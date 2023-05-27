19 комментариев

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От редакции: вы в блоге «Шесть Элче», где регулярно выходят отличные тексты про «Ливерпуль». Здесь – тактический анализ новой игровой системы, с которой «Ливерпуль» снова начал побеждать.

«Ливерпуль» сыграл уже девять матчей с момента, как перевод Трента в полузащиту на (почти) постоянной основе изменил схему, по которой играет команда. Пожалуй, впервые за все время в клубе Юрген Клопп решил так надолго отказаться от привычной для себя 4-3-3, изменив ее на что-то вроде 3-2-2-3 или 3-2-5.

В этом тексте мы постараемся вникнуть в то, как теперь играет «Ливерпуль», разобрать выступления отдельных игроков в новой системе и предположить, какие новички могут усилить команду в такой расстановке.

В начале апреля «Ливерпуль» сыграл подряд с «Сити», «Челси» и «Арсеналом», и эти матчи могли либо переломить ход сезона, либо подтвердить, что он провален, и шансов ни на что значительное больше нет. После двух невыразительных игр – поражение без особых шансов против «Сити» и ничья против кризисного «Челси» – в матче с «канонирами» Клопп решил изменить схему, опробовав вариацию 3-2-5, которую условно можно записать как 3-2-2-3.

Схема 3-2-5 не нова для английских топ-клубов. «Арсенал» и «Ман Сити» – самые яркие примеры команд, которые с мячом расставляются именно так.

Клопп выиграл с «Ливерпулем» все, играя с двумя ультраатакующими крайними защитниками, но большая часть топ-клубов по всей Европе отошла от такой концепции. Те же «Сити» и «Арсенал», боровшиеся в этом году за титул АПЛ, и вовсе практически отказались от использования крайков в атаке.

Основная причина – стремление к более надежной игре при переходе в оборонительную фазу. Расположение обоих фулбеков в двух последних линиях обороны, а не максимально близко к воротам соперника, позволяет лучше сдерживать возможные контратаки соперника.

Именно контратаки в этом сезоне были одной из главных проблем для «Ливерпуля»: по количеству пропущенных голов в быстрых атаках соперника «красные» – одна из худших команд лиги. Так что же меняет новая структура?

Теперь «Ливерпуль» зачастую оставляет тройку игроков сзади: Робертсон остается играть левого центрального защитника вместо того, чтобы подниматься высоко по флангу. Трент формирует пару с Фабиньо в опорной зоне. Таким образом, в моменты перехода мяча практически всегда соперников готовы встречать три защитника и два полузащитника.

Такая структура куда более надежна, чем прежняя, когда Трент и Робертсон действовали шире и выше линии мяча. Это слишком часто оставляло Фабиньо и двух центральных защитников в численном меньшинстве.

Новая структура весьма эффективна и в контрпрессинге, что отмечал и сам Юрген Клопп. Увеличение количества полузащитников позволяет «Ливерпулю» иметь численное преимущество в центре, которое важно в моменты потери мяча. Ниже – пример подобного момента в матче с «Лидсом».

Здесь Салах получает мяч у боковой линии справа. Жота (левый вингер) и Джонс (левый центральный полузащитник) меняются позициями, поэтому Диогу занимает место в полузащите вместе с Гакпо, который действует глубже в роли ложной девятки.

«Ливерпуль» теряет мяч, но три игрока сразу же стягиваются в эту зону, вступая в прессинг. Они накрывают соперника, и Фабиньо удается быстрый отбор.

Этот кадр показывает эффективность построения 3-2 в обороне. Трент и Фабиньо вместе возвращают мяч. Но, что еще важнее, даже если бы «Лидс» вышел из-под прессинга в этой ситуации, у «Ливерпуля» сзади была бы подстраховка из трех человек, а не двух, как раньше.

За эти девять матчей стало ясно, что Тренту здорово удается прессинг из центральных зон. Эта оборонительная роль подчеркивает его сильные стороны, и теперь он и при защите не выглядит как слабое место, а играет важную роль в командной структуре.

Тем не менее, новая позиция Трента означает, что правый центральный защитник теперь отвечает за гораздо большее пространство в оборонительной фазе, так как теперь ему нужно закрывать и правый фланг.

Конате в целом здорово вписался в эту роль: он быстрее, сильнее и гораздо лучше защищается в ситуациях 1-в-1, чем Трент. Сам Александр-Арнольд теперь может сосредоточиться на игре на опережении (здесь ему помогает его выдающееся чтение игры) в переходных фазах, а при позиционной обороне он возвращается на привычную позицию правого крайнего защитника.

Глобально правый фланг «Ливерпуля» стал надежнее в защите, и у Конате были отличные матчи в новой роли (например, против «Арсенала», когда ему противостоял Мартинелли), но именно позиция правого центрального защитника вызывает наибольшие вопросы.

Во-первых, самому Конате однозначно еще нужно привыкать к новым задачам (свежий пример: в матче с «Виллой» соперники целенаправленно били в эту зону, и эта тактика приносила плоды). Во-вторых, Ибраима – единственный игрок в составе, которого реалистично можно использовать в этой роли. Но подробнее об этом далее по тексту.

Схема 3-2-2-3 также позволила «Ливерпулю» увеличить средний процент владения мячом: он вырос с 61% в среднем по сезону до 66,5% в этих девяти матчах. Команда Клоппа наконец может доминировать над соперниками, что толком не удавалось в течение всего сезона. Позиционные атаки стали осмысленнее, «Ливерпуль» грамотнее использует всю ширину поля и растягивает защиту.

Часто игроки перегружают один фланг, тем самым оставляя свободным другой. «Ливерпуль» действует так, как говорил Гвардиола: «Двигай соперников, а не мяч. Заставляй оппонента прессинговать. Если у тебя мяч на одном фланге, то завершение должно быть на другом».

Отход от классической 4-3-3 Клоппа повлек за собой изменения практически для всех игроков. Кроме ролей Трента и Робертсона, который стал оставаться сзади гораздо чаще, большой переменой также стало то, что обе «восьмерки» теперь играют гораздо выше.

Логично, что полузащитники, более нацеленные на атаку, выиграли от этого. Кертис Джонс проводит, пожалуй, лучший отрезок в футболке «Ливерпуля» на позиции левой «восьмерки», поддерживая атаки с любимого левого фланга (в академии Кертис был вингером).

В то же время то, как вписать в эту систему Тьяго, точно станет головоломкой для Клоппа. Его уже выпускали на замену на позиции опорника, а также на позициях обеих «восьмерок», но ни в одной из этих ролей он не выглядел привычно комфортно.

Тьяго предпочитает играть глубоко расположенного плеймейкера: он опускается ниже в поиске мяча и диктует пасами темп игры. Но когда рядом с Фабиньо играет Трент, Тьяго просто не хватает места в этой зоне. Для игры на позиции одной из восьмерок ему не хватает динамики.

Невозможность эффективно использовать одного из своих лучших игроков – это проблема, но для ее решения у Клоппа будут предсезонка и трансферное окно. Прямо сейчас работающая и приносящая результаты система важнее, чем наличие в ней идеальной роли для Тьяго: без участия испанца команда смогла выдать лучшую серию в сезоне.

Пока что все звучит очень оптимистично, но есть и несколько тактических аспектов, в которых «Ливерпулю» точно есть что улучшать:

1) Перекос в атаку

Самое важное: расстояние между двойкой Фабиньо-Трент и выдвинутыми полузащитниками часто слишком большое, и временами это приводит к недостатку компактности в полузащите «Ливерпуля».

Зачастую обе «восьмерки» слишком активно подключаются к атакам, чтобы сформировать пятерку в нападении. Им нужно лучше понимать, когда логичнее ворваться в штрафную, а когда опуститься глубже и предложить себя как дополнительную опцию для Трента, Робертсона или другого игрока. Вероятно, некоторые опасные контратаки могли бы просто не случиться, если бы Хендо или Джонс остались глубже между линиями, но эта тактическая выучка придет с опытом игры в новой системе (и новыми игроками в полузащите).

2) Переживания по поводу Салаха

Мохамед снова часто оказывается непривычно глубоко и широко, некоторые примеры этого можно увидеть ниже. Логично считать, что команда, в составе которой есть атакующий игрок уровня Салаха, должна делать все, чтобы он максимально часто оказывался как можно ближе к чужим воротам.

Возможное решение, которое уже придумал Клопп: Салах иногда меняется местами с правой «восьмеркой» (здесь – Хендерсон) и врывается в штрафную вместо него.

3) Персональная опека против Трента

Если тренер соперника выбирает агрессивный прессинг и персональную опеку Трента, его смещения в полузащиту становится менее эффективными. Ему чаще приходится принимать мяч спиной к чужим воротам, чаще выбирать простой короткий пас ближнему вместо обостряющей передачи вперед.

Этим может заниматься и Хендерсон, поэтому в таких матчах может иметь смысл возврат к «традиционной» позиции Трента справа в защите. Оттуда он по-прежнему может смещаться в полузащиту, но реже и избирательнее, а также всегда находиться лицом к чужим воротам, имея опции для передач.

Короткий промежуточный итог перед разбором персоналий.

Что стало лучше:

• Команда лучше обороняется в переходных фазах;

• В центре поля больше игроков, что улучшает структуру прессинга;

• Позиционные атаки стали опаснее, «Ливерпуль» лучше и опаснее владеет мячом.

Что пока не идеально:

• В полузащите периодически возникают слишком большие пустые пространства (нужно найти баланс между подключениями Джонса/Хендерсона в атаку и надежностью);

• Салах слишком часто уходит в глубину;

• Смещения Трента могут быть нейтрализованы мощным прессингом, имеет смысл план Б.

В новой системе «Ливерпуль» играет в лучший футбол за весь сезон, и это не совпадение. Одна из причин – многие футболисты теперь играют в ролях, которые лучше им подходят и лучше раскрывают их сильные стороны, маскируя слабые. Самый яркий пример – Трент, но он не единственный, и именно о влиянии новой системы на отдельных игроков мы поговорим далее.

Эндрю Робертсон: история большого самопожертвования

Один из редких примеров негативного влияния новой системы на игрока – Энди Робертсон, которому пришлось ради своего друга Трента (и команды, естественно) значительно ограничить собственный атакующий потенциал. Теперь Роббо, когда «Ливерпуль» с мячом, чаще всего играет левого центрального защитника в тройке Робертсон-ВВД-Конате, не рискуя подниматься высоко слишком часто.

Робертсон по-прежнему поддерживает атаки забеганиями из глубины, как и раньше (примеры из матча с «Лидсом» – ниже), но с меньшей регулярностью. То, что крайний защитник не прикован к защите, очень важно для команды и ее непредсказуемости – совсем отказаться от Роббо в атаках было бы преступно.

Очевидно, впрочем, что Роббо пока что не слишком комфортно чувствует себя в новой роли. Едва ли Клопп, чья лояльность известна каждому, усадит Робертсона, но не помешало бы иметь качественную подмену на эту позицию. Для позиции классического атакующего крайка в 4-3-3 есть Цимикас, но ему приспособиться к новой гибридной роли еще тяжелее, чем Робертсону, который хотя бы играл ЛЦЗ в сборной Шотландии. Рассмотрим опции.

Есть предположение, что вариантом на эту позицию мог бы быть Джо Гомес. Он играл и левого, и левого центрального защитника в «Ливерпуле», неплох на мяче и достаточно хорошо пасует; звучит неплохо, и, пожалуй, такое действительно можно был бы попробовать. Одно большое «но» для этого решения: в этой роли был бы очень полезен левоногий футболист, в то время как Гомес правша. Впрочем, о Джо мы еще вспомним чуть позже.

Интересный вариант с трансферного рынка – Гонсалу Инасиу. О нем мы знаем, что он левша, хорошо играющий обеими ногами, мобильный и маневренный центрдеф. И у него в контракте есть отступные в размере €45 миллионов.

Важное качество, которое точно пригодилось бы в этой роли – умение Инасиу продвигать мяч. Он совершает 8.9 прогрессивных пасов и 2.01 продвижений мяча на дриблинге в среднем за 90 минут. По этим показателям он находится в 99-м и 98-м перцентиле среди центральных защитников.

Слухи были также о Леви Колуилле из «Челси» (проводит сезон в аренде в «Брайтоне»), и по профилю он бы тоже практически идеально вписался в эту роль.

Вероятнее всего, однако, Робертсон останется первым выбором и в следующем сезоне. У него будет целая предсезонка, чтобы привыкнуть к новым задачам, а у тренерского штаба – чтобы адаптировать его роль в частности и систему в целом под сильные стороны Энди.

Почему Трент все еще номинальный правый защитник, а не выходит сразу в полузащите?

Трент и Фабиньо сформировали отличную пару в полузащите и дали «Ливерпулю» качественную базу как для атаки, так и для обороны. Вы можете заметить это по карте усредненных позиций:

Александр-Арнольд выглядит настолько здорово в этой роли, что многие болельщики уже хотят перевода Трента в полузащиту на постоянной основе. Но смещение в центр по ходу матча сильно отличается от выхода там с первых минут.

Спросим самого Трента, прежде чем перейти к разбору ситуации. «Отличный вопрос! Я и полузащитник, и защитник. С мячом я вижу себя в полузащите, без мяча я по-прежнему играю справа в защите», – отвечает ТАА. Ладно, отвечает не нам, а The Athletic, но суть от этого не меняется. Так почему же ни Клопп, ни сам Трент не намерены делать из него полноценного полузащитника – по крайней мере пока?

ТАА получает гораздо больше свободы в роли инвертированного фулбека, так как это ставит соперника в затруднительное положение. Должен ли вингер следовать за ним в полузащиту? Если должен, это оголяет фланг, что может дать большую свободу действий Салаху.

Если вингер остается на фланге, а Трента встречает один из полузащитников, правый центральный полузащитник «Ливерпуля» (сейчас Хендерсон) получает больше пространства и свободы.

Почему бы просто не перевести Трента в полузащиту в рамках текущей системы?

Сейчас Александр-Арнольд может задавать темп игры в качестве дополнительного полузащитника. У него больше опций для паса:

Больше времени и пространства и лучший угол обзора:

Трент не получил бы ничего этого, если бы вышел в полузащите в текущей системе.

Только что вы увидели усредненную тепловую карту Джордана Хендерсона в матчах с «Арсеналом» и «Лидсом». Если Трент передвигается в полузащиту на постоянной основе, он, вероятно, занимает именно эту роль. Хендо в матче с «Лидсом» набрал всего 74 касания и 66 попыток паса: это почти в два раза меньшая вовлеченность в игру, чем у ТАА в этом же матче. Направо же в этом случае был бы нужен новый защитник под основу.

Тогда почему не перевести Трента в полузащиту в традиционной 4-3-3?

Большая часть тезисов выше применимы и сюда: Трент был бы не четвертым полузащитником, перенасыщающим центр и получающим за счет этого больше свободы, а «просто» одним из тройки. Нет сомнений, что игрок таланта Трента может быть эффективен и в такой ситуации, но задача Клоппа в том, чтобы максимизировать его потенциал.

На позицию правого защитника в такой ситуации понадобился бы либо какой-то киборг, который может и помогать в атаке, и не проваливаться в защите, несмотря на то, что Трент и Салах вряд ли будут его очень качественно страховать, либо краек более оборонительного плана, что лишило бы 4-3-3 Клоппа одного из основных компонентов – мощного перегруза на фланге атаки.

Безусловно, все это могло бы и сработать, но никаких гарантий нет, тогда как то, что мы имеем сейчас, пока что выглядит очень многообещающе. Готовы ли мы рисковать ради того, чтобы Трент окончательно стал полузащитником? Вопрос важный и неоднозначный, ответить на него каждый должен сам для себя. С нашей точки зрения – нет, все и так работает и может работать еще лучше.

Новая система помогает Фабиньо

В последние недели Фабиньо, несомненно, стал выглядеть лучше, чем мы привыкли за этот сезон.

Переломным моментом в улучшении его формы стала как раз-таки смена системы: теперь он не остается в полузащите один, его поддерживает Трент Александр-Арнольд. Схема с инвертированным правым защитником (Трентом) и Фабиньо в качестве двойки опорников позволила «красным» если не вернуть былой баланс в середине поля, то хотя бы приблизиться к этому. Фабиньо не должен отвечать за все поле, его зона ответственности уменьшилась до левой стороны, и с этим он отлично справляется.

Против «Вест Хэма», например, у него 3/4 успешных отборов, 6/9 выигранных единоборств внизу и 50% успешных верховых дуэлей. Он также совершил 3 перехвата и 6 раз возвращал мяч при 92% точности пасов.

Против «Ноттингема» Фабиньо выиграл 100% дуэлей внизу и совершил 100% успешных отборов. Он также оформил ассист и вновь отдал 92% точных передач.

В матче с «Лидсом» он выиграл 80% всех единоборств, а его точность пасов составила 90%. Уже первый матч в новой системе, против «Арсенала», он завершил с успешностью отборов 100%.

Он по-прежнему не вернулся на уровень лучшего опорного полузащитника АПЛ, но уменьшение объема работы сделало его слабые места менее заметными и критичными. Фабиньо вновь возвращает владение, сбивает темп, разрушает атаки соперника. Он делает то, что тренеру от него нужно.

Фабиньо снова стабилен, а «Ливерпуль» снова контролирует игры и выглядит одной из лучших команд лиги – и это не совпадение.

Конате и чрезмерная любовь к единоборствам

Когда «Ливерпуль» владеет мячом, Конате играет фактически на позиции правого центрального защитника в тройке. У него есть опыт выступлений в подобной роли еще за «РБ Лейпциг», и его сильные стороны отлично для этого подходят: скорость, физические данные, умение защищаться 1-в-1.

Француз здорово закрывает широкие зоны и достаточно уверенно выглядит возле боковой линии. Если бы кто-то захотел купить игрока специально под эту роль, Конате, вероятно, был бы в первых рядах среди трансферных целей. К сожалению, никто не идеален, и у Ибу тоже есть слабые стороны, которые эта система подсвечивает сильнее, чем 4-3-3.

Например, иногда он слишком активно вступает в единоборства, когда это совершенно не обязательно. Конате периодически выдвигается выше остальных защитников, и это может быть критично в ситуациях, когда он единственный игрок на фланге. Очевидно, что Ибу делает это из лучших побуждений, но когда он выдергивается для того, чтобы сыграть с кем-то персонально, а в это время в его зону врывается другой соперник, французу может просто не хватить скорости, чтобы его догнать.

Он не должен играть пассивно, но желание выиграть все возможные единоборства может быть проблемой – спросите Деяна Ловрена. Конечно, очень рано записывать Конате в список косячников рядом с Деяном, но его желание быть везде одновременно сильно выделяется из-за того, что ему приходится отвечать за большее пространство в обороне.

Еще один нюанс, который стал более заметен в новой роли – его неуверенность на мяче. У него есть необходимые навыки, но часто он будто слишком нервничает и принимает из-за этого не лучшие решения. Стоит записать Ибу в школу Жоэля Матипа, пока он не стал лакомой добычей для прессинга каждого соперника.

Возможно, в этой роли мог бы пережить второй расцвет карьеры Джо Гомес: на фланге обороны он в последнее время смотрится лучше, чем в центре, и у него есть скорость – пожалуй, даже больше, чем у Конате.

В трансферных слухах часто фигурирует имя Юрриена Тимбера, и это, вероятно, была бы покупка именно в эту зону: и в «Аяксе», и в сборной он играет правого центрального защитника.

Ренессанс Кертиса Джонса

Кертис Джонс забил «Тоттенхэму» и оформил дубль в ворота «Лестера», но его важность для новой системы измеряется далеко не только атакующим вкладом: воспитанник «Ливерпуля» активно прессингует, вступает в бесчисленные единоборства, возвращает и, что невероятно важно в условиях отсутствия Тьяго, сохраняет мяч под давлением.

Против «Лидса» он имел точность пасов 89%, создал 2 момента и совершил 4 успешных обводки (100%). Кертис также 4 раза вернул мяч команде и выиграл 11 из 17 единоборств внизу.

Мы все помним серьезные проблемы с контролем матчей, которые возникали у «Ливерпуля» в этом сезоне. То, что полузащита не была конкурентоспособна в единоборствах, было не единственной, но важной причиной этого. Не навязывая борьбу в середине поля, вы даете сопернику беспрепятственно проходить на вашу треть поля, бросая центрдефов на растерзание сопернику.

Против «Арсенала» Кертис принял участие в 8 дуэлях, против «Челси» – в 10. Он выигрывает более 60% единоборств, но даже важнее их количество: сам факт, что он в них так активно участвует, позволяет команде выиграть дополнительные секунды, перестроиться в обороне, подготовиться к защитной фазе.

Сам Джонс в новой схеме не входит в те самые «3-2», которые встречают контратаки, поэтому может без особого ущерба для обороны много и активно прессинговать.

Сейчас он и его новая роль так же важны для «Ливерпуля», как и Трент Александр-Арнольд, хотя это и осталось для многих незамеченным. Кертис делает грязную работу в полузащите, часто занимает более широкую позицию, чтобы помогать Жоте и Робертсону в их новых ролях, а вдобавок к этому набирает 0.17 ожидаемых ассиста в среднем за 90 минут.

Если бы он делал это в какой-то другой команде, то фанаты «Ливерпуля» хотели бы его подписания. Если он оставил свои травмы в прошлом, то это полузащитник мечты для Клоппа: у него есть и техника, и необходимые физические данные, и работоспособность.

Обращение к FSG, если вы это читаете: это НЕ ЗНАЧИТ, что не нужно покупать новых полузащитников.

Немного выводов

Впереди клуб ждет главное лето за время руководства Юргена Клоппа. Когда немец собирал предыдущую команду, он мог делать это постепенно, шаг за шагом, повышая уровень от сезона к сезону. Сейчас сроки гораздо более сжатые.

Летом тренерскому штабу нужно решить несколько ключевых задач:

Качественно усилить полузащиту: как минимум на бумаге Кертис и Хендерсон уступают и паре Джака-Эдегор, и тем более дуэту Гюндоган-Де Брюйне. Хорошая новость заключается в том, что в клубе это понимают и планируют решать проблему: есть серьезный интерес к Мэйсону Маунту, а трансфер Алексиса Мак Аллистера уже на грани завершения, и вполне можно представить, что для Юргена Клоппа он станет ключевым игроком – кто-то даже считает его новым Гюндоганом.

Интегрировать Дарвина в эту систему: начиная с матча с «Арсеналом», Дарвин Нуньес провел на поле лишь 246 из 810 возможных минут. Да, последние 2 матча уругваец пропустил из-за травмы, но на данный момент в нынешней системе Клоппа он выглядит чужеродным элементом. С одной стороны, есть пример «Арсенала», где система 3-2-5 работает как раз таки с более оттянутым форвардом, но с другой стороны – есть пример «Сити», где за завершение атак отвечает чистый форвард. Клопп неоднократно говорил, что Нуньес – долгосрочный проект, и сейчас его развитием в клубе довольны, но на второй сезон Дарвину точно пора будет включаться.

Избежать чрезмерной зависимости от Трента: главный риск, связанный с полноценным переходом на эту систему, – отсутствие хотя бы приблизительно равноценной замены Александру-Арнольду. Хендо точно не сможет столь же успешно диктовать игру, хотя на правый фланг обороны опускаться мог бы примерно с тем же эффектом, что и Трент. Фабиньо хоть и имеет опыт игры справа в защите, но вряд ли есть смысл убирать его из той роли, где он показывает лучший футбол. Скорее всего, наиболее вероятный вариант в случае длительного отсутствия Трента – возврат к классической 4-3-3.

Подготовить команду к сезону функционально и укомплектовать состав: сезон-2022/23 не задался у «Ливерпуля» с первого тура. Уже потом пришли травмы, попытки менять игру, но спасти сезон так и не получилось. Теперь у команды нет выбора: с первого тура нужно давать результат, а значит, пространства для экспериментов не будет. Очевидно, как раз под быстрые и правильные трансферы на это ТО в команду придет опытный спортдир Йорг Шмадтке. Его задачей будет завершить все сделки еще до начала предсезонки.

Новый сезон вряд ли может быть хуже нынешнего: вероятно, все в клубе понимают необходимость реабилитироваться перед фанатами. «Ливерпуль» не будет обременен игрой в Лиге Чемпионов, что в идеале означает большие возможности для ротации и, соответственно, больший фокус на АПЛ.

Все это никак не отменяет того, что перед командой Клоппа стоит очень непростая задача – даже на место в топ-4 есть достаточно претендентов, которые будут усиливаться. Что уж там говорить про «Сити», которыq вполне мо;tn войти в сезон в качестве обладателя требла. Нас точно ждет невероятно увлекательный сезон, и новая система – лишь одна из интриг ближайших месяцев.

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Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Shaun Botterill, Catherine Ivill