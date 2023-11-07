Драма Эрнандесов: отец-футболист бился за Люку и Тео с бывшей женой, устал от унижений и на 16 лет залег в Таиланде

Распутываем тайну.

Братья Тео и Люка Эрнандесы – мировые топы. Младший рубится за «Милан», старший – за «ПСЖ». Сегодня они снова встретятся на поле в Лиге чемпионов.

Было время, когда Тео играл за «Реал», а Люка – за «Атлетико». И они пересекались в горячем мадридском дерби. В сборной Франции даже выходили вместе!

История семьи Эрнандесов окутана трагичностью и печалью. Вы наверняка слышали, что Тео и Люка росли без отца, потому что тот – экс-футболист Жан-Франсуа Эрнандес – бросил их, а потом и вовсе куда-то исчез. Из-за чего маме пришлось одной тянуть сыновей. Согласитесь, такая версия выставляет мужчину подлецом.

В 2022-м France Football решил покопаться в грязном белье семьи Эрнандесов и разыскать Жана-Франсуа. Оказалось, все не так просто. Мужчина больше 15 лет прожил в Таиланде, обрубив связи с внешним миром. По словам родственников и друзей, до такой жизни его довела мама Тео и Люки бесчисленными истериками и отказом видеться с сыновьями. А так, Жан-Франсуа со слезами смотрит матчи сборной Франции и мечтает о встрече с сыновьями.

Звучит запутанно. Тут нет сугубо черного или белого. Семейная драма полна оттенков. Зато это отличный повод склеить все кусочки: расследование France Football, обрывки интервью, частички биографий и жизненные хроники.

Заранее зафиксируем несколько моментов. Мать братьев почти не говорит бывшем муже и прошлом. Тео и Люка целиком на стороне мамы и, похоже, знать не хотят об отце. Жан-Франсуа за 18 лет не сказал ни слова и просто растворился. Его позицию и жизненные обстоятельства описали друзья и родственники, с которыми общался France Football .

Жан-Франсуа Эрнандес играл за «Атлетико» и «Марсель» (не в лучшие их годы). Бывшие одноклубники, включая Гальтье, тепло отзываются о нем

Эрнандес-старший запустил карьеру в «Тулузе». Возможно, шанс он получил из-за финансовых проблем клуба. Нужда заставила «Тулузу» подтягивать больше молодежи к основе. Так в составе дебютировали Бартез и Мишель Павон. В 90-х «Тулуза» шаталась между дивизионами: то поднималась в Лигу 1, то опускалась.

В 1994-м Жан-Франсуа оказался в более стабильном «Сошо». Тренер Сильвестр Такач характеризовал Эрнандеса как «очень техничного защитника», у которого был «чертовски мощный интеллект в игре».

В «Сошо» он провел всего сезон и ушел в именитый «Марсель». Тогда это был проблемный клуб, плавающий во втором дивизионе из-за колоссальных финансовых проблем, вызванных ссылкой в Лигу 2 и отнятым чемпионством. Эрнандес закрепился в основе и вместе с «Марселем» вышел в элиту. Но на уровне Лиги 1 выпал из состава.

«Джефф (так называли Жана-Франсуа друзья – Sports.ru) был отличным центральным защитником с мощным ударом головой, великолепной левой ногой и крутыми футболистскими качествами. Возможно, у него не получилось построить карьеру, соответствующую его качествам», – говорил в интервью L’Equipe экс-игрок «Тулузы» и «Марселя» Франк Пасси.

К слову, когда у Джеффа не заладились дела в «Марселе», Пасси, выступавший за испанскую «Компостелу», помог приятелю с местом работы. «Компостела» остро нуждалась в центральном защитнике, и Франк поговорил с боссами клуба. Те впечатлились и взяли француза. Так Жан-Франсуа оказался в Ла Лиге.

«Он очень хорошо адаптировался, потому что был техничным защитником», – отмечает Пасси.

«Компостела» в итоге навсегда вылетела из Ла Лиги, а Эрнандес двинул в перспективный «Райо Вальекано» из Сегунды, который за сезон поднялся в Примеру. Тут-то уже Джефф дал жару и выдал лучший отрезок в карьере: в сезоне-1999/00 у него было 33 матча в чемпионате, 4 гола и ассист. После такой мощи Жан-Франсуа зачем-то ушел в «Атлетико». Да, клуб статусный, но «матрасники» впервые за 65 лет играли во втором дивизионе. Спустя сезон француз вернулся в «Райо», все еще гонявший в Ла Лиге, и там завершил карьеру в 33 года.

В газетах его называли «техничным», «элегантным» и при этом «грубоватым». А десять экс-одноклубников, опрошенных в 2022 году France Football, дали такие характеристики: «всегда веселый», «хороший товарищ», «верный друг», «всегда с улыбкой на лице», «человек, который любил, чтобы вокруг него были люди».

Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье, одноклубник по «Тулузе» и близкий друг Жана-Франсуа, рассказывал: «Джефф – щедрый, настоящий, честный парень, всегда готовый помочь людям. Стоит позвонить ему по поводу какой-либо проблемы, и он приезжает уже через секунду. Замечательный человек, полная противоположность тому, что я мог прочитать или услышать о нем за последние несколько лет. В основном это был семейный человек, который очень любил своих детей».

Как-то в середине 90-х Жан-Франсуа тепло принял Гальтье в Испании на несколько дней.

С мамой братьев познакомился в Сошо. Через три месяца после знакомства девушка забеременела Люкой

Лоренс Пи, мама Тео и Люки, не первая жена Жана-Франсуа. От первого брака у него осталась дочь Лаури, с которой они сейчас хорошо ладят. У Лоренс тоже были отношения, но достаточно сложные и тяжелые (больше деталей нет). Эрнандес-старший и Пи познакомились в Сошо, девушка обитала в пригороде Бельфоре.

Подробностей лавстори мало, но всего через три месяца после знакомства Лоренс забеременела. Спустя 18 месяцев родился второй ребенок – Тео. Как раз в это время у Жана-Франсуа копились проблемы в «Марселе». И он решился на переезд в Испанию. Естественно, семья уехала с ним. Супербешеных зарплат не было, но средний игрок Ла Лиги хорошо зарабатывал по сравнению с рядовым испанцем.

Жан-Франсуа снимал комфортный дом (вроде даже с бассейном), имел как минимум одну машину и мотоцикл, его жена не работала, детей тоже содержал он.

Детали от France Football: Лоренс унижала Жана-Франсуа («некрасивый мужчина с большим носом»), вместе с безработным братом жила у него на шее и обижала его дочь

Бытовых подробностей жизни семьи Эрнандесов нет совсем. Какую-то картинку можно собрать на основе слов родственников и друзей Жана-Франсуа для France Football. Альтернативной позиции, к сожалению, нет.

«Лоренс никогда не любила моего брата, – говорит Сильвия Гастон, одна из старших сестер Эрнандеса. – Это некая продажность, что ли, которая сделала его гораздо злее. Она была с ним по рассчету. Она никогда не работала и пользовалась положением. Люка – мой крестник, мой муж – крестный отец Тео, но она отрезала нас от детей. Она никогда нас не любила и делала все, чтобы оградить малышей от нас. Она плохой человек. Однажды я увидела, как она дергает Лаури за волосы у меня на глазах, и я сказала: «Прекрати».

Лаури тоже очень нелестно отзывается о Лоренс: «Я колебалась, но устала слышать все эти гадости об отце. Они слишком долго очерняли папу и мое имя. Все это должно было остаться в семье, но Лоренс рассказала слишком много. Она притворяется хорошим человеком, но на самом деле она очень плохая. Я могу это подтвердить».

Дочь от первого брака обычно прилетала к папе в Испанию на школьные каникулы. Там ее ждали братья Тео и Люка, а еще «безработная мачеха».

«Она заставляла меня называть ее мамой в присутствии моей матери, била меня ложкой, заставляла есть насильно, до рвоты. Она заставила меня набрать шесть килограммов за месяц, каждый день водя меня в «Макдональдс». Она стригла мои волосы, красила их.

Однажды она разрезала мое одеяло и выбросила его в мусор. Мой папа был очень занят футболом и приходил домой поздно вечером. Я ничего не говорила, потому что была маленькая. В таком возрасте и не скажешь ничего. Я хотела проводить время только с папой и двумя моими братьями. Но она очень токсичный человек», – вспоминает Лаури.

Друг детства и бывший одноклубник Эрнандеса-старшего, Жан-Люк Реда, рассказывал о конфликтах между Жаном-Франсуа и женой: та якобы не позволяла видеться с друзьями и, по словам Реда, «жила вместе с братом на деньги Эрнандеса, не работая и не платя ни за что, но используя их машины и мотоцикл».

«Однажды мы приехали с женой к Джеффу домой, – вспоминает Жан-Люк. – Он еще не вернулся, дверь открыла Лоренс. Мы расположились в саду, а она даже стакана воды нам не подала. Было ощущение, что она вообще не хочет с нами разговаривать. Хотела отрезать его от друзей. Чувствовалось, что Лоренс и ее брат пользовались Жаном-Франсуа».

Другой неназванный спикер вспоминл ужин в Мадриде после матча «Атлетико»: «Лоренс очень грубо разговаривала с ним за столом, говорила, что он некрасивый, что у него большой нос, что у него некрасивые зубы. Она постоянно унижала его. Было очень неловко, особенно перед нами. Джефф сохранял спокойствие, потому что такой у него характер, он ненавидит конфликты, но было понятно, что это неправильно».

В 2002-м они расстались. Жан-Франсуа, по словам сестры, все оставил семье

Если не сильно нырять в детали истории, может показаться, что Жан-Франсуа исчез внезапно и сразу после расставания. Но нет. Пара развелась в 2002 году. Люке тогда было 6 лет, Тео почти 5. По словам второй сестры футболиста, Колетт Рибес, Эрнандес-старший все оставил семье (дом, мебель, машины), а сам уехал жить в квартиру неподалеку.

«Он оставил все, чтобы детям жилось как можно лучше. Все, – говорила в интервью France Football Рибес. – Но это быстро превратилось в ничто. Она просила у него денег, чтобы увидеться с детьми. Каждый раз, когда мой брат забирал их, у них была старая одежда. Брат Пи не мог даже еды купить для племянников. Ситуация становилась невыносимой».

Эрнандес женился в 3-й раз и старался проводить время с сыновьями (те вроде как были счастливы). Но Лоренс все чаще истерила и отгораживала детей

Жан-Франсуа продолжал строить жизнь в Испании. Он завязал с футболом и занялся бизнесом. Через год после расставания женился на испанской телезвезде Соне Молдес. Новости о браке разлетелись по всем женским журналам. А пара тогда публично делилась ожиданиями от предстоящего медового месяца в Полинезии.

«Лоренс отказалась, чтобы дети присутствовали на свадьбе папы, – рассказывает сестра экс-футболиста Сильвия Гастон. – Она не поддержала. Жан-Франсуа был так несчастен, что не мог разделить этот момент со своими мальчиками. Он свыкся с этой ситуацией, но это было нелегко».

Уже тогда Пи начала вставлять палки в колеса.

«Когда Джефф должен был забрать их, они оказывались у нее дома, – делится Молдес. – Она не открывала. Говорила нам: «Я во Франции». Мы ехали во Францию, но ее там не было. Нам говорили: «Она в Испании». Мы постоянно сообщали о ней в соответствующие органы. Она препятствовала любым контактам.

Когда нам удавалось их забрать, мы проводили невероятные выходные. Дети не хотели возвращаться к матери, потому что им было так весело. Мы забирали их в пятницу, они были такими счастливыми от того, что отец вернулся, а в воскресенье, когда мы привозили их обратно, они не разговаривали. Они были очень грустными. Джеффу было больно видеть их такими».

Пи всячески препятствовала и контактам с семьей Эрнандеса. Например, лгала бабушке братьев, маме Жана-Франсуа, что посадила детей на самолет, а сама не делала этого. Были и другие выходки – женщина могла оставить детей одних и уйти в тренажерный зал.

Одна выходка (задокументирована полицией) вообще переходит все грани. Попробуем переделать официальный язык протокола в человеческий. В 8:50 Жан-Франсуа подъехал к дому Лоренс на машине, предварительно договорившись, что завезет детей в школу, так как у женщины нет автомобиля (хотя сестра говорила, что Эрнандес оставил все ей).

Жан-Франсуа подошел к дому, но Лоренс стала оскорблять его и угрожать, заявив, что если он не даст ей денег, она продолжит делать ложные заявления о нем, о жестокости и агрессии. Звучали угрозы, что он больше никогда не увидит детей. Во время ссоры Лоренс бросила в Эрнандеса пару ботинок и сковороду, не задев мужчину.

В то же время один из братьев уже сел в машину, но Лоренс попыталась вытащить. Мальчик сопротивлялся. Тогда она сказала: «Выйди из машины, иначе я тебя прикончу». Около 9:15 утра прибыл патруль Гражданской гвардии. В итоге после вмешательства правоохранителей Жан-Франсуа смог отвезти детей в школу.

В подтверждение того, что братья хорошо проводили время с отцом, третья жена Молдес приводит кадры из отпуска на Ибице, в Тулузе и на юге Франции. «Они были без ума от папы, – продолжает Соня. – И Тео такой же, как его отец. Когда мы были все вместе дома, мы были счастливы. Все играли в футбол, мы ходили в кино, а летом иногда ездили на Ибицу. Мы ходили есть туда, где им нравилось, целыми вечерами смотрели фильмы на диване. Они засыпали, и мы несли их в кровать. Идеальное время. Джефф был нормальным отцом, который заботился о том, чтобы они хорошо ели, чтобы им было весело. И дети любили его! Он готов был умереть за них».

Жан-Франсуа сдался, когда проиграл битву за детей. И внезапно исчез (говорят, Лоренс довела)

Эрнандес хотел добиться опеки над детьми. Были попытки договориться с Лоренс, но они заканчивались скандалами. Однажды адвокат посоветовал Жану-Франсуа «пойти и забрать детей со свидетелями», поскольку «те хотели жить с отцом». Но план не сработал.

В начале 2004 года Жан-Франсуа просит окончательно оформить опеку над двумя детьми. Но испанское правосудие встает на сторону матери (France Football отмечает, что такие в этой стране особенности законодательства). С другой стороны, законодательство устанавливает и время для второго родителя, которое он может проводить с детьми – каникулы, выходные и так далее. Но, возможно, все и правда было настолько плохо.

«Мы пытались бороться с помощью адвокатов, всего, чего только можно, но это был настоящий ад, – вспоминает Молдес. – И в результате борьбы и отчаяния он сдался. Он свыкся с этой страшной мыслью, что потерял своих детей. Он сдался из-за этой женщины. Она самый плохой человек из тех, что я знала в жизни. Еще и неуравновешенная».

По словам Сони, она говорит это сейчас, потому Тео и Люка уже сами стали мужчинами и отцами, поэтому должны знать правду.

Двоюродный брат Жана-Франсуа тоже считает, что Лоренс довела мужчину до крайней степени отчаяния.

«Он никогда не бросал своих детей. Это она отрезала его от них. Это из-за нее и ее поведения все это произошло! Она была ужасна, запрещала ему видеться с собственными детьми, творила ужасные вещи. В конце концов Джефф сдался. Возможно, это ошибка, и меня это бесит, но таков уж его характер. У него больше не было сил бороться», – делится брат.

Вот так в один день Жан-Франсуа взял и исчез.

Мама в одиночку тащила сыновей, работая косметологом. Те ей благодарны и ничего не хотят знать об отце

«Однажды в мою дверь позвонили судебные приставы, – рассказывала Лоренс Пи в 2017-м. – У меня было два часа на то, чтобы уложить некоторые вещи в машину. Я оказалась у бассейна, на улице, ни с чем. Мы поселились в гостиничном номере, потом в небольшой квартире. Родители и брат помогали мне из Франции, но в Испании у меня больше никого не было. Никто не знал, куда уехал отец. Для моих детей его больше не существует. Его никогда и не существовало».

К этим словам Лоренс много вопросов. Мы уже выяснили, что Жан-Франсуа исчез через два года после расставания. Получается, все это время женщина с детьми жила в доме? И за какие деньги жила? Также непонятно, почему приставы забрали дом. Вокруг Эрнандеса-старшего витало много слухов. Говорили, что мужчина скрывался от испанской налоговой. Прятался от долгов (документальных подтверждений ни тому, ни другому нет). Гуляли версии о тюрьме и даже смерти (но это точно мимо).

В любом случае Жан-Франсуа где-то растворился. А женщина осталась одна с двумя детьми на руках и без поддержки.

«Было нелегко, но я всегда делала все возможное, чтобы обеспечить сыновьям наилучшие условия. Я была косметологом и работала с 10 утра до 8 вечера. Начальник согласился скорректировать мой рабочий график. Если бы у нас был отец, мы могли бы разделить обязанности. Но я должна была все делать сама, тем более что все мои родные были во Франции», – говорила Лоренс в интервью Le Parisien.

Женщина подстраивала график под тренировки сыновей, чтобы возить и забирать их с занятий. Ни жара, ни лютый мороз не останавливали ее.

Люка и Тео очень благодарны мамы за самопожертвование. И до сих пор в очень близких отношениях с ней. Постоянно созваниваются, мама дает им советы. Говорят, даже отговорила Люку завершать карьеру, когда тот получил травму крестов на ЧМ-2022.

«Я всему обязан матери. Они воспитала нас с братом, отдала нас в футбольную секцию. Даже не представляю, сколько часов она работала, чтобы прокормить нас. Я благодарен ей за это.

Отец не общается с нами уже 12 или 13 лет. Даже после победы на ЧМ-2018 он не позвонил. Теперь я сам стал отцом и лучше осознаю, что он сделал и насколько подвел нас. Я не могу представить, как можно бросить сына. Я никогда такого не сделаю. Если ради счастья сына мне придется спать под мостом, значит, так тому и быть», – говорил Люка Le Parisien в 2018 году.

Спустя два года Люка опять выступил: «Отец не любил нас. Если бы он остался с нами, было бы только хуже. Я никогда не пытался найти его. Конечно, когда я был маленьким, то размышлял об этом. Потом я стал меньше думать о нем, мои мысли устремились в будущее. Затем я понял, что он ушел потому, что не любил нас. Было бы хуже, если бы при этом он оставался с нами. Я никогда не понимал и не пойму, как он мог уйти в одночасье, бросив нас. Никто ничего не знает. Есть люди, которые говорят: «Он может находиться там». Это странно, он ни с кем не общается, и я сейчас даже не знаю, жив он или мертв. Я не считаю его своим отцом, потому что то, что он сделал, непоправимо».

Жан-Франсуа жил в Таиланде и занимался бизнесом

Журналисты не раз пытались разыскать отца братьев. Особенно когда они прославились и стали игроками сборной Франции.

Зацепка появилась в марте 2018-го (видимо, L’Équipe хотел горячий материал к чемпионату мира). «Мы поддерживали тесный контакт, регулярно звонили друг другу, и однажды он сказал, что уезжает в Таиланд. С тех пор – ничего. Мы не можем его отследить», – проговорился бывший футбольный товарищ Пасси в интервью газете, добавив, что их общие друзья видели Жана-Франсуа на острове Самуи три-четыре года назад. Но на этом история заглохла.

France Football вернулся к теме в 2022-м. Поначалу туго. Даже Пасси отказался давать комментарий. Пришлось копать в другом направлении. Начали пробивать списки французов, обитающих в Таиланде. По официальным данным консульского учета, в стране проживают 13150 французов. А один француз-энтузиаст вел реестр баров, ресторанов и отелей, которые принадлежат его соотечественникам на острове Самуи.

FF писал всем подряд, пока однажды в мессенджере не написал мужичок Николя: «Здравствуйте, я знаю этого господина. Можете позвонить мне».

«У него был бизнес с двоюродным братом. Они купили землю, на которой построили дома под сдачу в аренду. Кроме того, у них было что-то вроде пекарни-закусочной в районе рыбацкой деревни. Здесь много французов, иногда это раздражало, но он был очень сдержан. Редко выходил из дома, не работал, но когда мы его встречали, был вежлив, разговаривал с нами без проблем», – рассказал Николя.

Слова Николя про Эрнандеса подтвердил источник из миграционной службы Таиланда: «Он был здесь, но покинул страну в 2020 году и вернулся во Францию. Он и его двоюродный брат продали активы и больше никогда не возвращались».

***

Сейчас Жан-Франсуа живет в 40 минутах от Бордо и восстанавливается от долгой депрессии. По словам близких, мужчина осваивает профессию продавца и путешествует по Франции. В конце 2020-го Эрнандес решил вернуться, чтобы быть ближе к матери, двум сестрам, дочери и внуку.

«Он не пропускает ни одной игры сборной Франции, но он смотрит их один, – рассказала дочь. – Потому что плачет от начала до конца. Это очень тяжело для него. Папа не хочет разговаривать с прессой. Он ужасно скучает по своим детям, ему больно, но еще больше он не хочет выглядеть обманщиком в глазах других. И все же, уверяю вас, у нас все хорошо. Нам не нужны деньги Тео и Люки. Все, что мы хотим, это увидеть их – особенно мой папа».

Высказалась и его сестра Сильвия Гастон: «Про него наговорили столько ужасов, ему тяжело. Он очень добрый и щедрый человек. Я знаю, что он втайне надеется, что сыновья как-нибудь пригласят его к себе. Он так их любит. Мне сложно представить, насколько он был бы счастлив, если бы это произошло».

На захотят ли Тео и Люка когда-нибудь увидеть отца?

Фото: AFP/FRANCK FIFE