Европейский Паровоз
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Рейтинг худших боссов «Локо»: борьба Плутника и Смородской, Кикнадзе – не на дне из-за трофеев

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Даже Кикнадзе был успешнее Плутника.

После худшего старта в российской истории «Локомотив» переживает очередную революцию. Сначала клуб покинули главный тренер Джо Циннбауэр и спортивный директор, а затем за день уволили почти весь персонал основы и сменили председателя совета директоров (теперь им руководит Юрий Нагорных).

В середине сентября на Sports.ru вышел рейтинг худших тренеров в истории «Локо»: Циннбауэр и Маркус Гиздоль возглавили антитоп. После ухода Александра Плутника – время для рейтинга худших руководителей в новейшей истории клуба. 

Валерия Филатова, который создал с Юрием Семиным золотой «Локо», конечно, нет в рейтинге. По остальным – пойдем от лучшего к худшему.

Согласны с рейтингом? Обязательно пишите в комментариях.  

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