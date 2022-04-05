Немецкий «Локо» – все: ушел главный помощник Рангника. Оставили молодой состав и хаос в управлении

Мы ожидали большего.

Ларс Корнетка ушел с поста руководителя «‎Локомотива» по спорту и развитию, его полномочия перешли к спортивному директору Томасу Цорну. Так клуб фактически объявил о конце немецкого периода, который начался в июле 2021-го с назначением Ральфа Рангника.

Рангник обещал сделать из паровоза «‎Сапсан», а после его ухода в «‎Манчестер Юнайтед» эту задачу взвалили на его ближайшего помощника Корнетку.

Теперь в «‎Локо» нет ни того, ни другого – пора подводить итоги.

При немцах «‎Локо» долго молчал и промахнулся с тренером. Главный реформатор уехал слишком быстро

Старт немецкой кампании вдохновлял: в клуб РПЛ пришел европейский топ-менеджер, который с нуля выстроил «‎Хоффенхайм» и футбольную империю «‎Ред Булл», всегда делал ставку на интенсивный футбол и развитие молодых футболистов. К сожалению, с каждым месяцем проект Рангника в России разочаровывал все сильнее.

Первая проблема перестройки – тотальный сбой в коммуникации. «‎Локомотив» затеял мегаинтригующий проект и потратил на летние трансферы рекордную сумму в истории клуба, набрал штат иностранных специалистов, но упорно молчал. Да и первое публичное выступление Рангника в России спустя три с лишним месяца после появления в «‎Локо» вышло максимально невнятным. Конечно, это сильно сказалось на восприятии проекта и серьезности намерений немцев.

Вторая причина – странные кадровые решения, прежде всего, в тренерском штабе. Маркус Гиздоль с самого начала выглядел сомнительным кандидатом. Его решение взять в помощники Лутца Зибрехта – лучшего друга без тренерского опыта (работал только спортивным директором), варившегося в Германии в четвертой-пятой лигах, лишь усилило непонимание тренерского штаба.

Осенний провал «‎Локомотива» после попытки Гиздоля резко превратить оборонительную команду в контрпрессингующую машину тоже заставил сомневаться в его квалификации Маркуса. Внезапный уход без прощания с футболистами и руководством (пусть даже в экстраординарных обстоятельствах) подтвердил инсайды об отсутствии у него должного контакта с командой.

Гиздоль – абсолютно худший тренер в истории «‎Локо»: 12 матчей, 3 победы и в среднем одно очко за матч.

Ошибка с назначением Гиздоля стала еще более очевидной после ухода Рангника в «‎Ман Юнайтед».

Рангник участвовал в тренировочном процессе, его имидж притягивал футболистов из молодежек европейских топ-сборных. Понятно, что без статуса Рангника «Локо» не затевал бы настолько глобальную перестройку, но плотная завязка всех процессов на Ральфе превратилась в третью проблему обновленного клуба.

Уже на первом этапе немецкий эксперимент в «‎Локомотиве» погряз в слухах, хаосе и безнадеге, которая поздней осенью выразилась в пяти поражениях подряд. Гиздоль оставил хаотичную и неуправляемую команду, которая все еще далека от сбалансированности. Искать баланс приходится Марвину Компперу – главному тренеру-дебютанту.

Рангник и Корнетка оставили молодой и ликвидный состав. Но вместо немецкой организованности в клубе царит русский хаос

Зимой «Локо» поработал в медиаполе:

Корнетка фактурно поговорил со Sports.ru, клуб выпустил мини-интервью с новичками, а на закрытой встрече с болельщиками руководство признало наличие проблем и дало обещание исправиться.

К концу марта 2022-го «Локомотив» полностью обновили состав. В последнем матче со «‎Спартаком» в старте вышли всего три игрока, числившиеся в клубе год назад – Дмитрий Живоглядов, Сергей Бабкин и Даниил Худяков. Бабкин и Худяков дебютировали в официальных играх уже при Рангнике и Корнетке. После летней закупки «‎Локомотиву» не хватало цельности, поэтому зимой добавили нападающих, подходящих под агрессивную и вертикальную игру – Яна Кухту и Вильзона Изидора. Так команда стала ярче атаковать, компенсируя оборонительные провалы.

В интервью Sports.ru Корнетка рассказывал, что для полной перестройки необходимы три трансферных окна: «‎Надеемся, летом 2022 года новая команда будет готова». Этот процесс явно не удастся завершить так, как было задумано, но сейчас «‎Локомотив» получил очень симпатичный и необычайно молодой костяк (средний возраст стартового состава против «‎Спартака» – 22,7 года) из ликвидных легионеров и конкурентоспособных, как минимум, на уровне РПЛ россиян. Несмотря на то, что отдельные трансферы вызывают вопросы (уход Мурило за 2,2 млн евро, завышенные ценники Тикнизяна и Марадишвили), в апреле 2022-го не кажется, что клуб потратил деньги впустую (трансферное сальдо «‎Локо» за два трансферных окна по Transfermarkt – минус 31,19 млн евро).

Скорее всего, даже в нынешних условиях «‎Локо» продаст Бека-Бека, Изидора, Кухту, Керка и Едвая хотя бы без потерь. Заигравшие в основе Худяков, Бабкин, Петров, а также купленные Тикнизян, Марадишвили и Мампасси теперь станут еще более ценными активами в рамках РПЛ.

Но главное разочарование периода Рангника и Корнетки – отсутствие ощущения организованности и планомерного развития. Вместо них в «‎Локо» царили непоследовательность и бардак, типичные для российского футбола.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Владимир Федоренко, Евгений Одиноков; fclm.ru