции надо продолжать доверять своим, наращивать такой темп», – говорил Валерий Газзаев. Такой же позиции придерживался Валерий Непомнящий: «Уровень РПЛ станет ниже, чем, допустим, два года назад, но будут созданы условия, чтобы молодые игроки ярче себя проявляли. Конкуренция за попадание в состав будет ниже, но спрос с тренеров останется высоким».
Согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES), «Локомотив» (39) и «Спартак» (35) – российские лидеры по числу воспитанников, которые играют в высших лигах европейских стран. Дальше идут «Краснодар» (33), «Зенит» (29) и ЦСКА (26). Лишь ЦСКА в последние годы обходился без фарм-клуба: «Краснодар-2» и «Зенит-2» выступают во Второй лиге, а «Локо» и «Спартак» закрыли вторые команды летом 2022-го, но уже говорят, что их нужно возродить.
Илья Коваль изучил роль фарм-клубов в прокачке молодых игроков.
Аргументы за и против фарм-клубов: после молодежки – либо сразу в основу, либо в аренду в другой клуб?
Возможно, самую резкую критику вторых команд в 2016-м выдал тогдашний тренер «Зенита» Мирча Луческу: «Неправильно, что существует команда «Зенит-2» и играет в таком сильном чемпионате, как ФНЛ (прежнее название Первой лиги – Sports.ru). Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов «Зенита-2» постоянно тренировались с нами, и я мог бы их использовать».
Относительно свежий пример противника фарм-клубов – бывший глава «Локомотива» Александр Плутник. Бывший спортивный директор «Локо» Томас Цорн так аргументировал закрытие второй команды клуба, «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой (фарм-клуб и молодежная команда – Sports.ru) не оптимально и финансово невыгодно клубу». Гендиректор Владимир Леонченко развил мысль Цорна: «Главный рычаг и стимул – давать ребятам возможность проявить себя в основе. Ребятам, переросшим «Казанку» и не попавшим в основу из-за конкуренции, лучше будет в аренде в клубе РПЛ или Первой лиги».
Далеко не всем аренда кажется лучшей альтернативой фарм-клубу. «Единицы могут сразу после школы попасть в молодежку и оттуда сходу заиграть в основе. Парням нужен год-два, чтобы заматереть, поиграть в системе клуба среди взрослых мужиков, но уровнем ниже. Можно отдать их в аренду в клубы из низших лиг. Но «Казанка» позволяла давать им практику того же уровня – и все под контролем «Локомотива». Мы могли где-то их поберечь, потерпеть, пока их организм позволит реализовать потенциал», – объяснял первый тренер «Казанки» Денис Клюев.
Летом 2022-го «Спартак» тоже закрыл фарм-клуб – решение связали с финансовыми сложностями. В 2016-м Леонид Федун объяснял преимущества, которые дает «Спартак-2»: «Илья Кутепов, Александр Зуев, Георгий Мелкадзене доросли бы до основы. У нас скорее негативный опыт передачи футболистов в аренду. Также мы сохраняем единую философию, концепцию игры – переход дальше прост».
Фармы обходятся клубам РПЛ в 2-5% бюджета. «Локо» мог бы больше года содержать «Казанку» вместо покупки Раконьяца
Одна из главных причин споров вокруг фармов – деньги. Сколько стоит содержание фарм-клуба?
Федун сравнивал годовой бюджет «Спартака-2» с зарплатой одного легионера. По оценке «Чемпионата», в последние годы для красно-белых речь шла о 300-400 млн рублей в год, то есть около 4-5% расходов клуба в 2022 году. В евро – от 3,5 до 4,5 млн, если считать по курсу 85 рублей – 1 евро. Нет, мы не ошиблись: для ретроспективного анализа логичнее взять такой курс, он ближе к показателям предыдущих лет, которые мы изучаем. Для наглядности: за деньги, схожие с тратами на фарм, «Спартак» зимой 2023-го купил Алексиса Дуарте (4 млн евро по данным Transfermarkt).
Цорн говорил, что бюджет «Казанки» был близок к 150 млн рублей (1,8 млн евро), это 2,5% от всех расходов клуба. За Марко Раконьяца летом-2022 заплатили больше – 2,5 млн евро.
Двукратная разница в расходах на вторые команды «Локо» и «Спартака» объясняется просто: «Казанка» играла во Второй лиге, а «Спартак-2» – в Первой, в которой появляются расходы на перелеты.
По «Зениту» нет точных данных. Согласно финансовому отчету, публикуемому РФС, петербуржцы тратят 777 млн рублей (9,1 млн евро) на развитие молодежного футбола. Не все идет на фарм-клуб. Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью Sports.ru рассказывал, что речь о сравнительно скромных затратах: «Кто-то может сказать о больших затратах на вторые команды. Я знаю зарплаты в «Зените-2». В нашей зоне во второй лиге 23 команды – «Зенит-2» по зарплатам в пятерке последних. Премиальные – на два похода в кино».
У «Краснодара» до 2021 года было сразу два фарм-клуба – в Первой и Второй лигах. Расходы на их содержание неизвестны, но в 2022-м у «Краснодара» был самый большой бюджет на развитие молодежного футбола – 1 млрд рублей (невероятные 22% от всех расходов клуба). Сюда входит, как минимум, содержание академии, персонала, а также фарм-клуба.
Через «Казанку» до РПЛ довели 17 игроков. «Локо» совсем не умеет продавать воспитанников фарма
Чтобы оценить эффективность фармов, введем условное понятие «воспитанник фарм-клуба». Футболист должен провести как минимум 15 матчей за фарм до дебюта в РПЛ. Матчи, проведенные после дебюта за основу, не считаем – они дают игровую практику, но чаще всего менее релевантны для продвижения игрока по клубной структуре.
Важно: не путаем воспитанников фарм-клуба и воспитанников клуба в традиционной трактовке УЕФА (те, кто провел в клубной системе как минимум три года в возрасте от 15 до 21). Часто игрок может подпадать под оба понятия, но есть и исключения. Этот термин может звучать непривычно в отношении некоторых игроков, но будем придерживаться его для простоты формулировок.
«Казанка» – вторая попытка «Локо» создать фарм-клуб: с 2008-го по 2014-й существовал «Локомотив-2», за который выступал, например, Георгий Джикия. Тогда фарм был зарегистрирован отдельным юрлицом – у двух «Локомотивов» даже не было сквозной заявки.
В 2017-м президент «Локо» Илья Геркус сделал красиво: название с отсылкой к клубной истории, Дмитрий Сычев в составе, стильная красно-черная форма и собственная айдентика в стиле конструктивизма. Геркус поставил задачу поскорее выйти в ФНЛ. В дебютном сезоне «Казанка» стала третьей в зоне «Запад» и после развала пермского «Амкара» получила предложение подняться в ФНЛ. Совет директоров «Локо» побоялся увеличения трат на фарм-клуб и отказался (вместо этого на повышение пошел «Краснодар-2»).
В результате все пять сезонов вплоть до расформирования «Казанка» играла во Второй лиге. Новый председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных говорит о вероятном воссоздании фарма: «Наверное, в течение следующего года».
Вероятно, главный игрок, прошедший «Казанку» – Станислав Магкеев, который до второго разрыва крестов постоянно появлялся в центре обороны «Локо». До первого матча в РПЛ Магкеев сыграл 18 матчей во Второй лиге и был одним из лидеров обороны фарма.
В этом сезоне в заявку «Локомотива» вошли шесть игроков «Казанки»: Магкеев, Даниил Куликов, Даниил Худяков, Александр Сильянов, Дмитрий Рыбчинский и Евгений Морозов.
Артема Карпукаса нельзя назвать воспитанником «Казанки» – он провел за фарм всего восемь матчей до выхода в РПЛ.
За пять лет через «Казанку» прошли 17 футболистов, которые после нее дебютировалив РПЛ, в среднем до первой игры в элите они проводили 24 матча во Второй лиге. Не все смогли закрепиться на высоком уровне, но 13 из 17 игроков провели в РПЛ больше десяти матчей.
«Локо» совсем не умеет зарабатывать на игроках, прошедших через «Казанку». Самая дорогая продажа – Николай Поярков в «Ростов» за 300 тысяч евро. Кажется, скауты ростовчан вообще очень внимательно следили за «Казанкой».
«Спартак» за последний год заработал на продаже воспитанников фарма более 1 млн евро
«Спартак-2» создали в 2013-м За два года команда добралась до Первой лиги – там играли до закрытия проекта. Лучший результат – пятое место в сезоне-2015/16.
Еще недавно из воспитанников «Спартака-2» можно собрать почти целый состав для РПЛ, но по ходу прошлого сезона клуб продал сразу четырех бывших фармовцев: Фаниля Сунгатуллина – в «Урал» (380 тысяч евро), Владислава Шитова (500 тысяч) и Николая Рассказова (33 тысячи) – в «Крылья Советов», Степана Оганесяна – в «Оренбург» (около 500 тысяч).
В этом сезоне в основе «Спартака» играют четыре воспитанника «двойки», при этом среди них нет Михаила Игнатова. До дебюта в основе Игнатов провел всего семь матчей в Первой лиге, хотя позднее отыграл там полноценный сезон-2020/21.
За девять лет через «Спартак-2» до РПЛ прошли 32 футболиста, у 21 из них – больше десяти игр в элите. В среднем они провели 48 матчей за фарм до попадания в РПЛ. Даниил Денисов – идеальный пример, его переход от молодежного футбола через Первую лигу до дебюта в РПЛ занял 46 игр.
«Спартак» понял, как совместить фарм-клубы с арендами, чтобы заработать на тех, кто не тянет уровень основы, но неплохо котируется в РПЛ. Так были оформлены пять рекордных трансферов воспитанников «Спартака-2». Сначала их прокачивали в фарме, потом засвечивали в РПЛ через аренды, а затем продавали.
Правда, с Аязом Гулиевым «Спартак» в итоге оказался в минусе – всего через полгода после продажи его выкупили обратно за 1 млн евро.
«Краснодар» успешнее других продает воспитанников фарма
«Краснодар-2» тоже появился в 2013 году. Пять лет команда выступала во Второй лиге, а в 2018-м после банкротства «Амкара» и уступки «Казанки» вышла в Первую лигу (вылетели только в прошлом сезоне). В 2018-м во Вторую лигу заявился «Краснодар-3», который существовал до 2021-го (его тоже учитываем при вычислении воспитанников фарма).
Несмотря на мечту Сергея Галицкого об одиннадцати воспитанниках в основе, «Краснодар» очень сдержанно подпускал выпускников академии к первой команде. Все изменил отъезд легионеров весной 2022-го.
После ухода девяти игроков (позже Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба вернулись) в основе «Краснодара» дебютировали десять воспитанников фарма. Еще у четырех до весны 2022-го было по одной игре РПЛ, а при Александре Сторожуке они стали регулярно выходить на поле.
У многих дебютантов к тому моменту накопилось по 80 матчей за фармы (Вячеслав Якимов, Олег Исаенко), а у некоторых – вообще 100 (например, у 22-летнего Руслана Апекова).
В прошлом сезоне за «Краснодар» сыграли аномальные 18 воспитанников фарма. В этот список попал Кунле Олусегун (19 матчей в Первой лиге до дебюта в РПЛ), хотя в классическом понимании УЕФА он – не воспитанник «Краснодара». Прошедшим летом «Краснодар» подчистил состав, продав сразу восьмерых воспитанников фарма за 2,25 млн евро. Больше всего принес Вячеслав Литвинов – 1 млн евро от «Сочи».
Ярчайший пример постепенной прокачки краснодарских воспитанников – Эдуард Сперцян. В сезоне 2017/18 17-летний Сперцян играл за «Краснодар-3» во Второй лиге, в 2018/19 перешел во вторую команду, отыграл два года в Первой лиге, и на фоне прорыва в сезоне-2020/21 (16 голов в 32 матчах, звание лучшего молодого игрока лиги) дебютировал в РПЛ. К тому моменту Сперцян уже отыграл 64 матча во взрослом футболе.
36 игроков пробились в РПЛ через фармы «Краснодара», 21 из них провел более десяти матчей в лиге. В среднем путь до элиты занимал 49 матчей.
Три миллиона евро за Даниила Уткина – абсолютно лучший результат для всех фармов, которые мы изучили. В топ-4 входит Сергей Бородин, который уехал в «Торпедо» за 700 тысяч евро – тоже отличный результат.
Другие заметные игроки «Краснодара-2» – Николай Комличенко, Илья Жигулев, Денис Адамов и Лео Гогличидзе.
У «Зенита» – только два игрока, прошедших через вторую команду
«Зенит-2» создали одновременно с фармами «Краснодара» и «Спартака». После двух сезонов во Второй лиге команда зашла в Первую – помог отказ армавирского «Торпедо». «Зенит-2» провел в ней четыре сезона, а после вылета в 2019-м не вылезает из Второй.
За десять лет лишь 12 игроков «Зенита-2» получили шанс в основе. В «Локомотиве» за пять лет появились 11 игроков «Казанки», в «Спартаке» за девять лет шансы получали 24 игрока фарма, в «Краснодаре» – 27.
На нереальность попасть в основу «Зенита» через фарм недавно указал раскрывшийся на старте сезона в «Ростове» Илья Вахания: «Я был в «Зените‑2». Там, конечно, шансов намного меньше пробиться в основную команду. Поэтому решил двигаться в другом направлении». Вахания два сезона выступал за «Зенит-2» и провел 42 матча, но в основе его потолком оказалось попадание на скамейку запасных в последнем туре РПЛ-2021/22. Этим летом он покинул «Зенит» свободным агентом, а теперь уже дебютировал за сборную России (пусть и, по сути, за молодежный состав).
Лишь Данилу Круговому и Дмитрию Чистякову удалось закрепиться в основе, но и они попали в главную команду не напрямую из фарма.
У игроков «Зенита-2» реже получается выбить даже десять матчей в РПЛ. Из 25 игроков, которые добрались до дебюта в лиге, только 12 удалось преодолеть этот показатель. В среднем игроки проводили 37 матчей за «Зенит-2» до первого матча в элите.
Лишь Даниила Лесового и Леона Мусаева «Зенит» продал дороже 300 тысяч евро. Летом 2023-го оформили относительно неплохую сделку: продали Даниила Шамкина в «Торпедо» за 200 тысяч.
Заметные, но еще не упомянутые игроки «Зенита-2»: Евгений Марков, Данила Прохин, Рамиль Шейдаев и Саба Сазонов.
Финальный подсчет: сколько игроков РПЛ дают фарм-клубы каждый сезон и во сколько это обходится
Теперь – прямое сравнение фармов. Для начала – какому количеству воспитанников они помогли добраться хотя бы до дебюта в РПЛ.
У «Спартака» и «Краснодара» – лучшие показатели в пересчете на число сезонов существования фарм-клубов: их фармы доводят до РПЛ в среднем по 3,6 футболиста. Если бы не вынужденная аномалия краснодарцев (из-за ухода легионеров основы весной 2022-го), «Спартак-2» был бы абсолютным лидером. «Локо» в пересчете на сезоны – не так далеко, а вот у «Зенита» все плохо.
Если учитывать не всех воспитанников фармов, а только тех, кто провел более десяти матчей в РПЛ, получается такой расклад:
«Казанка» – 13 игроков (в среднем 2,6 за сезон), «Спартак-2» – 21 (2,3), «Краснодар-2» – 21 (2,1), «Зенит-2» – 12 (1,2). Здесь уже «Локомотив» вырывается в лидеры. Может, все-таки зря Плутник закрыл фарм?
Сделаем последнее приближение и посчитаем только тех футболистов, которые закрепились в РПЛ – провели больше 30 матчей.
Здесь краснодарская аномалия почти не действует: многие воспитанники закрепились в элите лишь около года назад. Игроки, которые прошли через «Зенит-2», получают меньше шансов – и в других командах заиграли лишь восемь из них.
Удивительно, но два самых эффективных фарм-клуба закрыли летом 2022-го. Эффективность «Казанки» поражает: команда никогда не поднималась в Первую лигу, ее воспитанники успешно перескакивали через один дивизион. Правда, отчасти статистику искажает более скромная выборка (пять сезонов).
Качество работы «Спартака-2» наглядно: никто из конкурентов не обкатывал игроков для РПЛ в своем фарм-клубе так регулярно и успешно.
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Фарм-клубы команд с лучшими академиями в России в среднем за сезон дают в среднем одного-двух игроков, которые способны закрепиться в РПЛ.
Если взять за образец траты на фармы «Локомотива» (150 млн рублей) и «Спартака» (400 млн рублей), то в пересчете на евро доведение одного футболиста уровня РПЛ через вторую команду обходится от 980 тысяч евро (если фарм выступает во Второй лиге) до 2-5 млн евро (если фарм в Первой лиге – в зависимости от эффективности на уровне «Спартака» или «Зенита»).
Если считать всех игроков, которые получают шанс в РПЛ после обкатки в фарм-клубе, то затраты на каждого такого футболиста составляют от 500 тысяч евро (например, в случае «Локо») до 1,7 млн евро (у «Зенита»).
Важно учитывать, что затраты на игрока, пока он находится в фарме – это только часть стоимости его доведения до основы. Ведь чаще всего речь о воспитанниках академий, на которых клубы тратятся и на более ранних стадиях. Поэтому пока существование «двоек» в России назвать рыночным можно лишь с натяжкой.
С другой стороны, в условиях еврокубкового бана все больше команд РПЛ делают акцент на молодых россиян, а значит рынку теперь нужен более широкий выбор. В таких условиях для клубов с крупными академиями как никогда логично иметь «двойку», которая поможет довести больше игроков до РПЛ. Тех, кто не пригодится самим, сейчас станет проще пристроить в другие клубы.
«Европейский Паровоз» – в телеграме
Фото: Uspensky Nikita/spartak.com/Global Look Press; vk.com/fckazanka; РИА Новости/Павел Бедняков
P.S. Георгий Мелкадзене - это румынский легионер? 😂
Ну вот обязательно надо было именно так писать? Любители кейсов и луков...