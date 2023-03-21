8 комментариев

Посчитали неиспользованные замены среди полевых игроков. Серия А захватила топ, главные баночники – защитники
В топ-15 вообще без форвардов.
На статистическом сайте Fbref огромный массив интересных данных. Пользователь Reddit наткнулся на показатель, который вряд ли когда-либо попадался вам на глаза – неиспользованные замены.
Fbref обсчитывает данные с сезона-2014/2015 – вот так выглядит топ-10 футболистов, которые попадали в заявку на матч, но не выходили на поле. Важное уточнение: в списке только полевые игроки – иначе всю десятку занимали бы резервные вратари.
• Раноккия в топе даже несмотря на то, что закончил карьеру этой осенью (сразу после перехода в «Монцу») – годы в «Интере» не оставили шансов конкурентам.
• Но у Ругани огромный потенциал: Даниэле только 28, контракт с «Ювентусом» – до лета 2024-го.
• В топ-15 только один игрок не из защиты – Коке. Большинство представителей топа − центральные защитники (топ-3: Андреа Раннокия, Даниэле Ругани и Жуан Жезус. Все логично: тренеры полагаются на сыгранные сочетания.
• В топ-15 десять игроков связаны с Серией А – остальная пятерка: Мартин Келли, Кевин Лонг, Фил Бардсли, Коке и Хавьер Манкильо. Дело в широкой заявке на матч в Италии: местная федерация постоянно расширяет заявку – за последние 5 лет она выросла с 9 до 15 игроков на скамейке. Можно посадить двух вратарей и вообще всех полевых.
Топ без футболистов Серии А выглядит так.
• И снова жесткий перевес защитников – игроков атаки выпускают на замену гораздо чаще. Если только это не Хуан Мата: у испанца 88 просиженных матчей.
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Фото: globallookpress.com/Massimiliano Ferraro
Как видно, многим тренерам личный результат по итогу важнее нежели график игр и здоровье футболистов. Они лучше будут до конца доить все силы от игрока основы, нежели дадут поиграть запасному.
Вместо сокращение календаря, я бы лучше добавил лимит сколько футболист максимум может провести матчей или минут на поле за сезон. Вот это как раз будет на пользу футболистам, те кто играют много получат больше отдыха, те кто играют мало, получат больше шанса.
С преобладанием таких подходов - запасной защитник по частоте вовлеченности в игру может превратиться во второго голкипера