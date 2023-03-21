8 комментариев

В топ-15 вообще без форвардов.

На статистическом сайте Fbref огромный массив интересных данных. Пользователь Reddit наткнулся на показатель, который вряд ли когда-либо попадался вам на глаза – неиспользованные замены.

Fbref обсчитывает данные с сезона-2014/2015 – вот так выглядит топ-10 футболистов, которые попадали в заявку на матч, но не выходили на поле. Важное уточнение: в списке только полевые игроки – иначе всю десятку занимали бы резервные вратари.

• Раноккия в топе даже несмотря на то, что закончил карьеру этой осенью (сразу после перехода в «Монцу») – годы в «Интере» не оставили шансов конкурентам.

• Но у Ругани огромный потенциал: Даниэле только 28, контракт с «Ювентусом» – до лета 2024-го.

• В топ-15 только один игрок не из защиты – Коке. Большинство представителей топа − центральные защитники (топ-3: Андреа Раннокия, Даниэле Ругани и Жуан Жезус. Все логично: тренеры полагаются на сыгранные сочетания.

• В топ-15 десять игроков связаны с Серией А – остальная пятерка: Мартин Келли, Кевин Лонг, Фил Бардсли, Коке и Хавьер Манкильо. Дело в широкой заявке на матч в Италии: местная федерация постоянно расширяет заявку – за последние 5 лет она выросла с 9 до 15 игроков на скамейке. Можно посадить двух вратарей и вообще всех полевых.

Топ без футболистов Серии А выглядит так.

• И снова жесткий перевес защитников – игроков атаки выпускают на замену гораздо чаще. Если только это не Хуан Мата: у испанца 88 просиженных матчей.

Фото: globallookpress.com/Massimiliano Ferraro