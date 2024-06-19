Игроки Германии оправдываются из-за барбера в сборной. Раньше он стриг Роналду

«Все хотят хорошо выглядеть».

Вокруг сборной Германии опять шумно. Пока все остывали после расистского скандала , нашлась новая тема. Выяснилось, что у сборной Германии на Евро есть штатный барбер – Мустафа «Мусти» Мостафа. Ему выдали экипировку команды и оборудовали место на базе. Мусти выглядит как полноценный член штаба. И даже раздает интервью.

Джан уже оправдывается из-за барбера. История тянется не один год

Первыми о барбере эксклюзивно написали медиа – Sky и Bild. В Немецком футбольном союзе (DFB) на запрос ответили утвердительно: да, Мостафа официальный парикмахер сборной. Еще выяснилось, что посещать барбера игрокам можно только за два дня до матча.

Наличие барбера в сборной возбуждает консервативных немцев не первый год. Началось все с Кубка конфедераций и тянется до сих пор, зацепив по пути ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. На все эти турниры Мусти ездил и стриг игроков, но в тени: DFB и сам барбер все отрицали, а медиа поджигали новыми инсайдами – то Мустафу заметили на трибунах в Катаре, то в отеле сборной.

На фоне неудач Германии болельщики искали любой повод наехать на команду. История с барбером подошла идеально. Избалованные футболисты думают только о прическах и не хотят играть. «Они редко блистали на поле на чемпионате мира. Но, по крайней мере, у них были красивые прически», – язвительно писал Bild в 2022-м, прицепив фото Сержа Гнабри.

«По нашим данным, на провальном Евро-2020 футболистам даже доставили на базу парикмахерское кресло. Вы не учитесь на своих ошибках?» – едко спрашивал все тот же Bild.

По мере неудач сборной соцсети наводняли новые шутки.

Сейчас DFB изменил тактику и не скрывает, что у сборной есть барбер. Но тема все равно вспыхнула. «Наличие парикмахера в сборной часто рассматривалось как признак чрезмерной роскоши», – пишет Sky. В их тиктоке с новостью о барбере часть пользователей оставила язвительные комментарии. А на пресс-конферении Эмре Джану пришлось оправдываться.

«Все хотят освежить стрижку. Я не понимаю эту дискуссию о барбере. Мы все ходим в парикмахерскую, – говорил Джан. – Мне приходится стричься каждые несколько дней. С моим ростом волос прическа очень быстро становится неряшливой. В центре внимания всегда футбол. Из-за этого мы не потеряем концентрацию. Все хотят хорошо выглядеть, и мы не отличаемся в этом плане».

Кто такой Мусти? Он стриг Роналду, а первый звездный клиент – Колашинац

Мустафа родился в Эссене на западе Германии, его родители выходцы из Ливана. С детства Мусти обожал футбол. И даже играл в воротах за любительский клуб «Фогельхаймер», но на больше не рассчитывал, не хватало таланта.

После школы парень решил стать парикмахером и пошел на курсы. Окончив их, получил работу в студии Haarstudio Sara. Там-то он и обрел популярность, став совладельцем парикмахерской.

«Вначале стричься ко мне приходили несколько футболистов-любителей. Со временем добавились игроки региональной лиги из «Рот-Вайс Эссен» и молодые футболисты «Шальке», «Байера», – вспоминал Мусти.

Первым звездным клиентом стал Сеад Колашинац, тот подтянул Юлиана Драксера, с которым у барбера завязалась дружба. Звездные игроки рекомендовали Мусти партнерам по команде. И в итоге у барбера стриглись почти все топовые футболисты из Рурской области – например, Усман Дембеле, игравший тогда в «Боруссии», и почти весь состав «Шальке».

В 2017-м Мусти предложили постричь игроков сборной на Кубке конфедераций в России. Барбер рванул в Казань и постриг там 11 игроков – Дракслера, Рюдигера, Джана, Мустафи, тер Стегена, Киммиха, Вагнера, Демирбая, Зюле, Горетцку и Хенрикса. Затем он обслуживал сборную на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре.

Мустафа признавался, что в салоне брал с футболистов обычную цену (сейчас стрижка с мытьем головы в его салоне стоит 24 евро) и не давал им привилегий – только по записи наравне с обычными клиентами. Когда стриг игроков сборной, то с Дракслера как с друга ничего не просил, а другие «что-то платили». Если Мусти отказывается брать деньги, футболисты подгоняют ему джерси и подарки.

Нынешний ценник барбера неизвестен. Как и то, сколько он заработает на Евро.

В 2020-м исполнилась мечта Мусти – он постриг Криштиану Роналду. За день до игры «Юве» с «Байером» в Лиге чемпионов барбер отравился в леверкузенский отель, чтобы освежить стрижку Пьяничу и Алексу Сандро. Тут внезапно появился Роналду, попросив обслужить и его.

Криш попросил подправить ему окантовку. Общались они на английском, а процесс занял 30 минут. Мусти вспоминал, что Роналду был «расслабленным и очень дружелюбным». А в конце сказал, что ему понравился результат, и подарил Мустафе футболку с автографом.

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У барберов тоже есть конкуренция. Место Мусти вполне бы мог занять другой немецкий парикмахер – Тугай Зейрек из Метцингена. В числе его клиентов Флориан Виртц. Но поскольку у Германии уже есть официальный барбер, Тугай стрижет других на Евро. Его услугами уже воспользовались некоторые игроки Швейцарии и Хорватии (Модрич в том числе).

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Alexander Hassenstein; Instagram/mustafasi , tugay.zeyrek