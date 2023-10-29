«Золотой мяч» вручает журнал, которого больше нет

На пике продавали 520 тысяч экземпляров.

France Football – авторитетнейший футбольный журнал. В лучшие годы его называли библией футбола. До эпохи интернета журнал уважали за качественное освещение европейского футбола (заслуга широкой сети репортеров по всему миру), интервью с суперзвездами, фоторепортажи и обширные статистические сводки.

С развитием онлайн-медиа формат журнала устарел, часть рубрик потеряла актуальность. France Football, кажется, проспал технологический разворот и не подготовился к новой эпохе. Но один козырь оставался – «Золотой мяч». France Football вручал самую престижную индивидуальную награду мира и, возможно, благодаря ней держался на плаву.

Правда, кризис идей и форматов никуда не делся. Маленькими шажками журнал катился в пропасть. Сейчас от прежнего France Football остались разве что название и «Золотой мяч». Журнал выходит раз в месяц – но как приложение к L’Équipe. А по факту это и есть L’Équipe, но в обложке FF (банально нет собственной редакции).

Так что же случилось с France Football?

France Football существует с 1946 года. Награды – фишки журнала (автор «Золотого мяча» – главред, придумавший Лигу чемпионов)

До Второй мировой войны France Football был печатным изданием Федерации футбола Франции. Там выходили новости и распоряжения организации. Первый выпуск уже самостоятельного издания вышел 8 января 1946 года.

Вот так, например, выглядел 40-й выпуск из октября 1946-го. Энтузиасты выкладывают такие старенькие газетки на продажу. Такая обойдется примерно в 50 евро.

Согласитесь, что выпуск из 1946-го выглядит достойно. Есть репортажи, результаты, таблицы, фотоотчеты и даже юмористический раздел с шутками и карикатурами. Можно рассмотреть и заголовки того времени: «Чемпионат преподносит нам все новые и новые сюрпризы», «Неэффективный «Реймс» обыграл «Рубе», который занял последнее место», «Сможет ли Париж снова выиграть у Будапешта?».

А теперь представьте, что речь о 40-х, когда футбол не показывают по телевизору. Информацию о матчах нужно добывать по крупицам, чуть ли не на каждый надо отправить корреспондента. Репортер того время шел на матч с блокнотиком и ручкой, делал заметки, после чего все это надо было отпечатать на машинке. Так что такая газета – настоящий клад для читателя. Неудивительно, что France Football пользовался спросом.

Важную роль в успехе журнала сыграл редактор Габриэль Ано. В молодости он играл за сборную Франции, бегал за французские и немецкие клубы. А на пенсии стал журналистом. До France Football работал в Miroir des Sports и L’Équipe. Его называли одним из лучших обозревателей Франции XX века. Ано был активным мужичком и бесконечно генерировал идеи.

Ано стоял у истоков Кубка европейских чемпионов (сейчас – Лига чемпионов). Идея о футбольном турнире для лучших клубов из разных стран пришла Габриэлю еще в 30-х годах. Но оформилась в 50-х, когда он посетил Англию, где «Вулверхэмптон» в мини-турнире обыграл венгерский «Гонвед» и советский «Спартак».

Газета Daily Mail на следующий день после финальной победы провозгласила «Вулвз» клубным чемпионом Европы. Но Ано резонно заметил: «Давайте подождем с провозглашением непобедимости «Вулверхэмптона», пока тот не отправится в Москву и Будапешт. А еще есть другие клубы международного уровня, «Милан» и «Реал», и это лишь некоторые из них. Заслуживает реализации идея проведения клубного чемпионата мира или хотя бы Европы».

Ано живо опубликовал возможный проект турнира, а в январе 1955 года состоялся первый Кубок европейских чемпионов. Первый розыгрыш представлял собой турнир на выбывание, где каждый раунд играли в два матча (дома и в гостях). До 1992 года в розыгрыше участвовали чемпионы стран и последний обладатель КЕЧ.

На Кубке чемпионов Ано не остановился и в статусе главного редактора France Football в 1955 году представил награду «Золотой мяч». Первым обладателем стал Стэнли Мэтьюз из «Блэкпула». Изначально журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы, поэтому Марадона и Пеле пролетали. В 1995 году правила изменились: теперь награду мог получить игрок любой национальности, если он выступал за европейский клуб.

«Золотой мяч» мощно усилил репутацию и престиж France Football, выведя журнал на мировой уровень. С 1959 года France Football выбирает также футболиста года во Франции. Дальше награды наслаивались. С 1970 года появился приз «Французский тренер года». С 1968 по 1990 год награждалась Европейская команда года. С 1970-го по 1994-й присуждался африканский «Золотой мяч». Можно сказать, что награды стали фишкой France Football. И все благодаря Ано!

Журнал развивался и экспериментировал. А продажи стабильно росли (самый популярный номер разошелся тиражом в 520 тысяч экземпляров)

France Football не стоял на месте. С февраля 1977 года журнал начали публиковать с цветной обложкой и скрепленными страницами. Внутренние страницы все еще печатались не в цвете, но вскоре и это исправили. Росло и качество заметок. Открыв случайный выпуск января 1980 года, можно увидеть разнообразное содержание. Таблицы, статистика, результаты матчей тоже на месте, но не доминируют. Материалов много, и все различаются. Есть, например, тактическо-стилистический разбор лидеров чемпионата Франции.

Присутствуют интервью, материалы, где рассказывают о жизни футболиста с фото за пределами поля. Есть постер с игроками сборной Франции. Отдельная рубрика посвящена африканскому «Золотому мячу». Кое-где видна реклама. Короче говоря, качественная и хорошо оформленная работа.

Неудивительно, что France Football обожали читатели. Продажи постоянно росли: с примерно 120 тысяч экземпляров в 1975 году до 213 тысяч в 2004-м. Рекорд продаж пришелся на 14 июля 1998 года, через два дня после победы сборной Франции в финале ЧМ – 520 тысяч проданных экземпляров

France Football не боялся экспериментировать. В 1970-х годах пытались запустить децентрализованные изданиям, но безуспешно. Поначалу неплохо заходила африканская версия France Football, но в итоге и ее пришлось закрыть. Было время, когда экземпляры выпусков отличались в зависимости от региона. Например, рубрика в парижском издании посвящалась футболу в регионе Иль-де-Франс.

Время от времени менялся график выпуска журнала. С 1974 по 1982 год и с 1997-го по 2013-й France Football выходил дважды в неделю (по вторникам и пятницам). Издание, выходившее в пятницу в 1978-1982 годах, называлось France Foot 2. С апреля 2013 года журнал выходил только по вторникам. С 21 января 2015-го – по средам. А сейчас вообще только раз в месяц, но это другая история.

С середины нулевых у France Football падали продажи. Пытались искать новые смыслы

Точкой начала спада для France Football стал 2005 год. Тогда журнала выходил тиражом 190 тысяч экземпляров по вторникам, 124 тысячи – по пятницам. Дальше продажи только падали. В 2012-м тираж обвалился за 100 тысяч. В 2017 году было 80 тысяч. В 2021-м – уже 57.

В редакции понимали, что дело идут не очень, и пытались действовать. С февраля 2007-го France Football стал выходить в новом формате из нескольких разделов: «Журнал», «Новости», две страницы, посвященные телевизионным программам, и две страницы о «футбольной культуре» – теме, которую до этого игнорировали.

К сезону-2008/2009 формат чуть изменили. Пятничный выпуск France Football превратился в France Football week-end, в котором рассказывали о матчах во Франции и высших лигах, публиковали интервью, а фишкой должны были стать статистические превью Лиги 1 (занимали целых шесть страниц). Ходили слухи, что продажи пятничного выпуска упали до 50 тысяч, но главный редактор опровергал, говоря о 110 тысячах экземпляров.

Концепция вторничного выпуска France Football осталась плюс-минус прежней, там также выкатывали отчеты о матчах в прежнем формате и все остальное. Продажи будничных выпусков, по неофициальным данным, находились на отметке в 80-100 тысяч.

С 2005 по 2007 год вышли три путеводителя по лигам (что-то вроде превью и разбора команд) в том формате, в котором они выпускались с 1953 по 1989 год. Ближе к концу нулевых у France Football также появился сайт. В 2008-м на сайте Francefootball.fr запустили ежедневую рассылку по электронной почте с новостями о клубах Лиги 1 и Лиги 2.

Le Journal du dimanche инсайдил в конце нулевых о как минимум трех глобальных проблемах France Football. Первая – сроки печати журнала. Вторничный выпуск отправляется в печать в воскресенье, а пятничный – в среду. Просто непозволительный разрыв в эпоху интернета (главред тогда заявил, что смещать сроки все равно не собираются). Вторая проблема – высокая конкуренция, появлялось все больше медиа, которые были дешевле, маневреннее и актуальнее France Football. Третья проблема – сотрудники FF нервничали из-за упадка и все чаще уходили к конкурентам.

В 2011-м France Football становился приложением к L’Équipe. Но ушел от этого формата

Шли годы. Продажи падали, падали и падали. Тогда группа Amaury, которой принадлежат France Football и L’Équipe, пошла на организационные перемены. Она сделала FF приложением к L’Équipe.

Такой формат не зашел, и через два года от него отказались. В 2013-м France Football отделился от L’Équipe и стал выходить только по вторникам, пятничный выпуск закрыли из-за чудовищного спада продаж.

«Амбициозность – вот главная идея реорганизации журнала, – говорил заместитель главреда France Football Жерар Эжнес. – Новым объектом охоты нашего еженедельника станут исследования и расследования».

Новые боссы ставили амбициозные цели и хотели выйти на тираж в 280 тысяч экземпляров (при цене 2,6 евро). Но, похоже, они просто отрицали реальность. Потому что, по слухам, штат сотрудников собирались сократить с 47 до 28 человек.

France Football добил ковид: журнал перевели в ежемесячный формат и окончательно сделали приложением к L’Équipe, лишив автономии

Дела у France Football не шли, но он все же держался на плаву – выходил журнал, работал сайт, велись соцсети. Но продажи падали. Возможно, журнал и дальше бы медленно умирал. Но процесс ускорила пандемия ковида. Футбол встал на паузу, писать стало не о чем, сюжетов минимум. Тогда проблемы возникли у всей группы, включая L’Équipe.

SAS L’Equipe объединяет газеты и журналы L’Equipe, L’Equipe Magazine, Velo Magazine, France Football и Sport & Style и охватывает работу 355 человек. Летом-2020 руководство предложило сотрудником увеличить продолжительность еженедельной работы и снизить зарплату на 10% взамен на отсутствие увольнений. Но получило отказ.

В июне-2020 SAS L’Equipe отчитался, что из-за пандемии компания закрыла год с дефицитом в 16 млн евро. В итоге пришли к какой-то середине: зарплаты не снижали, но уволили около 50 человек. А France Football превратили в ежемесячное приложение к газете L’Equipe.

Многие медиа тогда написали, что журнал France Football закрывается. В этом есть доля правды. Потому что FF как такового больше не существует. У них нет сайта, нет соцсетей (только про «Золотой мяч»). И на бумаге, по неофициальной информации, всего 4 сотрудника. Оформить подписку на France Football можно только вместе с L’Equipe. Месячная подписка, в которую входит печатный журнал FF и доступ ко всем материалам на сайте L’Equipe стоит 12,99 евро. Купить только журнал нельзя.

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Хорошая новость в том, что начинка у нового France Football интересная. Регулярно выходят интервью с супервездами вроде Мбаппе, Холанда и Винисиуса. Появилась новая рубрика о путешествиях под углом футбола. Есть колонки тренеров, экспертов и комиков, цикл текстов об истории «Золотого мяча», экзотические репортажи, аналитика, тактические разборы.

Плохая новость в том, что это уже не France Football, а журнал, который делается силами редакции L’Equipe и не имеет ничего общего со старым добрым FF. Возможно, только «Золотой мяч» не дает боссам из Amaury закрыть журнал. Потому что «Золотой мяч» – это France Football. И никак иначе!

Фото: East News/PATRICK KOVARIK / AFP, FRANCK FIFE / AFP; Ballon d’Or; L’Équipe