Оказывается, в Жироне снимали «Игру престолов»! Здесь пряталась Арья Старк

Прогуляемся.

В гости к «Барселоне» наведался неожиданный лидер Ла Лиги – «Жирона» (мы уже рассказывали про их стиль, президента). Долго добираться не пришлось, ведь Жирона всего в часе езды.

По сравнению с величием Барсы может показаться, что это маленькая и тусклая провинция. Но нет, это один из древнейших и благороднейших городов Испании, славящийся старой частью со средневековой застройкой.

В 2016-м в жизни Жироны случилось важное событие: город привлек внимание режиссеров «Игры престолов», одного из лучших сериалов в истории. Кадры из Жироны мелькают по ходу шестого сезона, в том числе в финальном эпизоде.

Главные локации из «Игры престолов» в Жироне: Кафедральный собор, старый город, арабские бани

Самая величественная достопримечательность – Кафедральный собор Жироны. Его строили между XI и XVIII веками, он сочетает несколько стилей.

Строительство начинали в романском (до наших дней сохранились только монастырь XII века и колокольня), а продолжили в XIII-м уже в духе готике. Спустя пару веков пришла эпоха барокко – отсюда стиль главного фасада.

А вот уникальный факт: Кафедральный собор Жироны имеет самый широкий готический неф в мире (нефом называют вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов).

Чтобы зайти в храм с главного входа, нужно подняться по внушительной лестнице из почти сотни ступеней, построенной в конце XVII века.

В «Игре престолов» лестницу использовали как экстерьер Великой септы Бейлора в Королевской Гавани, где Джейме Ланнистер сражается с Его Воробейшеством. Джейме прибывает вместе с солдатами Тиреллов, чтобы попытаться предотвратить позорное шествие королевы Маргери.

Сцена в соборе заслуживает внимания благодаря уйме статистов: примерно 200 солдатам Тиреллов и нескольким дюжинам воробьев. И, конечно, Джейме Ланнистеру, взбирающемуся верхом на лестницу внушительного здания. Все это, правда, с великолепным видом на море, которого нет в реальности (очевидно, добавлено с помощью компьютерной графики).

Средневековые районы Жироны великолепны, а главное – очень хорошо сохранились. Лабиринты мощеных улиц, средневековые церкви и древние крепости окружены атмосферными стенами и башнями. Извилистые переулки и лестницы старого еврейского квартала использовались для изображения города Браавос из сериала.

В начале шестого сезона слепая Арья Старк в роли нищенки просит милостыню на улицах Браавоса, когда на нее нападает Бродяжка. На самом деле она просит милостыню в средневековом квартале Жироны, прямо за собором, на улице Бисбе Картанья.

Фестивальная площадь Журатс используется для открытых сцен театра в Браавосе. Среди толпы Арья смотрит спектакль о семье Ланнистеров и шпионит за главной актрисой по приказу Якена Хгара. В реальном мире эта площадь тоже используется как театральная и концертная площадка Жироны.

Мост между площадью и монастырем Сан-Пере-де-Гальигантс используется в качестве моста в Браавосе, где Бродяэка в маске старухи наносит удар Арье. В жизни под мостом нет воды, а сама сцена с Арьей в воде была снята в Северной Ирландии.

Лестницу барочно-неоклассической церкви Сан-Марти-Сакоста использовали для рынков в Браавосе. Раненая Арья, убегая от Бродяжки, скатывается под лестницей и опрокидывает несколько корзин с апельсинами.

Арья пытается спрятаться от Бродяжки в арабских банях XII века – еще одной важной достопримечательности Жироны. Они расположены за собором в здании позднего романского стиля. К арабам имеют лишь косвенное отношение, просто повторяют структуру мусульманских бань.

В шестом сезоне появляется и монастырь Сан-Пере-де-Гальигантс – как цитадель в Старом городе, где Сэмвелл Тарли в сопровождении Джилли и маленького Сэма хочет тренироваться на мейстера. Фасад монастыря напоминает величественные романские соборы, а клуатр XII века – интереснейший образец романского искусства в Каталонии.

Фанаты «Жироны» сравнивали клуб с героями сериала – с Джоном Сноу, Старками и Ланнистерами

Когда «Игра престолов» гремела в 2016 году, «Жирона» болталась в Сегунде. Возможно, из-за этого крупных пиар-активностей не запускали (либо они остались незамеченными). Точно известно, что музыку из сериала включали на стадионе.

В 2019-м исправить ситуацию решила Ла Лига, выкатив небольшой ролик про Жирону и местный клуб. Женщина-экскурсовод рассказала о главных локациях «Игры престолов», а потом съемочная группа погнала к стадиону, где в тот день была игра Ла Лиги. У случайных болельщиков спрашивали, с кем из сериала у них ассоциируется «Жирона».

«Я думаю, что «Жирона» – это семья Старков. Мы на севере, у нас довольно холодно. Зима на носу», – говорит мужчина, которому за 40.

«Жирона» – Тирион Ланнистер. Мы всегда находим выход», – добавляет другой болельщик примерно такого же возраста.

«Очевидно, мы Джон Сноу. У нас скромное происхождение, и мы здесь, чтобы остаться [в Ла Лиги] и сражаться», – сказал более молодой парень.

«Для меня «Жирона» – это Арья Старк. Она такой боец, никогда не сдается. Отдает все для своей семьи. Наша команда отдает все силы ради «Жироны», – сказала болельщица в футболке клуба.

«Жирона», несомненно, Джон Сноу. Сноу – темная лошадка в семье, от него ничего о не ожидают. Мы тоже всегда находим способ быть в гуще событий», – отметил последний опрошенный фанат.

В Испании «Игру престолов» снимали также в Севильи. И тут местный клуб, в отличие от «Жироны», очень мощно попиарился на популярности сериала. В 2016-м весь основной каст посетил матч «Севильи» с «Барсой». И, конечно, об этом написали почти все медиа. Через два года актеры пришли на матч с «Реалом», где «Севилья» выиграла 3:2.

Кто знает, может, «Жирона» в этом сезоне станет чемпионом Испании. И актеры уже по старой памяти приедут в очаровательный средневековый город поздравить местную команду.

Фото: Gettyimages/David Ramos; imdb.com