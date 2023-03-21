Forza Calcio
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Посчитали неиспользованные замены среди полевых игроков. Серия А захватила топ, главные баночники – защитники

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В топ-15 вообще без форвардов.

На статистическом сайте Fbref огромный массив интересных данных. Пользователь Reddit наткнулся на показатель, который вряд ли когда-либо попадался вам на глаза – неиспользованные замены.

Fbref обсчитывает данные с сезона-2014/2015 – вот так выглядит топ-10 футболистов, которые попадали в заявку на матч, но не выходили на поле. Важное уточнение: в списке только полевые игроки – иначе всю десятку занимали бы резервные вратари.

• Раноккия в топе даже несмотря на то, что закончил карьеру этой осенью (сразу после перехода в «Монцу») – годы в «Интере» не оставили шансов конкурентам.

• Но у Ругани огромный потенциал: Даниэле только 28, контракт с «Ювентусом» – до лета 2024-го.

• В топ-15 только один игрок не из защиты – Коке. Большинство представителей топа − центральные защитники (топ-3: Андреа Раннокия, Даниэле Ругани и Жуан Жезус. Все логично: тренеры полагаются на сыгранные сочетания.

• В топ-15 десять игроков связаны с Серией А – остальная пятерка: Мартин Келли, Кевин Лонг, Фил Бардсли, Коке и Хавьер Манкильо. Дело в широкой заявке на матч в Италии: местная федерация постоянно расширяет заявку – за последние 5 лет она выросла с 9 до 15 игроков на скамейке. Можно посадить двух вратарей и вообще всех полевых.

Топ без футболистов Серии А выглядит так.

• И снова жесткий перевес защитников – игроков атаки выпускают на замену гораздо чаще. Если только это не Хуан Мата: у испанца 88 просиженных матчей.

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого

Из-за снятия 15 очков фаны «Ювентуса» угрожали Серии А отписками от ТВ. Это редкая глупость и вредительство

Фото: globallookpress.com/Massimiliano Ferraro

8 комментариев

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wisPa
Ответ Roman Dementiev
Так, объясните мне насчет Коке. Я даже проверил (не слежу за Ла Лигой и мог чего-то не знать) - он же супер основной игрок "Атлетико", каждый сезон играет почти все матчи. Как он тут оказался?
Полагаю речь идет о Коке Морено, так что в статье ошибка с фоткой и с позицией Коке Морено защитник
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+1
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Roman Dementiev
Так, объясните мне насчет Коке. Я даже проверил (не слежу за Ла Лигой и мог чего-то не знать) - он же супер основной игрок "Атлетико", каждый сезон играет почти все матчи. Как он тут оказался?
+3
0
+3
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AmanEsen
А потом тренеры жалуются на то, что слишком много матчей.

Как видно, многим тренерам личный результат по итогу важнее нежели график игр и здоровье футболистов. Они лучше будут до конца доить все силы от игрока основы, нежели дадут поиграть запасному.

Вместо сокращение календаря, я бы лучше добавил лимит сколько футболист максимум может провести матчей или минут на поле за сезон. Вот это как раз будет на пользу футболистам, те кто играют много получат больше отдыха, те кто играют мало, получат больше шанса.
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batistuta18
И это все? Тема необычная и очень интересная, можно было бы куда больше и информативнее раскрыть материал
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Фан Рубина
Начинающим футболистам на заметку - хочешь играть - не будь ЦЗ или воротчиком.
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CoTTo
Ругани очень слабый защитник, его давно пора было, хоть бесплатно отдать
+3
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Dima
Консерватизм и личные предпочтения, даже идущий в разрез с логикой тренеров напрямую делают эту статистику. Тот же Аллегри не смотря на косяки будет доверять место в центре защиты крайним дефам. Подобных примеров в сериале море
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Тиджани Бабангида
Документальное свидетельство того,что подавляющее большинство тренеров предпочитают консервативную защитную линию и частую ротацию в атаке.
С преобладанием таких подходов - запасной защитник по частоте вовлеченности в игру может превратиться во второго голкипера
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