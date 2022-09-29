Якушев был идеальным игроком для НХЛ. Поэтому и стал главной звездой Суперсерии

Большой, сильный и спокойный.

Удивительно, но в канадский Зал славы Александра Якушева включили совсем недавно – летом 2018-го. Позже Макарова, Буре, Ларионова и Федорова.

Между тем, Якушев – лучший бомбардир Суперсерий между сборными СССР и Канады в 1972 и 1974 годах. И несмотря на популярность и уникальность Валерия Харламова, он произвел фурор среди канадских зрителей, журналистов и самих игроков.

«Есть люди, которые спрашивают, почему Якушев включен в Зал хоккейной славы, а некоторые игроки из Северной Америки – нет. Но ведь это не зал славы только НХЛ. Якушев сделал на мировой арене то, чего мы в НХЛ никогда не видели – два золота Олимпиады и семь золотых медалей чемпионатов мира. Я ничего не знал о Якушеве до Суперсерии-1972. Но потом он был тем парнем, которого я по-настоящему боялся на льду. Не Харламов, а именно он», – заявил Фил Эспозито.

И бояться Якушева были причины. На льду он производит впечатление огромной неприступной крепости, которая несется на всех парах к чужим воротам. Будучи ростом 190 см и весом около 90 кг, он без труда развивал большую скорость, укрывал шайбу за счет длины рук и габаритов, так что подступиться было очень непросто. При этом не терял партнеров из виду и всегда мог отдать точную обостряющую передачу.

​​«Он был большим и спокойным парнем, как Жан Беливо, – рассказывал великий защитник «Монреаля» Серж Савар. – Высокий, не грязный. Это впечатляло. Он был не таким, как его партнеры».

В полной мере Якушеву удалось раскрыться в московской серии матчей, когда по итогам всех четырех игр он получал приз лучшего игрока, присуждавшийся ведущими канадскими экспертами. В награду ему достались уникальные золотые перстни.

И чем же их так впечатлил Якушев?

«Он всегда видел суть происходящего на льду, – вспоминал Гэрри Синден, главный тренер канадцев в Суперсерии-72. – Знал, где искать гол, имел точный бросок. Я не помню, чтобы у него было хоть какая-то слабость».

«Я всегда думал, что канадские болельщики, как и наши игроки, обращали много внимания на Якушева не только потому, что он был хорош, но и из-за его стиля игры, габаритов и вообще того, как он смотрелся на льду, – говорил Кен Драйден, вратарь сборной Канады. – Он больше, чем другие советские звезды, был похож на игрока НХЛ».

В то время канадцы играли в очень прямолинейный хоккей с минимумом передач в средней зоне, и с максимальной нацеленностью на пятак. Сборная СССР, как известно – это креативный творческий хоккей по всей площадке. Якушев же сочетал в себе оба стиля, слегка склоняясь к канадцам.

Первое, что можно заметить – он бросал при любом удобном случае. Даже сейчас наших хоккеистов, приезжающих в НХЛ, учат не передерживать шайбу и отказываться от лишних передач. Якушев еще тогда любил много бросать.

И бросок у него был мощнейший: три из семи шайб Якушева в Суперсерии-72 были забиты щелчком с дальней дистанции.

«Он очень резко бросал, – рассказывал вратарь Тони Эспозито. – Когда шайба к нему попадала, он вместо того, чтобы нестись с ней вперед, бросал в касание. Он был очень хорош в этом. Если чуть-чуть зазеваешься – он тебя пробьет. Он был не так хорош, как Гретцки, но близко к этому. Он был изобретательным и очень терпеливым».

Еще одной фишкой Якушева были пробивные проходы из своей зоны под ворота соперника. Если вы видели знаменитые рейды Ничушкина, то ассоциации возникают сами собой.

Другую половину своих голов Якушев забил непосредственно с пятака – еще одна канадская фишка. Они и сборной СССР большинство голов положили оттуда. Якушев же был нацелен на пятак даже после того, как протащил шайбу через всю площадку; он не давал канадским защитникам расслабляться.

Но при всей его склонности к канадскому стилю творчество советского хоккея ему тоже было не чуждо. В Суперсерии это стало более заметно, когда канадцы, подстроившиеся под игру советской сборной, стали действовать ближе и плотнее с соперником, не давали обыгрывать центр. Когда Якушева запирали после прохода и не оставляли ему свободных зон в центр в центре, он шел за ворота и оттуда отдавал неожиданный для канадцев пас партнерам, создавая кучу опасных моментов.

Игра тройки Якушев – Шадрин – Зимин/Анисин на первый взгляд не слишком впечатляла и напоминала, скорее, яркие вспышки – особенно в сравнении с идеальной атакующей машиной звена Харламов – Мальцев – Викулов или спокойной стабильностью и уверенностью сочетания Михайлов – Петров – Блинов.

Глядя на смены тройки Шадрина, казалось, что вроде бы идет борьба где-то в средней зоне или даже в зоне сборной СССР, и ничего не предвещает интересного развития событий, а потом вдруг из ниоткуда появляется Якушев, на всех парах летит в атаку, и его никто не может остановить.

Хотя останавливать Якушева у канадцев все же иногда получалось. Серия прошла у него с переменным успехом. В первых двух играх он набрал 2+1, отдав передачу на первый гол сборной в той серии.

В этой ситуации он действовал очень быстро: увидел игрока на дальней штанге, еще принимая шайбу, и моментально отдал ему передачу. И если это было не на скорости современного хоккея, то где-то очень близко.

Потом у Якушева случился спад. В третьем матче у него все валилось из рук: с его обреза началась канадская голевая атака, не шли передачи, фирменные проходы канадцы останавливали хорошими силовыми. В итоге четвертый матч Александр начал на скамейке, и появился на льду только во втором периоде. Но быстро обрел уверенность и на следующие четыре игры стал флагманом атак советской сборной, за что впоследствии и получил признание от канадцев.

«Якушев! У русских были великолепные форварды, но Александр – это нечто! – восхищался Фил Эспозито. – Крупный. Сильный. Жесткий. Техничный. Умный. Волевой. Выдержанный. Он был таким в каждой смене и в каждом матче. А какие шайбы забрасывал!»

«Мы следили за каждым выходом Якушева на лед и специально выпускали наших лучших защитников, чтобы сдержать этого невероятно грозного нападающего, – рассказывал Гэрри Синден. – Благодаря физической мощи, катанию, неукротимости, разумным решениям и железной выдержке, умению забивать, благодаря только ему присущему стилю Якушев стал для сборной Канады самым опасным игроком среди русских. Александр Якушев был лучшим в советской сборной. Уверен, что в НХЛ он стал бы суперзвездой».

Кстати, Якушев говорил , что если бы у него была возможность уехать в НХЛ, то он бы ей воспользовался с удовольствием.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Юрий Сомов